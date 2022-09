Cyberpunk 2077 har solgt over 20 millioner eksemplarer

HQ

Det tok bare ti dager for Cyberpunk 2077 å selge mer enn 13 millioner eksemplarer, men på grunn av den veldig rotete lanseringen passerte det ikke 18 millioner før forrige april. De siste dagene har det likevel slått mange rekorder for antall spillere samtidig, noe som selvsagt også skyldes en annen ting.

CD Projekt Red forteller at Cyberpunk 2077 nå har solgt over 20 millioner eksemplarer. Dermed har altså positiviteten rundt både oppdateringene, den kommende utvidelsen og animeserien Cyberpunk: Edgerunners tydeligvis gjort sitt for å hjelpe salget over en imponerende milepæl de siste fem månedene.