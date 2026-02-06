Borderlands 4 lanserer sin første Story Pack i mars

HQ

Nylig delte Gearbox massevis av informasjon om hva vi kan forvente fra Borderlands 4 i 2026, men i den informasjonen bestemte utvikleren seg for å holde seg borte fra å sette faste datoer på mye av det planlagte innholdet. Det har nå tatt neste skritt i å erte når den første Story Pack kommer i looter-shooter.

Kjent som Mad Ellie and the Vault of the Damned, vil dette være pakken som legger til den første spillbare karakteren etter lanseringen, Vault Hunter kjent som C4SH. Dette er på toppen av nye historieoppdrag, et nytt kartområde, flere sideoppdrag, nytt legendarisk utstyr og ekstra kosmetikk.

Interessant nok er Gearbox fortsatt ikke klar til å dele den faste datoen for når denne Story Pack vil komme, da alt vi vet er at den vil lanseres en gang i mars. Ta likevel en titt på teaseren for å få en smakebit av hva som kommer, og ikke glem å lese om skjebnen til Nintendo Switch 2-versjonen av spillet...