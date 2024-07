Rykte: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kommer på Game Pass 8. august

HQ

Allerede i dag kan Game Pass-brukere glede seg over den siste årlige utgaven av Activisions flaggskipserie. Call of Duty: Modern Warfare III blir den første tittelen i serien som treffer tjenesten og den andre siden ABKs store oppkjøp i fjor, etter Diablo IV. Og nå har den samme kilden som forhåndsviste denne utgivelsen før den offisielle kunngjøringen delt på X et av de neste tilskuddene til August-katalogen: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Remasteren av de tre første titlene til Vicarious Visions' sprø karakter er satt til å komme 8. august, ifølge anerkjente innsider eXtas1s, og legger til at det er "100% bekreftet".

Det er kanskje ikke den mest fan-elskede trilogien (den hadde en ganske ujevn lansering), men det er alltid godt å se at spill fra fortiden fortsatt er tilgjengelige for et bredest mulig publikum. Det gjelder i enda større grad Crash Bandicoot, når den siste informasjonen vi har om serien er at den femte delen er kansellert.

Kommer du til å spille Crash Bandicoot N. Sane Trilogy hvis det endelig kommer på Game Pass?