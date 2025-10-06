"Chaos baby!" Battlefield Studios tar oss med bak scenen for ødeleggelsene i Battlefield 6

Hvis du måtte velge ett ord for å definere Battlefield som en serie, ville du ikke ta feil med "ødeleggelse". EA og Battlefield Studios, bestående av fire utviklere, inkludert serieskaperen DICE, har rutinemessig tilbudt actionfylte skytespill som skiller seg ut fra resten gjennom sine ødeleggelsesmotorer. Gjennom årene har vi sett dette bli utfoldet på forskjellige måter, og snart vil vi få se det igjen når Battlefield 6 kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S.

Med det etterlengtede spillet som lanseres 10. oktober, er du kanskje nysgjerrig på hvordan Battlefield Studios går langt utover det vanlige med ødeleggelsesmotoren i Battlefield 6. Vi har hatt muligheten til å spørre utviklerne bak spillet, lære litt mer om hva som ligger bak utviklingen av ødeleggelse og forbedringen av den klassiske formelen.

"Vi gjenoppfant ødeleggelse for BF6", begynner Stefan Wittelsbürger, produsent for DICE og Criterion. "Vi ønsket noe nytt. En tilbakevending til formen, som flytter grensene for hva teknologien vår er i stand til, samtidig som den tilbyr en veldig sterk opplevelse til spillerne våre. I dette spillet var nøkkelen å systematisere og kategorisere ingredienser i ødeleggelse fra tidligere titler som vi visste at spillerne likte, for å danne et mer sammenhengende bilde. Vi ønsket å innovere og levere systemisk fantastiskhet, unikt for Battlefield 6."

Før Battlefield 6 var det siste store kapittelet i serien Battlefield 2042. De som spilte 2021-spillet er kanskje nysgjerrige på hvordan Battlefield Studios ønsker å forbedre og iterere det vi opplevde i det spillet. "Vi satte oss opp med klare pilarer for vår visjon om ødeleggelsessystemene som vi følte var avgjørende», forklarer Wittelsbürger, før han legger til: «disse resulterte i en fantastisk og sammenhengende spilleropplevelse i Battlefield 6."

"Vi hadde gode eksempler på ødeleggelse i tidligere utgivelser av franchisen og kunne lene oss på den kunnskapen, men i stor skala. Vi ønsket å posisjonere oss på akkurat riktig sted. I hovedsak fokuserte vi på mantraet «Det du ser i en krigsherjet verden, forventer du å kunne gjøre selv». Ødeleggelse er et verktøy for å berike spillingen. Vi vil ha ruiner, ikke flate områder. Ingen kamp skal være som den som ble spilt før."

Med fire år mellom lanseringen av Battlefield 2042 og Battlefield 6, lurer du kanskje på hvordan Battlefield Studios har brukt denne tiden til å finjustere ødeleggelsesformelen sin. Hva skjer bak kulissene, hva slags mindre endringer gjøres på et detaljert nivå som spillerne kan overse?

"Vi jobbet med en rekke systemer i Frostbite-motoren vår for å bringe Destruction til live. Fra fysikk til kratere, VFX, partikler og balansering av materiell skade", forklarer Wittelsbürger. "Destruction har blitt iterert i motoren i hvert hjørne av koden, men når det gjelder nye funksjoner og balansering, bidrar tillegget av ruskhauger, ødeleggelse i større dekning og traverseringsmålinger, og økt bruk av skadeavfall fra eksplosiver for å forårsake mer utilsiktet skade, til å skape et mer krigsherjet resultat. Hvis du kjenner eksplosjonsavstandene dine, kan du kontrollere ødeleggelsen din mye mer. Jeg tror sistnevnte er et element vi fortsetter å finjustere, så vær oppmerksom på oppdateringsnotatene, da du kan finne mer effektive måter å ta ned miljøet ditt på med riktig utstyr!"

Når det gjelder et spill så taktisk og dynamisk som Battlefield 6, er muligheten til å sprenge bygninger og sette ditt preg på kartet mer enn bare en funksjon. Det er en "nøkkeldel av arsenalet ditt", som Wittelsbürger uttrykker det. Det er et alternativ til å "sette ditt fotavtrykk på kartene", men det er også mye mer enn dette, ettersom det er et verktøy for å balansere spillet og fungere som en naturlig motkraft mot inngravde fiender og vanskelig å knekke kontrollpunkter.

"Ødeleggelse er en del av arsenalet ditt, og smarte spillere vil bruke det taktisk. Har du funnet et snikskytterrede? Plasser litt C4 under. Skyt bygningen med noen raketter og se fasaden kollapse. Plutselig blir snikskytteren eksponert, og du har gjort en betydelig endring i området, noe som tvinger fienden til å forflytte seg. Eller kollaps flere fasader, og skap forskjellige ruskhauger som kan brukes til infanteridekke eller til å legge bakholdsangrep på innkommende kjøretøy. Kratere vil tvinge bakkekjøretøy til å svinge, kanskje rett inn i der du har plassert noen miner? Den kreative leken belønnes, så kom deg ut og utforsk!"

Noen av de teknisk anlagte spillerne der ute kan være nysgjerrige på hvordan ødeleggelse teknisk sett fungerer i et Battlefield-spill. Det skjer ikke ofte at vi får kikke bak kulissene og lære om hvordan en utvikler designer en slik funksjon. Selv om det kan virke slik på overflaten, er det ikke på langt nær så rudimentært som å skyte en rakett inn i en vegg og se den smuldre i biter. De forskjellige strukturene og rekvisittene har deler eller tilstander som går over fra skade, og etter hvert som hvert spill utvikler seg og mer skade påføres, forringes de og kollapser til slutt. Som Wittelsbürger beskriver det: "Det er i hovedsak en forenkling av materiell integritet."</em>

Det som beholdes er hvordan strukturer eller rekvisitter har samme helseverdi, som brukes som grunnlag for å balansere skadekildene i Battlefield 6. Herfra "kan vi balansere hvor mye våpen og dingser - eller annen miljøskade, som kollapsende fasader - skader visse strukturer eller materialer", som Wittelsbürger beskriver. Ødeleggelsen skal føles autentisk, men til syvende og sist er Battlefield 6 fortsatt en underholdningsopplevelse, og Battlefield Studios har "lagt stor vekt på å sikre at vi holder det jordet, men fortsatt innenfor videospillets rike".

Og dette er en vanskelig dans å perfeksjonere, ettersom spillere alltid vil presse på for mer realistisk ødeleggelse. Battlefield Studios har kommet opp med den perfekte mellomveien, som de beskriver som "filmlogikk kledd i en mer jordnær, grov militærfantasi". I hovedsak er det en idé der "kjernedesign, innholdsskaping og nivådesign samarbeider" for å sikre at "slutttilstanden til et rom er spillfunksjon*. Dette skjer samtidig som man tar hensyn til de forskjellige spillerstyrte *kaosagentene*, alt som *forårsaker de minneverdige Battlefield-øyeblikkene vi alle elsker og verdsetter!"

Mulighetene for ødeleggelse i Battlefield 6 er nesten uendelige, men hvilken del av spillet synes utviklerteamet selv er mest spennende å sprenge i filler, og hva er deres råd for å få den mest katastrofale effekten? "Bygge fasader. Sikt høyt mot de øverste etasjene, se det kollapse, nyt skuet - og kanskje få et drap eller to! Også helikoptre som krasjer inn i bygninger og deretter skaper faktisk bakkedekke for infanteriet. Kaosbaby! Battlefield er tilbake!"

Spennende uten tvil, men Battlefield har vært et destruktivt skue tidligere, og har tilbudt kollapsende skyskrapere og implosjon av enorme demninger, blant andre ikoniske øyeblikk. Bør vi forvente noe lignende fra Battlefield 6? Wittelsbürger legger til: "Hah! Dere må vente og se! Alt jeg kan si er at det blir fantastisk!"

Heldigvis trenger dere ikke å vente for lenge på å oppleve fullversjonen av Battlefield 6 selv, ettersom det etterlengtede spillet lanseres så tidlig som 10. oktober på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Ikke gå glipp av nok et minneverdig kapittel i den sagnomsuste skytespillserien.