Clair Obscur: Expedition 33 lover veldig bra så langt

Først Lies of P, og nå Clair Obscur. Kanskje er Belle Epoque den nye store inspirasjonen for titler som tilsynelatende dukker opp ut av intet og viser seg å være forfriskende innfallsvinkler til eksisterende sjangre. Lies of P ga oss en av de mest tilfredsstillende Soulslikes på mange år, og Clair Obscur: Expedition 33 ser ut til å gjøre det samme for JRPG-sjangeren.

I tilfelle du gikk glipp av vår forrige forhåndsvisning eller ikke er helt oppdatert, foregår spillet i en verden der en mystisk entitet kalt Paintress en dag dukket opp ved siden av en stor monolitt som viste et enormt tall. Hvert år tikker tallet nedover, og alle i den alderen eller eldre blir til støv. Hvert år blir en ekspedisjon sendt ut for å prøve å finne ut mer om Paintress i et forsøk på å ta henne. Vi spiller som Ekspedisjon 33.

Demoen vi spilte setter oss veldig tidlig inn i historien, og går gjennom hendelsene som fører til at hovedpersonen Gustave blir strandet, alene, mens de fleste i ekspedisjonen er døde eller savnet. Etter en rask kampopplæring er vi fri til å dra av gårde på jakt etter Gustaves søster og alle andre som kan ha overlevd i ekspedisjonen.

Jeg hadde sett Clair Obscur: Expedition 33s gameplay på Gamescom i fjor, men det ble håndtert av en så proff at jeg egentlig ikke kunne si hvor lett eller vanskelig det var å parere og unnvike fiendens angrep. Dette er en ganske avgjørende faktor for et spill som Clair Obscur, som legger så stor vekt på den aktive spillestilen blandet med en turbasert JRPG-formel. Heldigvis er kampene i Clair Obscur: Expedition 33 utrolig tilfredsstillende ut fra det vi har spilt så langt. Selv om det kan ta litt tid å vite når du skal parere, vil du få en lignende følelse som i Sekiro: Shadows Die Twice når du begynner å komme inn i rytmen og desimere motstanderne med kraftige motangrep. Clair Obscur er ikke i nærheten av å være like vanskelig som Sekiro. Normale fiender vil gjøre en del skade, men de vil ikke utslette deg selv om du parerer hvert eneste slag, og selv om tøffere fiender vil gjøre mye mer skade, kan du alltid slite deg gjennom svakere fiender for å få flere nivåer, eller stole mer på unnvikelser, som har et mer tilgivende vindu selv om det ikke gir mulighet for store motangrep. Det er også noen angrep du må hoppe over, noe spillet informerer deg om med et gult lys før fienden slår til. Igjen, veldig likt Sekiro, men mye mer tilgivende og utrolig tilfredsstillende takket være de filmatiske effektene som utraderer hver eneste Nevron som står mot oss.

Det er et spørsmål om repetitivitet i dette kampsystemet. Det er prangende og uhyre morsomt, med en stor mengde variasjon i fiender, både i design og mekanikk, men i løpet av de få timene demo-perioden varte, hadde jeg allerede funnet en strategi med evner og Pictos (gjenstander du kan feste til karakterene for ekstra forsterkninger) som jeg følte at jeg ikke ville flytte fra. Dette er selvfølgelig bare en personlig opplevelse, og jeg har spilt det som føles som bare en smakebit av den fulle opplevelsen, men det er noe som er verdt å ta opp. På den annen side er det ikke slik at Clair Obscurs kamp er overfladisk. Ikke engang i nærheten. Våpen, Pictos og evner kombineres alle sammen, med evne-treet som er utrolig langt for hver karakter, med flere nøkkelferdigheter å plukke opp senere og muligheten til å respektere når som helst. Hver av karakterene kan også spesialiseres på hvilken som helst måte du ønsker. I løpet av vår tid med spillet låste vi opp Gustave, Lune og Maelle. Vi valgte Gustave som vår tanky frontline skadefordeler, med Lune som spesialiserer seg på kritiske treff og Maelle som er mer av en glasskanon. Hver av karakterenes design føles også unik og interessant, og det er en fin detalj at du kan løpe rundt som hvilken som helst av dem i oververdenen, noe som ikke påvirker historien eller kampene.

Som du sikkert forventer ut fra spillets trailere så langt, er verdenen på Clair Obscur: Expedition 33 utrolig vakker. Inspirasjonen fra Belle Epoque kombinert med den fantastiske fantasiverdenen som Paintress og Nevrons lever i, gir et spill som virkelig føles unikt i sitt utseende og sin stil. Det er også mye historiefortelling i verdenen, fra historien rundt den menneskelige bosetningen Lumiere til skapningene som prøver å drepe oss og Chroma, som tilsynelatende finnes i kroppene våre og i deres. Spillet er veldig flink til å sette opp mysterier, og jeg håper bare at det har et tilfredsstillende svar på de fleste av dem som passer til hvor fristende omgivelsene er når du først kommer inn i dem.

I denne demo-versjonen har hovedhistorien kommet litt i bakgrunnen for å gi oss en bedre sjanse til å oppleve og diskutere spillingen. Likevel er det en spennende historie, og det er alt den trenger å være for øyeblikket. Nok til å trekke deg inn, uten at du føler at du ikke trenger å spille resten. Det er en sterk åpning, bygget på et flott konsept, og det eneste spørsmålet er om det kan holde landingen. Utenom kamp og historie er det en god del traversering i Clair Obscur: Expedition 33, og hvis du vil finne alle Pictos og få tilgang til små sidehistorier spredt i et kart, vil du grave deg gjennom alle kriker og kroker, klatre opp vegger som tillater det og bruke en magisk gripegreie til å hoppe mellom forskjellige høydepunkter. Det er ganske standard i mekanikken, men fremkommeligheten styrkes av hvor vakker verdenen er å utforske.

Så langt ser Clair Obscur: Expedition 33 ut til å bli en skikkelig dark horse i 2025. Et spill som er så tydelig i sitt engasjement for sin visjon at det er vanskelig å ikke falle for det. Jeg har aldri sett på meg selv som en JRPG-fan før, men denne mer aktive tilnærmingen til den tradisjonelle formelen har fanget meg mer enn jeg hadde trodd, og jeg er ivrig etter mer.