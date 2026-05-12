Blades of Fire og Metroid Dread-skaperne gjennomfører nedbemanninger

HQ

I dag føles det å jobbe i videospillbransjen mer som et høyrisikoyrke enn en jobb drevet av en lidenskap for denne tverrfaglige kunstformen. Volatiliteten i bransjen som vi har vært vitne til (og opplevd) i årevis, har ført til at utallige personlige prosjekter har gått i vasken, i tillegg til massive prosjekter som involverer investeringer på hundrevis av millioner dollar, nedleggelser av studioer med flere tiår lange historier, legendariske navn og utallige arbeidere. Ifølge data fra nettstedet Game Industry Layoffs oversteg antallet oppsagte i videospillbransjen siden 2022 40 000 i mars i år.

Alle disse arbeiderne besitter talentet som har gitt oss videospillene vi har elsket og spilt siden den gang, og i dag befinner vi oss dessverre i den triste posisjonen å rapportere at flere medlemmer av denne bransjen mister jobben. Som rapportert av studioet selv på sin offisielle side på LinkedIn, MercurySteam har startet en nedbemanningsprosess som vil føre til at arbeidsstyrken reduseres. Meldingen spesifiserer ikke antall ansatte i det spanske selskapet som er berørt, men det indikerer at studioets arbeid i løpet av de kommende ukene vil fokusere på å håndtere denne prosessen "på den mest ansvarlige, humane og respektfulle måten for alle involverte".

Etter den globale suksessen med Metroid Dread-prosjektet med Nintendo, begynte MercurySteam på eventyret med å utvikle og publisere sin nye IP, Blades of Fire, som fikk en veldig lunken mottakelse ved utgivelsen, og som ikke ga den økonomiske avkastningen de hadde håpet på. Studioet ga ikke opp, og for bare noen få dager siden lanserte de versjon 2.0, som la til et vell av innhold og justerte de mindre polerte aspektene ved lanseringen. Det ser imidlertid ut til at kostnadene forbundet med å nå dette Blades of Fire 2.0 ikke har blitt dekket fullt ut. Vi har tatt oss friheten til å kopiere et viktig utdrag her i tilfelle et utviklingsstudio er på utkikk etter personale :

Hvis ditt studio eller selskap er på utkikk etter erfarne utviklere, ikke nøl med å kontakte oss på [email protected].

Vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe disse fagfolkene med å finne nye muligheter.