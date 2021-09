Crossplay blant stjernene

HQ

Crossplay har ankommet Destiny, noe som har gjort en drøm til en realitet. Etter flere år med tvinning av tommeltotter kan jeg endelig fly rundt i solsystemet sammen med vennene mine (eller, i det minste fetteren min Brian) på Playstation til tross for at jeg spiller Destiny på Xbox.

Veteraner i Destiny refererer kjærlig til nye spillere som «kinderguardians», noe som passet bra da Brians evner i Destiny PVP definitivt var på barnehage-nivå. Likevel, med hårlokkene til Hector fra Castlevania og håndkanonen «Bottom dollar» startet han den episke reisen mot å bli en fullverdig Guardian. Dette er hans historie.

«KA E BÅTTÅM DÅLLAR FOR NOKKE, RUBEN? E DEN BRA?»

Da Brian AKA Hector the Forgemaster landet i The Tower for første gang for å møte meg og Julie, var det mange spørsmål. Hvor er dere? Hvor finner jeg bounties? Hva ER bounties? Hvorfor trenger jeg å snakke med Tess Everis for å åpne Eververse når jeg bare kan åpne nettbutikken fra menyen? Og, viktigst av alt: «Koffor dansa dokke conga me en som hete Subaru Impreza 4 Door 2010?». Ah, to be a kinderguardian again.

EVERYBODY CONGA!!!

Den beste måten å bli introdusert til Destiny på er ved å spille gjennom en kampanje sammen. Da lærer man seg det grunnleggende samtidig som man får servert saftig, saftig lore. Jeg, Julie og Brian rustet oss derfor opp i The Tower med gode loadouts og vanguard bounties før vi stupte med hodet først inn i Forsaken-utvidelsen.

ALRIGHT, FORSAKEN EXPANSION! LET`S GOOOO!!!

Nå starter riktignok Forsaken-utvidelsen med et solo-oppdrag, så jeg og Julie tok en runde i Crucible mens vi ventet i spenning på Brians reaksjon på den tragiske hendelsen hvor Cayde-6 blir drept av Uldren og hans blodtørstige baroner. «Åja, e han dau han no, da?» var ikke akkurat den responsen vi hadde håpet på, men etter et vel gjennomført solo-oppdrag ble vi gjenforent i Tangled Shore hvor vi dro for å møte Spider. Cayde-6 skulle hevnes, og baronene knertes.

«E DU HAN DERRE SPAIDER? E SER ETTER NOKKEN BARONA SOM DREPTE EN ROBBÅT I STA!»

Baronene ble knertet, én etter én, og Brians power level økte og økte. Det ble ikke akkurat over 9000, men mot slutten av Forsaken-utvidelsen lå det på et respektabelt nivå av 1274. Brian var litt misfornøyd med måten jeg skildret Destiny-ferdighetene hans på i en tidligere artikkel, og liret fra seg «Hvis du dissa me på GR igjen no så går e til sak, Ruben». Lykke til, sa jeg. Det eneste som var kriminelt her var tross alt Brians manglende evne til å bidra under DPS-fasen på sistebossen i Exodus Crash. Still, det var utrolig moro å gjenoppleve Forsaken gjennom hans inkompetente øyne. Nå som vi vet at Uldren blir Crow gir det et nytt perspektiv til vår nådeløse jakt på ham gjennom Tangled Shore, og valget om å ta livet hans.

«Jeg vet at du blir en good guy og at dette er et spørsmål om etikk og moralske konsekvenser, men DO YOU FEEL LUCKY, PUNK?! DO YOU?!»

Etter en endt kampanje skulle turen egentlig gå tilbake til The Tower, men Brian klikket ved et uhell på H.E.L.M, en destinasjon som er ment for de som har kjøpt Destinys nyeste utvidelse, Beyond Light. Aktive spillere vet at her finner man blant annet en enorm lilla krystall som inneholder ingen ringere enn selveste Savathun, hovedskurken i Destinys kommende utvidelse The Witch Queen. «Ka ditta e for nokke?» spurte en nysgjerrig Brian. Jeg svarte at det er The Witch Queen, og Brian salutterte henne. Han salutterte Savathun.

«JAMMEN E HO EI DRONNING, SÅ E HO EI DRONNING.»

Tilbake i The Tower (endelig) møtte vi på noen kjente fjes i form av gamertags som JonnyKontanter, Elg i Motvind og Svett Rumpe. Brian leverte inn noen bounties, og økte dermed sitt power level betraktelig. «Ja, hva sier du, Brian?» spurte jeg og Julie i kor. «Skal vi dra på neste eventyr? Blir det innkjøp av en utvidelsespakke til?». Vi kunne høre knakingen av Brians tenking gjennom hodetelefonene. «Hvis dokke spandera», spyttet han ut på sunnmørsk.

Vil tidenes fireteam returnere i CROSSPLAY BLANT STJERNENE 2: A KINDERGUARDIAN RISES? Pre-order now.

Om eventyret fortsetter gjenstår derfor å se, men regn med at det dukker opp nok en artikkel om det skulle bli tilfellet. I mellomtiden, nyt crossplay! Det er utrolig hyggelig at vi nå kan drepe hverandre på den digitale slagmarken uavhengig av plattform. Det er faktisk bare én ting å si: