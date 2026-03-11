Corsair Sabre v2 Pro Wireless Magnesium Alloy

Corsair har i løpet av de siste årene løftet mus- og tastaturspillet sitt mye. Det siste eksemplet på dette er den nye Sabre-serien, som er noe annerledes enn de gamle. Den er superlett med en vekt på 56 g, takket være sin hule struktur og et skall laget av magnesium (selv om du også kan få en karbonversjon hvis du ikke liker følelsen av materialet), og i tillegg til å tilby trådløs støtte, er det til og med valgfri gripetape og museskøyter, noe som tydelig indikerer at det er et proff- eller semiprofesjonelt e-sportsprodukt, og alt sammen med en avstemningsfrekvens på 8000 Hz og en Corsair Marksman S 33K DPI-sensor.

HQ

Prismessig er vi i "dyrt, men ikke latterlig"-territorium med en pris på 135 euro. Vær oppmerksom på at den er litt mindre enn de fleste mus, og testmusen vi ble tilbudt var hvit, men ikke skinnende og blank, da den hadde en fin matt metallic-lignende finish. Den er fortsatt dyr, veldig dyr med tanke på at den byr på mindre enn 60 gram plast, og det er verdt å merke seg at for de som elsker å kjøre alt i et regneark, vil spesifikasjonene for sensoren være noe dårligere enn hos noen konkurrenter. Uansett hvor mye jeg elsker å kvantifisere ting, er sporingsevnen det viktigste og det eneste som virkelig betyr noe for avanserte mus. Proff- og semi-proffspillere kan føle seg annerledes om IPS og akselerasjon, men jeg vil ta en vill gjetning og si at det betyr lite for den gjennomsnittlige spilleren, selv om gjennomsnittsspillere mest sannsynlig ikke vil bruke en stor del av sitt månedlige matbudsjett på å kjøpe en mus.

Jeg hater vanligvis ultralette mus, og ikke som en liten avsmak, men faktisk hat. Men denne magnesiumlegeringen er langt bedre å holde i, den føles ikke sprø eller skjør slik de fleste andre gjør, og det er ærlig talt på tide. Denne har en byggekvalitet jeg faktisk liker, og selv om noen kanskje misliker bikakedesignet og strukturen, og hevder at støv og grus vil komme inn og ødelegge musen, har jeg anmeldt maskinvare i veldig lang tid, og det har aldri vært et problem. Og hvis du ikke har lyst på det samme, kan du få karbonfiberversjonen som er helt lukket, men jeg må påpeke at siden ikke er magnesium, men plast, og denne forskjellen i materiale er litt rart for meg.

Knappene er fine, både hovedknappene og på siden, men det er ingen beskrivelse eller spesifikasjon av dem på Corsair-nettstedet, og de føles heller ikke som optiske baserte. På dette prispunktet forventer jeg premiumbrytere på i det minste de viktigste. Den bruker Corsairs egne mekaniske brytere, og de har et rent og skarpt klikk som er raskt på tilbakestillingen, akkurat som det skal være. Likevel føles en av sideknappene litt annerledes enn de andre, mest sannsynlig med vilje.

Dette er en annonse:

Corsair har også flyttet DPI-bryteren til undersiden av musen, og det er en god idé, ettersom jeg sjelden bytter DPI og ofte aktiverer DPI-knappen ved et uhell på de fleste produkter. Hvis du er den typen spiller som sykler DPI flere ganger per spill, vil du ikke like dette.

8000 Hz polling rate og en sensor som klarer å være ekstremt presis, kombinert med Corsair MMPro Control Large-musematten, gjør at du fortsatt føler at du har kontroll og ikke at musen løper fra deg. Det finnes kanskje noen hardcore proffspillere som kan føle forskjellen med og uten kabel, men det kan ikke jeg. Å bruke den trådløst påvirker batterilevetiden mye, og mens 1000 Hz gir deg 120 timer, er 8000 Hz nærmere 25 timer, noe jeg vet ettersom jeg kjørte den på 8000 Hz hele veien (ja, du kan ha en mellomting med en langsommere pollingfrekvens, men hvis du betalte for 8000 Hz, bør du bruke alle 8000). Når det er sagt, er 4000 Hz, til og med 1000 Hz, mer enn bra for ikke-spillbruk.

Driveren er Corsairs Web Hub. Det er kanskje ikke det vakreste GUI, men det er funksjonelt. Selv om det er en løsning, krever det fortsatt internettforbindelse, og det hadde utvilsomt vært enklere med et installert driverprogram på datamaskinen, men jeg liker heller ikke drivere som tar opp like mye harddiskplass som et AAA-spill. Så jeg er kort sagt ganske splittet, for drivere er noe jeg sjelden bruker tid på utenom det første oppsettet, selv om de er mer nyttige enn et enkelt webgrensesnitt som overfører innstillinger til musen, som så lagrer dem lokalt.

Dette er en annonse:

Så, en lett mus med skikkelige knapper og en byggekvalitet som er langt bedre enn de fleste andre, i tillegg til ekstremt god sporing. Hvis du kan akseptere prisen og den litt mindre størrelsen, bør du vurdere dette som ditt neste kjøp.