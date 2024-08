Brad Pitt og George Clooney gjør ting på sin egen måte i full trailer for Wolfs

HQ

En av de mer lovende Apple TV+ -filmene kommer neste måned, når den Jon Watts-regisserte (Tom Holland Spider-Man-trilogien) Wolfs gjør sin ankomst på strømmeplattformen.

I denne filmen spiller Brad Pitt og George Clooney hovedrollene som rivaliserende fiksere som blir sendt ut for å fullføre den samme jobben og deretter blir tvunget til å samarbeide for å overvinne utfordringene i løpet av en natt som bare blir verre og verre.

Mens vi allerede har hatt en smak av Wolfs, har en full trailer for filmen nå kommet, og gir oss et enda større blikk på det som ser ut til å være en morsom actionkomedie. Du kan se den nye traileren nedenfor, før Wolfs kommer på Apple TV+ den 27. september og tilsynelatende kickstarter litt av en franchise for Apple.