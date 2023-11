Blizzard er svært stolte over den problemfrie lanseringen av Diablo IV

HQ

Man kan vel si at Activision Blizzard er den største strutsen i spillverdenen akkurat nå, slik de velger å stikke hodet i sanden. Her om dagen kunngjorde Sledgehammer at de var "utrolig stolte" av det nesten enstemmig latterliggjorte Call of Duty: Modern Warfare III, og nå er turen kommet til Diablo IV.

Til tross for innledende høye rangeringer og gode salgstall har spillerne vært noe skuffet over den fjerde installasjonen av Blizzards hack n' slash-serie, og kritikken av den første sesongen har ikke vært nådig. Klager på svekkede klasser, dårlig balanse, grådige battlepasses og kjedelige lootsystemer har blitt slengt rundt utallige ganger, men likevel sier daglig leder Rod Fergusson og produksjonsdirektør Tiffany Wat, i et intervju med PCGamesN , at de er veldig stolte av den smidige lanseringen av Diablo IV:

"Jeg synes vi gjorde en utrolig god jobb med lanseringen", sier Wat. "Det er bare fem måneder siden vi lanserte spillet, men lanseringen vår var den største Blizzard noensinne har hatt - og jeg er veldig stolt av den lanseringen. (...) Jeg har jobbet med Diablo i 12 år; jeg var med på Diablo 3, som ikke var en ideell lansering. Jobben min er å sørge for at Diablo 4 blir den mest problemfrie lanseringen noensinne, og jeg synes vi gjorde en fantastisk jobb - og det var bare å øve så mye som mulig med betaversjonene våre, med alpha-versjonene våre, og å ha veldig, veldig god kommunikasjon med alle supportteamene."

Sammenlignet med den katastrofale lanseringen av Diablo 3 vinner det meste, så Blizzard har selvsagt rett i det. Men er det egentlig en rimelig og relevant sammenligning? Uansett får vi heldigvis mer innhold neste år når Vessel of Hatred slippes.