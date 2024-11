Carlo Ancelotti sender en melding til pressen: Real Madrid kommer til Champions League-finalen i München

HQ

Hvis du tar en titt på fotballpressen, virker alt håp ute i Real Madrid. De mister spillere kamp etter kamp på grunn av skader, de taper nøkkelkamper i Champions League, og blir banket av et mye sterkere FC Barcelona.

Men midt i ryktene om at han skal byttes ut, er trener Carlo Ancelotti, som har vunnet tre Champions League-titler med det hvite laget, inkludert årets, sikker på at situasjonen vil snu. Han virket overraskende rolig etter Liverpool-tapet forrige onsdag, og hevdet at han likte laget, ettersom de sto opp mot Europas mest kompliserte rival.

Den italienske treneren sa til og med at han er sikker på at de kommer til å nå Champions League-finalen i år også, om enn ikke i et intervju. Ancelotti sa det til sin venn og La Gazzeta dello Sport-reporter Alberto Cerruti, som en beskjed til den spanske radiostasjonen SER.

"Hans beste egenskap er hans ro, hans ro", fortalte den italienske reporteren. Da Ancelotti fikk vite at han skulle snakke med radiostasjonen, ba han ham om å levere en beskjed: "Du kan si hva som helst, men det viktigste er at Real Madrid vil være til stede i Champions-finalen i München".

Reporteren spøkte: "Akkurat nå er Real Madrid verdensmester i skader", men han la til at antallet skader ikke er Ancelottis feil, etter at noen journalister beskyldte ham for Vinis muskelskade fordi han ikke lot ham hvile i forrige kamp.

Men før de tenker på en potensiell Champions League-finale, må Real Madrid fortsatt kvalifisere seg: De ligger for øyeblikket på 24. plass, den siste kampen for å kvalifisere seg til playoff. Selv om de beholder den posisjonen, betyr rangeringen noe...