"Det er lettere å vinne titler i Real Madrid enn noe annet sted", sa Ancelotti etter sin 15. tittel

HQ

Carlo Ancelotti har blitt den mest dekorerte treneren i klubbens historie. Etter seieren i Intercontinental Cup i Qatar i går, har han nå vunnet 15 titler i Madrid, og har dermed passert den tidligere rekordholderen, Miguel Muñoz.

Muñoz, som ledet Real Madrid i 1959 og fra 1960 til 1974, vant ni ligaer, én interkontinentalcup og to europacuper.

Zinedine Zidane er nummer tre på rangeringen, med blant annet tre Champions League -titler på rad mellom 2016 og 2018.

"Det er lettere å vinne titler i Real Madrid enn noe annet sted", sier Ancelotti. "Det er klubben alle trenere ønsker å være i, fordi det er den beste i verden".

"Jeg kan ikke velge ett trofé. Det er vanskelig å velge, men La Décima var utrolig spesielt for meg og for Real Madrid. Etter at jeg kom tilbake til klubben, ville jeg valgt Champions League-seieren i Paris, det var også spesielt. Hvis jeg måtte velge, ville jeg sagt de to."

Alle titler vunnet av Carlo Ancelotti med Real Madrid

Femten titler, vunnet i løpet av hans to perioder som Real Madrid-trener, den første mellom 2013-2015, og den andre fra 2021 til minst 2026, hvis kontrakten hans blir respektert ... med rykter om å bli erstattet ved sesongslutt hvis Xabi Alonso er tilgjengelig.

I løpet av sine første år i Real Madrid vant han én spansk cup, én Champions League, én europeisk supercup og én verdensmesterskap for klubblag.

I den nåværende perioden har han vunnet én spansk cup, to ligatitler, to spanske supercuper, to Champions League, to europeiske supercuper, én verdensmesterskap for klubblag og denne første interkontinentale cupen - som erstattet det gamle verdensmesterskapet for klubblag -.

Så langt denne sesongen kan Real Madrid vinne opptil fire titler til, først den spanske supercupen i januar, deretter de vanlige - og selvsagt mye vanskeligere å vinne - ligacupene, Copa og Champions League, og så i juli den nye, omorganiserte FIFA Club World Cup, som fra nå av skal arrangeres hvert fjerde år, i likhet med verdensmesterskapet for landslag.

Utenom Real Madrid har Carlo Ancelotti selvsagt vunnet mange flere titler i løpet av sine nesten 30 år som manager, for lag som Milan, Chelsea, PSG og Bayern. Det inkluderer ytterligere to Champions League-titler med Milan, noe som gjør ham til den mest suksessrike treneren i UEFAs konkurransehistorie.

En annen milepæl er at Carlo Ancelotti er den eneste treneren som har vunnet en ligatittel i de fem europeiske toppligaene (LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A og Ligue 1).