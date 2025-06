Borderlands 4 vil bli utvidet etter lanseringen med to nye Vault Hunters

HQ

I går fikk vi massevis av ny informasjon om Borderlands 4, som lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S 12. september. Vi lærte om det offisielle prispunktet, den bekreftede senere lanseringen for Switch 2, og PC-spesifikasjonene også, men det var ikke alt, da Gearbox også delte informasjon om hvordan støtten etter lanseringen for spillet vil se ut.

Vi blir fortalt at det vil være både betalt og gratis DLC, og at hoveddelen av tilleggsinnholdet vil komme i form av betalte Story Packs og Vault Hunter Pack som vil introdusere to flere spillbare karakterer til spillet over tid.

De nøyaktige detaljene i forhold til begge disse er ikke nevnt ennå, men vi blir fortalt at Story Packs vil tilby "en helt ny region i Kairos med utvidet narrativt innhold, inkludert flere historier og sideoppdrag, og tonnevis av ny plyndring og kosmetikk å samle på." De to andre Vault Hunters på den annen side vil fortsette Gearboxs tema for karakterer etter lansering som er "enormt populære blant samfunnet".

Utover disse vil Bounty Packs også legge til et "nytt område med nye oppdrag og en unik sjefskamp, masse nytt bytte og kosmetikk å samle på, en ny type personlig Digirunner-kjøretøy og et Vault Card med unike utfordringer og belønninger." Igjen, detaljene blir ikke delt ennå, og heller ikke hvordan Vault Cards fungerer i BL4, selv om de er lovet å være veldig lik BL3s variant.

Du vil kunne få tak i disse elementene etter lanseringen enten separat når de debuterer eller som en del av Deluxe Edition for bare Bounty Packs eller Super Deluxe Edition for Bounty, Story, og Vault Hunter Packs.

Gearbox avslutter med "vi vil dele flere detaljer om kommende Story Packs og Bounty Packs nærmere lanseringen av Borderlands 4" og at "Borderlands 4 vil motta mange gratis oppdateringer etter lanseringen for å innlemme tilbakemeldinger fra fellesskapet og balansere spillet ytterligere for å maksimere looter shooter-moro, og til og med legge til noen betydelige gratis innholdsdrops vi ikke kan snakke om ennå ..."