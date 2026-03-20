Crimson Desert trekker inn nesten 250 000 samtidige spillere på Steam ved lansering

Ut fra den store oppmerksomheten det fikk før det i det hele tatt hadde en fast lanseringsdato, virket det helt fra starten av som om mange øyne var rettet mot Crimson Desert. Det åpne actioneventyrspillet fra Pearl Abyss har skapt mye diskusjon på nettet, men det ser ut til at mange spillere hopper inn for å oppleve Pywel selv.

I henhold til SteamDB, da spillet ble lansert i går kveld, klarte det allerede å trekke inn 239,045 XNUMX spillere som et topp samtidig antall. Det er et ganske imponerende antall, spesielt med tanke på at Crimson Desert også ble lansert på Xbox Series X / S og PS5 også. Med helgen som fremdeles kommer, forventer vi at flere mennesker vil hoppe online også, og dette tallet vil sveve enda høyere.

Nå som det er i hendene på spillerne, må vi se hvordan helhetsinntrykket ender opp med Crimson Desert. Vi likte mye av spillet i vår anmeldelse, men hadde noen forbehold. Hvis du vil unngå alle utenforstående meninger, og bare komme i gang med din egen reise, har vi noen tips og triks som kan hjelpe deg med det.