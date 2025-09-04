Borderlands 4: Kjent, morsomt og friskt på de riktige stedene

HQ

Jeg synes alltid det er motstridende når det kommer til en forhåndsvisning som dette. Det er 4. september, og om litt over en uke vil Borderlands 4 ha gjort sin ankomst, og det er derfor det neppe ødelegger noen hemmeligheter å si at vi også er i ferd med å anmelde spillet. Snart vil vi kunne fortelle deg alt om våre uhindret tanker om Gearboxs siste looter-shooter, men foreløpig fokuserer vi innsatsen vår på en mer kortfattet del av spillet.

Tidligere i år tok vi turen til Fadefields -området i Kairos for å fortelle deg alt om våre første inntrykk av Borderlands 4. I denne forhåndsvisningen holder vi oss i dette domenet, selv om vi nå har kommet lenger og kan ta opp kampen mot en av de største sjefene i hovedhistorien, Idolator Sol. Som referanse kan det nevnes at hvert av de respektive kjerneområdene i Kairos styres av en av Timekeepers løytnanter, og for Fadefields består denne av den hensynsløse Idolator Sol, en enorm og hevngjerrig personlighet som ikke ønsker noe annet enn å vinne Timekeepers respekt igjen.

I forkant av møtet med Sol får vi møte den nye blandingen av Borderlands gameplay som Gearbox har designet. Borte er den mer lineære strukturen der du gradvis jobber deg gjennom ulike nivåer, og reiser mellom disse isolerte områdene mens du krysser av for oppdrag. I Borderlands 4 er det en sømløs verden, noe som i bunn og grunn betyr at den er åpen mesteparten av tiden. Du kan ta på deg hovedoppdrag og sideoppdrag når det passer deg, og reise mellom destinasjonene i den store verdenen uten å være begrenset av en innlastingsskjerm. Det er en fin idé, og jeg kan sette pris på Gearbox' innovative tilnærming her, men når du utforsker Fadefields, kan du ikke unngå å føle at det mangler litt retning og karakter til tider, og at verdensdesignet mangler en grad av raffinement som gjør vandring rundt mindre av en plage. Jeg sier det fordi det å slite med å forsere små klipper legger en demper på utforskningen...

Men utover verdensdesignet er spillet spekket med fiender å bekjempe, tyvegods å tjene og samleobjekter å samle, noe som betyr at det fortsatt er veldig mye Borderlands -opplevelsen som Gearbox har servert. Det er en rekke varierte og morsomme nye Vault Hunters å mestre og bygge på utallige bisarre måter, byttet er kanskje det beste det noensinne har vært takket være Licensed Parts som gir absurd unike våpen og verktøy, og det er tydelig at Gearbox har lyttet til tilbakemeldinger fra fansen når det gjelder hvordan de har sett ut for å drive dette spillet fremover også.

For det første er brukergrensesnittet og menyene betydelig bedre og fungerer faktisk ganske bra nå. Det er mindre komplisert og har et bedre fokus, og dette strekker seg også til hvordan utfordringer har blitt innlemmet. I stedet for å rote rundt med Badass Ranks for mindre forbedringer av kjerneattributter, bidrar nå utfordringer, verdensaktiviteter og samleobjekter til SDU-poengene du har tilgjengelig, noe som betyr at du kan utvide ryggsekkstørrelsen og ammunisjonskapasiteten din ved å gjøre meningsfulle ting i stedet for bare å bruke ublu mengder penger. Bevegelsene er smidige og flytende, skytespillet er responsivt og presist, våpnene er slagkraftige og høylytte, og fiendene er mange og varierte. Igjen, dette er ganske ubetydelige ting, men de viser til sammen at Borderlands 4 er bygget på tilbakemeldinger fra fansen, og det viser seg i praksis, og leverer et spill som etter bare noen få timer føles som en forbedring av Borderlands 3 og Tiny Tina's Wonderlands.

Når det gjelder tonen og humoren, har det vært mye snakk om at toaletthumoren er på vei bort til fordel for en mer dyster og mørkere fortelling. Etter bare noen få timer er det tydelig at dette er tilfelle, ettersom Idolator Sol skiller seg ut som en virkelig grusom skurk med grusomme og apatiske motiver som gjør det lett å forakte ham. Men bare fordi det er et mørkere spill, betyr ikke det at Borderlands 4 har mistet sin humor. Det er fortsatt rikelig med humor, enten det er i sideoppdrag som får deg til å le høyt eller etterlate deg synlig forbløffet, eller til og med i de enkle kommentarene fra fiender, med Psychos - eller Rippers i dette tilfellet - som aldri unnlater å få deg til å fnise mens du er i kampens hete.

Det må imidlertid sies at dette bare er basert på en tidlig del av opplevelsen, en kort smakebit av helheten. Jada, kampene, byggingen, den fantastiske kunstregien, de episke bosskampene, alle disse elementene imponerer og føles som tradisjonelle Borderlands, men det store spørsmålet med Borderlands 4 vil være hvordan de nye funksjonene fortsetter å innovere og holde opp etter hvert som timene fortsetter å rulle forbi. Vi vil ha mye dypere tanker om disse punktene når det er tid for den fullstendige gjennomgangen.

Så la oss uansett avslutte dette med en rask oppsummering av tiden min med Borderlands 4 for denne forhåndsvisningen. Episk action? Sjekk. Strålende og dyp buildcrafting og lootable våpen? Sjekk. Interessante og ofte hysterisk morsomme karakterer? Ja. Hevnlystne og hensynsløse fiender? Jepp. Lovende innovasjoner? Sjekk. Borderlands 4 ser ut til å bli et underholdende nytt kapittel som vil føles kjent, morsomt og friskt på de riktige stedene.