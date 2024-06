Cate Blanchetts fem beste prestasjoner

HQ

Fra kongelige plikter i Elizabeth til lærkledde krumspring i Thor: Ragnarok... Borderlands-skuespillerinnen Cate Blanchett har et spekter til å dø for. Dette australske ikonet er en kvinne av kaliber som har fortryllet oss i over 20 år, og som ikke kunne gjort en middelmådig jobb om det så gjaldt livet. Her er Blanchetts fem mest bemerkelsesverdige roller i en upåklagelig CV...

(5)

The Lord of the Rings

(2001-2003)

Det kan virke som en merkelig plassering, ettersom Blanchett ikke dukker opp mye i Peter Jacksons elskede filmtrilogi, men det faktum at hun likevel føles sentral i Ringenes Herre-trilogien sier mye om hennes prestasjon. Galadriel er en svært vanskelig karakter å lese, og Blanchett klarer både å skremme med sine iskalde øyne og å være en smilende engel. Blanchetts mystikk og skjønnhet var skreddersydd for den eldgamle alven, og hun er en av de mest trofaste karakterene fra Tolkiens magiske verden. Hun klarte også å redde den forferdelige Hobbiten-trilogien fra glemselen takket være sin blotte tilstedeværelse.

(4)

Carol

(2015)

Cate Blanchett vant ikke bare Rooney Maras hjerte da regissør Todd Haynes filmatiserte en 50-tallsroman, for å si det sånn. Wow, sier vi - for en magnetisk, elektrisk forestilling! Cate Blanchett trenger egentlig ikke å si så mye for å stjele hver eneste scene; de skarpe øynene og den forførende utstrålingen er mer enn nok til å få oss til å forelske oss i hennes elegante tittelkarakter. Rooney Mara var selvfølgelig også strålende, men det var Blanchett som til slutt forhekset oss med sin overmåte kjærlige prestasjon.

(3)

Blue Jasmine

(2013)

Blanchett vant en Oscar for den kritikerroste Woody Allen-komedien, og det var absolutt velfortjent. Blanchett spilte en svært vanskelig karakter å elske, en narsissistisk overklassefrue som ofte blir uutholdelig å følge, men vi kunne ikke annet enn å elske antiheltinnen takket være sårbarheten Blanchett tilførte henne. Blanchett var fantastisk patetisk og desperat, og hennes hjerteskjærende mumling på benken mot slutten gjorde oss oppriktig triste i en av de mer minneverdige prestasjonene fra denne toppskuespilleren.

(2)

The Aviator

(2004)

Hun ser kanskje ikke helt ut som Katharine Hepburn, men hun blir Hepburn i Martin Scorseses mesterlige biografi. Så magisk karismatisk er Blanchetts portrett av Hollywood-ikonet, at vi må innrømme at vi ble litt betatt av hennes eksentriske sjarm og åpenhjertighet. Samspillet mellom henne og DiCaprios plagede innovatør varmet takket være Blanchetts utrolig menneskelige portrett, og vi elsket rett og slett hvor Hollywood-elskverdig denne damen kunne være - og da snakker vi ikke bare om Hepburn som karakter.

BLANCHETTS BESTE SKUESPILLERPRESTASJON

(1)

Tàr

(2022)

Her er det virkelig ingen konkurranse, og ingen tvil: rollen som den kontroversielle musikkdirigenten Lydia Tàr er Blanchetts skarpeste portrett. Det er nesten skremmende hvor realistisk Blanchetts karakterskildring faktisk er, og man får nesten lyst til å se bort fra maestroen hennes - men det er umulig å se bort fra hennes nyanserte tragedie. Blanchett har aldri bebodd et ego som dette, der vi er vitne til et indre orkester av motstridende følelser og selvdestruktivitet. Tàr er ikke bare en av de beste filmene som er laget de siste ti årene, den er også Cate Blanchetts største triumf.

