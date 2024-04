De 10 mest overvurderte TV-seriene gjennom tidene

HQ

Det finnes et mangfold av TV-serier som vi som folk hyller og feirer for deres genialitet. Men er mange av dem virkelig så eksepsjonelle? Vi har gjort oss noen tanker og listet opp 10 TV-serier som av en eller annen grunn er overvurdert.

10. Yellowstone

John Dutton er utrolig sint. Beth Dutton er enda sintere. Kayce Dutton? Veldig sint. Rip Wheeler? Supersint. Dan Jenkins? Veldig, veldig sint, akkurat som alle andre karakterer i den sinteste serien i TV-historien. Problemet med den superpopulære, hyllede Yellowstone er imidlertid at alle er ultrarævhøl, ingen er relaterbare eller sympatiske, noe som gjør alt dette familiebaserte sinnet til den mest ensidige historien i TV-sfæren. Hvert sekund av hver episode handler om nøyaktig det samme, på samme måte, med det samme sinnet.

<strong>9. The Walking Dead

En gang i tiden var AMCs TV-versjon av Robert Kirkmans elskede tegneserieserie verdens mest populære TV-serie som alle så og alle elsket. Det er imidlertid ingen tvil om at den aldri var særlig god, og at den, med unntak av de første sju minuttene av piloten, var noe av en vits sammenlignet med den fantastiske originalen.

<strong>8. The Mandalorian.

Det var lett for meg å la meg rive med og bruke mange lange timer på å overbevise meg selv om at det jeg så på The Mandalorian var mye bedre enn det egentlig er, for Star Wars er i bunn og grunn som en religion for meg. Men nå som tiden har gått og jeg har sett serien på nytt, er det like lett å innse at det meste, bortsett fra scenen med Jedi-Luke, føles som om noen i et dyrt Halloween-kostyme leker Star Wars.

7. Suits

Første sesong av Everybody Loves Raymond-skaperen Aaron Thomas Korshs hyllede advokatdrama var stram, elegant, stilig, rapp og morsom på en måte som advokat-TV ikke har vært på en stund, men så gikk det raskt nedoverbakke. Alt etter den første runden med Harvey Spectors stilige sjefing er grundig overvurdert dritt.

6. The Office (US)

Ricky Gervais' og Stephen Merchants britiske original var, er og forblir strålende, mens den amerikanske kopien føles mer som en hvilken som helst annen amerikansk sitcom med en kronisk overspent Carell. Sammenlignet med BBC-originalen, føles den amerikanske versjonen som en treg, kjedelig og lite oppsiktsvekkende reprise.

5. How I Met Your Mother.

Til tross for Jason Segels alltid hyggelige fremtoning og Barney Stinsons ofte siterbare drittsekk-kommentarer, er det lett å avfeie denne sitcomen som grovt overvurdert fordi How I Met Your Mother rett og slett aldri var morsom.

4. Sons of Anarchy.

Når en gjeng posører og en kronisk overspillende rollefigur med Pearl Jam frisyre prøver å overbevise oss om at de spiller Hell's Angels mc-gangstere, er det som regel vanskelig å ikke le av elendigheten. Det er der jeg står når det gjelder den elskede/hyllede Sons of Anarchy, der hele greia med en liten, tåpelig MC-gjeng som bare driver med forræderi og fusk og stort sett bare dreper hverandre internt, gjør den til en av tidenes mest overvurderte TV-thrillere.

3. Succession

Jesse Armstrongs kritikerroste drama om familien Roy og deres iboende grådighet er en mørk og vittig satire som de siste seks årene har vunnet flere priser enn noe annet på TV. Det er omtrent like velfortjent som om Barbie hadde vunnet Oscar for beste film på forrige måneds galla. Succession er nemlig det mest monotone som finnes på TV noensinne. Hver episode handler om nøyaktig det samme, med nøyaktig de samme karakterene som kjefter på hverandre om nøyaktig de samme problemene. Sinte familiemedlemmer er sinte på hverandre. Denne dumme historien har vi sett utallige ganger før, og det spiller ingen rolle at skuespillet som regel er upåklagelig.

2. Friends

I siste halvdel av 90-tallet var Friends selvsagt TV-verdenens mest dominerende monolitt, som underholdt alle målgrupper med sin lettbente, forutsigbare, koselige, meningsløse og fremfor alt rene kompiskomedie. Når man ser tilbake på den i dag, er det imidlertid ikke noe stort problem å se gjennom den vakre overflaten og innse at vitsene er mer eller mindre identiske i episode 1 og episode 100, og at karakterene ikke går særlig dypere enn til den grunne enden av bassenget.

TIDENES MEST OVERVURDERTE TV-SERIE:

<strong>1. Game of Thrones

Ingen TV-serie noensinne er mer enstemmig overvurdert enn filmatiseringen av George R.R. Martins fantasyserie. Hele greia med 7000 forskjellige karakterer, dusinvis av allianser, familier, blodslinjer, fraksjoner, laug, slekter og den nesten totale mangelen på en rød tråd gjør den til en bemerkelsesverdig oppvisning i undermålig historiefortelling. Det faktum at all innsatsen alltid ble lagt ned i én episode per sesong, mens resten bare føltes som en ringbrynjeversjon av en hvilken som helst episode av Days of Our Lives der individuelle karakterer sto i lysebrune rom og snakket med seg selv, bare sementerte det faktum at Game of Thrones fortsatt er grovt overvurdert.