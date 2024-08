Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Creatures of Ava og Mafia: Definitive Edition lander på Game Pass i august

HQ

Xbox vil at vi skal ha en august full av eventyr og minner. Jeg sier det fordi spillene som vil bli med i Game Pass-katalogen de neste dagene nettopp har blitt bekreftet, og to av de tre titlene er revisjoner av klassikere.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Det første Crash Bandicoot-eventyret er faktisk en revisjon av tre spill. De første Crash Bandicoot-eventyrene kommer i en omarbeidet versjon med bedre grafikk og en viss forbedring av livskvaliteten. Mafia: Definitive Edition (som allerede var bekreftet), i mellomtiden, er versjonen av Hangar 13 utgitt av 2K Games i 2020.

Creatures of Ava er ukens Day One Game Pass-utgivelse. Fra og med i morgen vil vi kunne oppleve dette eventyret som gir en vri på monsterfangsttitler, og i stedet gir oss i oppgave å redde monstre. Du kan sjekke ut listen over versjoner og Game Pass-utgivelsesdatoer nedenfor.



Creatures of Ava (Cloud, PC og Xbox Series X/S) - 7. august



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, konsoll og PC) - 8. august



Mafia: Definitive Edition (Cloud, konsoll og PC) - 13. august



Dessverre må vi også si farvel til noen gamle spill som forlater tjenesten den 15. august. Husk at hvis du vil fortsette å spille dem etter denne datoen, kan du kjøpe dem med 20 % ekstra rabatt frem til da.