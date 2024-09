Concord tas offline mindre enn to uker etter lansering, og refusjoner utstedes

HQ

Vi har hørt noen virkelig sjokkerende ting om Concord etter lanseringen i slutten av august. Helt nylig ble det bemerket at spillet solgte utrolig dårlig, med bare rundt 25.000 enheter solgt den første uken. Tilsynelatende var det en viss sannhet i dette, for nå har Sony og Firewalk Studios sluppet en bombe og i utgangspunktet innrømmet at spillet har mislyktes med det det satte seg for å oppnå.

I et nytt PlayStation Blog-innlegg uttaler spilldirektør Ryan Ellis: "Concord fans - vi har lyttet nøye til tilbakemeldingene deres siden lanseringen av Concord på PlayStation 5 og PC og vil takke alle som har blitt med på reisen ombord på Northstar. Støtten deres og det lidenskapelige fellesskapet som har vokst frem rundt spillet, har betydd alt for oss.

"Men selv om mange av kvalitetene ved opplevelsen ga gjenklang hos spillerne, erkjenner vi også at andre aspekter ved spillet og den første lanseringen ikke traff slik vi hadde tenkt. Derfor har vi nå bestemt oss for å ta spillet offline fra og med 6. september 2024, og utforske alternativer, inkludert de som vil nå spillerne våre bedre."

Jepp, det stemmer, Concord blir tatt offline og i utgangspunktet stengt. Det er uklart om dette vil være en permanent nedleggelse eller bare midlertidig mens studioet utforsker de andre alternativene Ellis bemerker i uttalelsen ovenfor, men med tanke på Concord har knapt hatt to uker i naturen, er det vanskelig å se dette som noe annet enn en katastrofal fiasko og sannsynligvis slutten på dette live-service-prosjektet.

For de (få) som har kjøpt en kopi av Concord og lurer på hva dette betyr for dem, vil full refusjon bli utstedt. Hvis du kjøpte via PlayStation Store eller Direct, vil refusjonene gå rett tilbake til kontoen du brukte til å kjøpe spillet. For Steam-brukere vil Steam sende refusjonsbekreftelse i løpet av de kommende dagene, og den samme prosessen vil også gjelde for Epic Games Store-brukere. Andre forhandlere vil også ha sine egne metoder for å returnere pengene tilbake til kjøperen.

Det bør imidlertid bemerkes at hvis du har den minste tro på at Concord en dag vil komme tilbake, bør du ikke refundere det nå, ettersom du vil miste tilgangen til spillet når det har gått gjennom.

Blogginnlegget avsluttes med: "Vi holder deg oppdatert og takker igjen alle Freegunners som har sluttet seg til oss i Concord galaxy."

R.I.P. Concord: 23. august 2024 - 3. september 2024.