Bitcoin og annen krypto for gaming

Det er en underdrivelse å si at kryptovalutaer har fått stor oppmerksomhet de siste årene, med særlig Bitcoin i rampelyset, der nå også mange gamere har begynt å bruke dem for å kjøpe spill eller gjennomføre mikrotransaksjoner.

Vi har derfor satt sammen en liten oversikt over kryptovaluta for gaming, passende for deg som er nysgjerrig på kryptovaluta og skal få deg i gang med å trade Bitcoin (BTC) og bruke det i din spillerkarriere.

Når det kommer til å bruke Bitcoin så gir dette flere fordeler for oss gamere. Det gir raskere transaksjoner, lavere gebyrer, og økt anonymitet sammenlignet med tradisjonelle betalingsmetoder. I tillegg kan bruk av Bitcoin beskytte deg mot valuta fluktuasjoner når du spiller på internasjonale plattformer. Men, det er også viktig å ha i bakhodet at kryptovaluta kan være volatil, så vær oppmerksom på risikoen involvert. Men, som en heldigital valuta har det flere fordeler for gamers.

Vil du hoppe ut i det, så må du først kjøpe noen Bitcoin eller annen krypto. Det er svært enkelt å komme i gang:



Velg deg en kryptobørs: Det finnes mange kryptobørser der ute. Velg deg en pålitelig børs som tilbyr god sikkerhet og lave gebyrer.



Opprett en konto: Registrer deg på den valgte børsen. Du vil bli bedt om å oppgi personlig informasjon og verifisere identiteten din.



Sett inn penger: Overfør penger til kontoen din på børsen. Dette kan vanligvis gjøres via bankoverføring eller med kredittkort.



Kjøp Bitcoin: Når pengene dine er tilgjengelige på børsen, kan du kjøpe Bitcoin. Søk etter Bitcoin (BTC) og legg inn en kjøpsordre.



Overfør Bitcoin til en lommebok: For ekstra sikkerhet, bør du overføre Bitcoin fra børsen til en personlig kryptolommebok.



Dette er kortversjonen, klikk på lenken for en mer inngående guide til hvordan du handler Bitcoin, dersom du vil vite absolutt alt om dette. Nå som du har kjøpt Bitcoin, eller en annen kryptovaluta, så kan du bruke dine digitale penger til gaming. Her er noen måter å gjøre det på:

Først ut kan du så klart kjøpe spill. Mange spillplattformer aksepterer nå Bitcoin som betalingsmetode. Gå til betalingsseksjonen og velg kryptoen når du skal betale. Det er helt likt dine vanlige kjøp. Videre har man in-game transaksjonene, der også flere spill lar deg velge å bruke kryptovalutaer for dine mikrotransaksjoner. Du kan slik fort ha et helt økosystem rundt din valutasort som går utelukkende til spill.

Og, så skal du ikke overse å spille rene kryptospill. Det finnes nemlig også dedikerte kryptospill som bruker blockchain-teknologi. Disse spillene belønner deg ofte med kryptovalutaer for å fullføre oppgaver eller oppnå mål i spillet. Alt i alt så kan kryptovalutaer gjøre den digitale hverdagen lettere, og det er lite som er mer passende enn å bruke digital valuta til sin digitale underholdning. Du kan fort også nyte av gode deals når du har krypto i en digital lommebok og surfer etter siste gamedeals. Og avslutningsvis, lik e-lommebøker har du ekstra sikkerhet når du kjøper steam-passes og spill-nøkler på ulike leverandørers nettsider.