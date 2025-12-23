CD Projekt Red bruker AI, men vil ikke erstatte arbeidere med det

HQ

Spill og AI har nok en gang blitt kastet rett på forsiden av mange nettsteder etter rapportene om at Larian Studios benytter seg av teknologien. Noen ord fra studioets administrerende direktør Swen Vincke ble tatt ut av sin sammenheng, og noen mente at han antydet at GenAI ble brukt til konseptkunst. Mens den kontroversen spilte ut, er det verdt å merke seg at andre studioer også åpner Pandoras eske når det gjelder AI.

Nemlig The Witcher 4 og Cyberpunk 2077-studioet CD Projekt Red. I en nylig inntjeningsrapport (via GamingBolt) bemerket CDPR co-CEO Michał Nowakowski at studioet brukte AI, men at det for det meste ble brukt i "produktivitetsområder". Det er for øyeblikket ingen planer om å erstatte arbeidere med teknologi eller få AI til å lage spill.

"Når det gjelder å redusere antall ansatte takket være AI - det kan jeg ikke forestille meg. Vi bruker kunstig intelligens hovedsakelig på produktivitetsområdet, og det er der vi ser de største fordelene. Fordelene er reelle, de er meningsfulle, men det er ikke en situasjon - og jeg er ikke klar over en slik situasjon - der AI kan sette seg ned og lage spill," sa han. "Det betyr ikke at det ikke kommer til å være nyttig, men det kommer ikke til å lage The Witcher 5, eller 6, eller noe sånt."

AI vil sannsynligvis forbli et hett tema i spillbransjen etter hvert som vi ser at det griper inn i arbeidslivet til favorittstudioene våre. Nylig tapte 2025s kjære Clair Obscur: Expedition 33 en Game of the Year-pris takket være oppdagelsen av at det hadde brukt GenAI på et tidspunkt i utviklingen. Det er tydelig at det fortsatt er mange som er veldig høylytte motstandere av AI, men vil disse stemmene stilne etter hvert som flere studioer aksepterer bruken av det? Vi får vente og se.