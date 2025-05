Bransjeveteran Jade Raymond forlater det Sony-eide Haven Studios

HQ

Etter at Google trakk ut støpselet på Stadia, forlot den tidligere Ubisoft-veteranen Jade Raymond selskapet og grunnla i 2021 sitt eget studio kalt Haven Studios. Hun skulle utvikle et live-tjenestespill kalt Fairgames for Sony, og bare et år senere kjøpte Sony utvikleren.

I 2023 fikk vi vår første titt på tittelen, som ser ut til å være et noe lavmælt Payday-inspirert actionspill. Men høsten 2023 kom de første rapportene om at flere av live-tjenesteprosjektene Sony hadde lansert vaklet, og flere spill ble kansellert til tross for at store ressurser hadde blitt pløyd inn i dem, og i 2024 kom ultramonsterfloppen Concord, som ble en svært dyr lærepenge for Sony.

Derfor var det få som hevet et øyenbryn da det for noen måneder siden ble rapportert at Sony hadde fått kalde føtter om sine gjenværende live-tjenestetitler, og at Fairgames var blitt utsatt til 2026. Nå kommer ytterligere illevarslende tegn, da Bloomberg rapporterer at Jade Raymond har forlatt studioet hun en gang grunnla.

Det gis ingen forklaring, men det er nok ikke fordi Raymond er så lykkelig og alt går så bra at hun brått forlater sin egen spillutvikler. Forhåpentligvis får vi vite mer i løpet av de kommende dagene, inkludert om Fairgames fortsatt er i arbeid eller om spillet står i fare for å bli kansellert, til tross for fire års utvikling og et studiooppkjøp.

