Civilization VII utviklerne reagerer på negativ mottakelse, og lover snarlige rettelser

Civilization VII Spillet er ute for Advanced Access-spillere, og til tross for at kritikerne stort sett har vært positive, har spillet blitt kraftig kritisert av fansen. Det er ikke så ille som det var ved lanseringen, ettersom spillet nå ligger på en blandet poengsum på Steam, men utvikleren Firaxis vet at de kan gjøre mer for å glede spillerne, og har allerede svart fansen.

"I løpet av de siste dagene har teamet gått gjennom tilbakemeldingene deres, inkludert de siste Steam-anmeldelsene våre i Early Access-perioden. Som forvaltere av Civilization-serien holder vi en høy standard og streber alltid etter å skape det beste spillet som er mulig. Civ hadde ikke kommet så langt uten dere, og deres meninger betyr mye for oss," skriver Firaxis i et nytt innlegg på Civilization VIIs nettsted.

Som svar på disse tilbakemeldingene kommer Firaxis til å gjøre noen store forbedringer, og den første store oppdateringen kommer i mars. For øyeblikket prioriterer Firaxis å fikse spillets brukergrensesnitt, samt å implementere funksjoner som er etterspurt av fellesskapet. Dette inkluderer noen ting man skulle tro var i spillet allerede, som for eksempel muligheten til å tilpasse religion og bynavn.

Patch 1.1.0 er satt til å fikse mange av problemene, men vi vil fortsatt vente en liten stund til vi kan se den. Vi likte Civilization VII ganske godt i vår anmeldelse, og så gullet i spillets kjernemekanikk, men å sile gjennom brukergrensesnittet er for plagsomt for mange spillere akkurat nå.