Brad Pitts fem beste prestasjoner

HQ

5. Seven (1995)

Brad Pitts portrett av den sultne, ambisiøse og relativt uerfarne New York-detektiven Mills som - sammen med den nye kollegaen og veteranen Somerset (en strålende Morgan Freeman) - befinner seg midt i en mørk spiral av flere brutale ritualmord, er minneverdig og briljant. Pitt spiller Mills med en ungdommelig nysgjerrighet og et snev av naivitet, samtidig som han injiserer intelligens, overbevisning og et nesten fanatisk ønske om å fange morderen John Doe i sin opptreden.

4. The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Å portrettere en karakter som, i en slags merkelig blanding mellom romantisk drama og fantasifullt eventyr, eldes baklengs og dermed forstår lite om verden, andre mennesker eller sin egen eksistens - er absolutt ingen enkel oppgave. Brad Pitt navigerer på Benjamin Button på best mulig måte, og gir sjarm, karisma, nysgjerrighet, dybde og liv til sin karakter på en måte som må applauderes.

Dette er en annonse:

3. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Pitts portrett av revolvermannen Jesse James har en mystikk og en unnvikende kraft som gir denne filmen dybde. Han har aldri vært mer uforutsigbar enn i denne tolkningen, noe filmen krevde, og et glimt av hans plagede sjel avsløres i et par små øyeblikk i løpet av filmen, noe som utelukkende skyldes Pitts briljante skuespill.

Dette er en annonse:

2. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Pitts prestasjon i Tarantinos hypnotiserende kjærlighetsbrev til 1950-tallets Hollywood er filmens aller beste, og hans rollefigur Cliff Booth er utvilsomt filmens høydepunkt. Booth Takket være Pitt er Pitt både mystisk og enkel. Han er både hemmelighetsfull og utspekulert, ærlig og lojal på en måte som gjør ham utrolig karismatisk.

1. Moneyball (2011)

Pitts skuespill i den evig undervurderte baseballfilmen basert på virkelighetens Billy Beane (GM i MLB's Oakland A's) er utvilsomt hans fineste time, selv om både filmen og hans rolletolkning altfor ofte flyr under radaren. Pitt fanger perfekt Beanes væremåte, hans bravado og karisma, og fengsler med stor tilstedeværelse og en sjarmerende intensitet i jakten på seieren. Det er ofte lettere å hylle karakterskildringer når karakterene selv er superondskapelige, forstyrrede eller mørke i sinnet, enn når de er ekte, virkelige mennesker, som i tilfellet Moneyball, men jeg er ikke i tvil om at Moneyball er Pitts fineste time som skuespiller.