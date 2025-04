Clair Obscur: Expedition 33 har allerede solgt en halv million eksemplarer

HQ

Vi har allerede rapportert om de imponerende Steam-spillertallene for Sandfall Interactives anerkjente rollespill, Clair Obscur: Expedition 33, men vi har ventet på å høre hvordan spillet har gjort det kommersielt. Siden det ble lansert på Game Pass, må du anta at salgstallene vil være lavere enn vanlig på grunn av det faktum at mange uten tvil vil ha sjekket ut spillet gjennom Microsofts abonnementstjeneste, men dette har tydeligvis ikke hatt så stor innvirkning ennå.

Vi sier dette fordi Sandfall, en utvikler som spenner over rundt 30 utviklere, har kunngjort at spillet nå har sendt en halv million eksemplarer. Jepp, Clair Obscur: Expedition 33 har solgt over 500 000 eksemplarer.

Det er en velfortjent suksess for et av årets beste spill så langt, noe vi bekrefter i vår egen anmeldelse.