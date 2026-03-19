Crimson Desert: Tips og triks for å starte reisen din i Pywel

Crimson Desert er her! Vi er sikre på at du gleder deg til å endelig kaste deg ut i Kliffs eventyr og utforske den enorme, åpne verdenen i Pywel, men verdenen i dette spillet er enorm. For noen er det spennende. For andre er det litt skremmende. Hvis du hører til sistnevnte gruppe, eller bare vil ha noen tips som gjør de første timene litt enklere, har vi samlet starttipsene våre nedenfor for nye eventyrere i Crimson Desert.

Tips #1: Hold deg til hovedoppdraget til å begynne med

Når du først går inn i et spill med en åpen verden, får du umiddelbart lyst til å forlate hovedstien og utforske verden slik du ønsker å se den. I mange spill er det et tydelig øyeblikk der det føles som om spillet slipper deg løs og gir deg tillatelse til å utforske som du vil. Når du kommer ut av fjellene i Red Dead Redemption 2, for eksempel, eller når du forlater platået i Breath of the Wild. Crimson Desert er litt annerledes i så måte, ettersom hovedoppdraget følger deg gjennom hele eventyret ditt. Det muliggjør utforskningen din mer enn det er noe du kan gjøre når du er ferdig med den åpne verdenen.

Derfor kan vi bare anbefale at du holder deg til hovedoppdraget selv de første ti timene, slik at du kan bli vant til alle mekanikkene spillet byr på. Crimson Desert er stort på alle måter, og det å ha denne nordstjernen å følge hjelper mye for å sikre at du ikke føler deg underforberedt og overveldet av det som finnes der ute i villmarken.

Tips #2: Sjekk knappene dine

Jeg mener det. Det høres kanskje dumt ut, men sjekk knappene dine, husk hvordan de er plassert, og minn deg selv på at det er støtfangeren som lar deg zoome inn og fokusere på ting, ikke avtrekkeren. Tro meg, jeg har brukt timevis i spillet på å skyte folk med piler ved et uhell ved å holde avtrekkeren i stedet for støtfangeren, og deretter brukt like lang tid på å løpe fra vaktene. Det er ikke bare å blande sammen avtrekker og støtfanger. Med så mange krefter, angrepskombinasjoner og menyer til din disposisjon er det viktig å dobbeltsjekke, kanskje trippelsjekke, at du gjør det du har tenkt å gjøre, spesielt i en vennligsinnet by. Skyt så mange du vil i fiendens leirer, men selv da kan det være lurt å sørge for at du angriper på riktig måte, og ikke klikker på høyre pinne for å låse på.

Tips #3: Bruk tidlige ferdighetspoeng med omhu

Etter at du har beseiret mange fiender i Crimson Desert, vil du tjene deg selv Abyss Artifacts. I motsetning til et RPG-nivåsystem gir dette spillet deg i stedet ferdighetspoeng basert på hvor mange fiender du klarer å felle, noe som betyr at det kan være litt sparsomt med disse i begynnelsen. Du får også mye frihet i hvordan du kan bruke ferdighetspoengene dine, helt fra begynnelsen, så sørg for å bruke dem klokt. Vi anbefaler generelle oppgraderinger for helse og utholdenhet til å begynne med, i tillegg til å oppgradere de grunnleggende ferdighetene dine. Spesielt i åndstreet er det verdt å bruke poeng på å oppgradere parering, unnvikelse og andre defensive mekanikker, slik at du kan møte tøffere fiender tidligere. Ikke gå etter de kuleste trekkene først, selv om de er så fristende.

Tips #4: Tidlige sideoppdrag gir deg utstyr for å samle ressurser

Noe av det beste med Crimson Desert er at verdenen er så åpen at du kan finne flere løsninger på ett og samme problem. Hvis du vil utvinne malm, kan du sannsynligvis plukke opp en hakke i nærheten. Men hvis du bare vil ha de verktøyene du trenger i beholdningen din hele tiden, er den enkleste måten å ta imot forespørsler fra byfolket fra du kommer inn i selve Hernand. I disse oppdragene lærer du også hvordan du gjør ganske viktige ting, som å oppgradere våpen og utstyr, i tillegg til å delta i aktivitetene spillet gir deg som ikke bare innebærer å drepe skurker. Mens vi er inne på temaet oppgraderinger, bør du også sørge for å få tak i de nødvendige ressursene som trengs for å pusse opp Kliffs grunnleggende sverd. Det er den raskeste måten å føle seg sterkere i kamp tidlig, og sverd- og skjoldkombinasjonen han bruker er veien å gå til du er sterkere med bedre utstyr senere.

Tips #5: Balanser lagerbeholdningen

Til å være et spill som kaster tyvegods etter deg som en fangehullsherre som overøser favorittspilleren sin med magiske gjenstander, har Crimson Desert merkelig nok ganske begrensede muligheter for plass. Det var mye verre før en herlig oppdatering før lansering ga deg 50 lagerplasser, men selv da kan du fort gå tom for plass i Kliffs ryggsekk hvis du plukker opp alt i sikte. Det er derfor viktig å bare ta med seg og beholde det du trenger. Ting som alkymi og håndverksressurser er ikke prioritert, med mindre de er veldig sjeldne, og du bør sørge for å selge unna gamle rustninger og annet utstyr. Bare hold av plass til nye våpen, gjenstander, rustninger og måltider. Mange måltider, siden de er nøkkelen til at du overlever tøffe bosskamper ved at de lar deg helbrede på farten.

Tips #6: Hesten din er ikke ødelagt, den trenger bare hvile

Det er mange måter å reise rundt på kartet i Crimson Desert. Kliff er ganske rask til fots, men spillet starter deg også med en hest tidlig i spillet for å gi deg den ekstra farten du trenger når du krysser Hernand. Etter en stund kan du oppleve at hesten din begynner å bli treg. Dette er ikke en feil, og det er heller ikke spillet som forteller deg at det er på tide med en ny hest. Bare send hesten tilbake til stallen, så får den full energi igjen. Det er enkelt å reise raskt til punktet i nærheten av stallen øverst på Hernand-kartet, kalle på hesten din ved å trykke opp på D-padden, og deretter ta den med inn.

Tips #7: Butikker og NPC-er trenger ikke søvn

Når det blir mørkt i Crimson Desert, forventer du kanskje at NPC-ene og butikkeierne går til sengs for natten, som i rollespill. Men som sagt, dette er ikke et rollespill, og derfor har ikke NPC-ene daglige sykluser de må følge. I stedet blir de værende på postene sine, klare til å gi deg nytt utstyr, ferske ingredienser eller veiledning når du trenger det. Det er en detalj du garantert vil legge merke til, men som kan hindre deg i å ta en tidlig kveld i stedet for å fortsette eventyret.

Tips #8: Alternative karakterer beholder posisjonene sine

Dette er kanskje ikke et supertidlig spilltips, men det er noe vi oppdaget i løpet av de første ti timene. Når du kommer til kapittel 3 i Crimson Desert-historien, låser du opp spillets andre spillbare karakter, Damiane, og kan bytte mens du streifer rundt i verden. Som i Grand Theft Auto V husker Crimson Desert hvor du forlot karakterene dine, så hvis du for eksempel er på jakt etter en dusør, men vet at du forlot Kliff nærmere enn Damiane er akkurat nå, kan du bare bytte over, og fange drittsekken du trenger å stille for retten som en annen spillbar karakter. Dette er kanskje ikke alltid like nyttig, siden Kliff er din mann i hovedoppdragene, men det har sine fordeler når du beveger deg rundt i den åpne verdenen.

Tips nr. 9: Hvordan tjene enkle penger

Noe du kanskje vil synes er litt irriterende når du begynner på Crimson Desert, er hvor fattig du vil være. Oppdrag gir ikke penger, eller ikke mye penger, så det er litt av en oppgave å forvandle mynter til sølv og sølv til gull. Det er her sideaktivitetene kommer godt med. Bueskytterkonkurranser, armbryting, dueller med visse våpen - alt dette er enkle måter å tjene penger på. Den største belønningen i begynnelsen kommer fra dusørjakt, men det er viktig å merke seg at du får mer betalt jo mer problematisk det er å innkassere en dusør, så kanskje du ikke bør gå for den mest lukrative kontrakten først.

Tips #10: Hvis spillet viser deg noe før et oppdrag, er sjansen stor for at du må bruke det

Dette høres kanskje veldig, veldig opplagt ut, men i et så stort og omfattende spill som Crimson Desert kan det være lett å glemme noen mekanikker her og der. Heldigvis lærer spillet deg ofte det du trenger å vite bare minutter før du trenger å bruke den kunnskapen. Du lærer for eksempel å bremse tiden og løfte gjenstander med tankene dine like før du må demonstrere disse kreftene i et puslespill. Senere planter du flagg i bakken som en del av et kampoppdrag, og deretter bruker du de samme knappekombinasjonene til å smelle knuste søyler i hodet på en sjef. Det er verdt å notere seg de nye tingene du lærer, slik at du slipper å bruke tid og krefter på det i nær fremtid.