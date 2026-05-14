De siste årene har Corsair virkelig kommet til sin rett når det gjelder å tilby omfattende funksjonalitet til en konkurransedyktig pris, og de to siste tastaturene som er designet for å videreføre denne tradisjonen, kalles Vanguard 96. Det finnes en kablet og en trådløs versjon, og det er førstnevnte vi ser på her.

Rent praktisk har det en 96 % layout, noe som betyr at du får en slags TKL-design, men med numpad og resten av funksjonaliteten til en full layout bevart. Det er et fint kompromiss, for å være helt ærlig. Topplaten er laget av børstet "aerograde"-aluminium, selve tastene er av dobbeltskutt PBT, og det lille klikkhjulet er av metall, og det hele ser helt nydelig ut, ingen tvil om det. Til og med lyden er dempet av såkalt "firelagsskum", slik at den har den dempede, men likevel taktile tastetrykkslyden som så mange entusiaster elsker.

Teknisk sett har vi Corsairs egne MLX Plasma-brytere under, som er lineære, krever 45 grams aktiveringskraft og kan justeres fra 0,1 til 4,0 millimeter. De bruker Corsairs egen Rapid Trigger-teknologi for å tilbakestille tilbake til aktiveringspunktet umiddelbart. Kombiner dette med en avstemningsfrekvens på opptil 8000 Hz via Corsair AXON, og du får en opplevelse der hastighet i alle dens former blir the name of the game. De er selvfølgelig hot-swappable, slik at de kan byttes ut med enten 3- eller 5-pinners brytere senere.

Og det er ikke alt, for du får også en elegant liten 1,9-tommers IPS-LCD-skjerm for statistikk, systeminfo, tilbakemelding på valg eller full Elgato Virtual Stream Deck-integrasjon, samt en magnetisk håndleddsstøtte. Så du får virkelig mye for pengene.

Og likevel, egentlig ikke, for hvis det er én ting du kan si om Corsair Vanguard 96, så er det at den er dyr. I skrivende stund er det tilgjengelig for rundt £ 160, noe som i 2026 er ganske mye å betale for et kablet tastatur. Keychrons Q5 Max er merkbart billigere og bruker praktisk talt ingen plast; Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless koster det samme - men er også trådløst - og så finnes det en rekke mindre merker som tilbyr mye mer for mindre.

Når det er sagt, er det vanskelig å finne en 8000Hz polling rate til en lignende pris, om i det hele tatt, og når den kjøres gjennom Corsairs stadig mer avanserte (og ustabile) iCUE-programvare, kan det være et økosystem med nok "kroker" til å få kundene til å komme tilbake. De seks dedikerte makrotastene, den nevnte "dialen", Elgato-funksjonaliteten, Corsair har hatt enorm suksess med å skape sømløs, enkel integrering av ulike tjenester i denne programvarepakken; det må man gi dem.

Hvis du spør meg, burde et tastatur i denne prisklassen tilby et trådløst alternativ, og selv om det er brukt aluminium, er det en litt irriterende plastfølelse her og der. Når det er sagt, er Vanguard 96 nok et godt eksempel på at Corsair generelt sett har en god forståelse av hva kundene vil ha, og leverer det konsekvent. I dette tilfellet må du sannsynligvis være veldig interessert i ideen om 8000 Hz for å rettferdiggjøre et kjøp, men hvis det er tilfelle, har du sannsynligvis funnet ditt neste tastatur.