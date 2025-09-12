Call of Duty League's LA Guerrillas M8 erter rebrand

HQ

Det har vært en ganske gal offseason for Call of Duty League, som denne uken alene har vi sett Las Vegas Falcons flytte og ommerke til Riyadh Falcons, og lagt merke til varemerker som antyder at Atlanta Faze snart vil bli Vegas Faze og Minnesota Rokkr bli G2 Minnesota. Nå ser det ut til at enda et nytt varemerke er på trappene.

X-kontoen til Los Angeles Guerrillas M8 er oppdatert slik at det nå står "???? Gentle Mates" noe som tyder på at laget både forlater Los Angeles (og lar byen bli dominert av LA Thieves) og dropper M8 -elementet for å komme tettere på organisasjonens fulle navn.

Denne rebrandingen forsterkes ytterligere av lagets beskrivelse på X, der det står "Representing ??? Gentle Mates i @CODLeague".

Vi må følge med for mer, men dette kan signalisere den fjerde rebrandingen av offseason, noe som betyr at en tredjedel av CDL-lagene kan se annerledes ut før 2026-sesongen begynner, som vil bli spilt på Call of Duty: Black Ops 7.