De 100 heteste indietitlene i 2026 (del 1)
Redaksjonen har jobbet hardt for å sette sammen en liste over de 100 heteste indietitlene i 2026. Dette er den første delen av fire.
2025 var et utrolig år for indiescenen, med spill som Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, og Blue Prince som stakk av med massevis av prestisjetunge priser og stjal våre spillerhjerter. Ingenting - absolutt ingenting - tyder på at 2026 vil bli noe verre når det gjelder spill utviklet av uavhengige spillstudioer. Vi har satt sammen en liste med hundre titler som alle er planlagt utgitt i år. Noen har en fast dato, andre har en omtrentlig dato, mens de fleste ennå ikke har kunngjort en utgivelsesdato.
I stedet for å levere alle spillene på en gang, har vi sortert dem alfabetisk og delt listen inn i fire deler med 25 spill i hver. Vi har forsøkt å dekke et så bredt spekter av sjangre og stilarter som mulig. Så len deg tilbake og finn frem notatblokken, Steam -ønskelisten eller bare det mentale minnebiblioteket ditt, for vi lover at du vil oppdage noe å glede deg til.
Agent 64: Spioner dør aldri
- Sjanger: FPS, Action, Retro
- Utvikler: Replicant D6
- Utgiver: Replicant D6
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Mange av oss lengter tilbake til de gylne årene da GoldenEye på Nintendo 64 satte farge på dagene våre - utvikleren Replicant D6 gjør det samme og leverer derfor en tydelig og forhåpentligvis korrekt hyllest til GoldenEye 007."
Alruna: Historiens slutt
- Genre: Metroidvania
- Utvikler: Neckbolt
- Utgiver: Burning Planet Digital
- Utgivelsesdato: Q1 2026
- Lenke til nettsiden
"Det andre spillet der vi har æren av å kjempe som Alruna. Et veldig vakkert og retro-pikselskjønt Metroidvania som absolutt ikke ber om unnskyldning for seg selv."
Aphelion
- Sjanger: Sci-fi, Action, Historietungt
- Utvikler: DON'T NOD
- Utgiver: DON'T NOD
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettsiden
"Når DON'T NOD leverer spill, er det best å holde øynene åpne, spesielt når det er en tung, dramatisk historie som skal fortelles. Det unike med Aphelion er at vi får se historien utfolde seg fra to ulike perspektiver."
Arcane Eats
- Sjanger: Fantasy, Roguelike, Deckbuilder
- Utvikler: Wonderbelly Games
- Utgiver: Skystone Games
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Her skal du mette rumlende mager med grusomme delikatesser, og for å gjøre det må du balansere ressursene, rekruttere en verdig stab og sørge for at du spiller kortene dine riktig. Vi er litt skeptiske til maten som blir servert, men spillet ser flott ut!"
Battlestar Galactica: Scattered Hopes
- Genre:Strategi, Sci-Fi, Roguelite
- Utvikler:Alt Shift
- Utgiver: Dotemu
- Utgivelsesdato: Q1 2026
- Lenke til nettstedet
"Det er sikkert mange som har ventet på en skikkelig filmatisering av Battlestar Galactica? Alt Shift ser ut til å gjøre nettopp det, og vi gleder oss til å se hva de har kokt sammen."
Beastro
- Genre: RPG, Roguelite, Kortspill
- Utvikler: Timberline Studio
- Utgiver: Timberline Studio
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Det andre spillet på denne listen der matlaging står i sentrum, og alle liker jo mat, ikke sant? Her ser vi imidlertid et større fokus på rollespillelementer og et variert gameplay som minner litt om Stardew Valley."
Big Hops
- Sjanger: Eventyr, Plattformer
- Utvikler: Luckshot Games
- Utgiver: Luckshot Games
- Utgivelsesdato:12. januar
- Lenke til nettsiden
"Når vi spør: "Nevn en spillmekanikk som alltid er morsom", er det mange som svarer: "Gripekroken, selvfølgelig", og det tar Luckshot Games til seg i Big Hops. Bortsett fra at vi her bruker en frosketunge i stedet, men på omtrent samme måte. Du skjønner hva jeg mener."
Big Walk
- Sjanger: Co-op, Eventyr
- Utvikler: House House
- Utgiver: Panic
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettsiden
"Utviklerne som ga oss Untitled Goose Game er tilbake med Big Walk, og ja, det er rart og fantastisk igjen. Her er det fokus på samarbeid, nærhetsprat og sprø eskapader. Dette kommer til å bli bra, det kan vi nesten love deg."
Bladesong
- Sjanger: Butikk, Simulering
- Utvikler: SUN AND SERPENT creations
- Utgiver: Mythwright
- Slippdato: 22. januar (tidlig tilgang)
- Lenke til nettsiden
"'Det ultimate sverdsmedspillet', heter det, og ja ... det er kanskje ikke mye konkurranse i den sjangeren, men det ser faktisk veldig morsomt ut. Det er i hvert fall originalt som bare faen, og det er aldri en dårlig ting."
Blighted
- Sjanger: Action, RPG, Metroidvania, Soulslike, Co-op
- Utvikler: Drinkbox Studios
- Utgiver: Drinkbox Studios
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Nobody Saves the World var en ekte perle, og det er all grunn til å tro at Blighted, skapt av det samme teamet, også vil levere store doser underholdning."
Grevlingen Bradley
- Genre: Action, Eventyr
- Utvikler: Day 4 Night
- Utgiver: Day 4 Night
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Bortsett fra at vi fikk se en utrolig trailer på årets Geoff Aw... Game Awards, vet vi ikke så mye annet. Men det vi har sett, ser veldig lovende ut, med et eventyr som ikke går av veien for å stikke til andre fenomener og titler i spillverdenen."
BrokenLore: UNFOLLOW
- Genre: Skrekk, Action
- Utvikler: Serafini Productions
- Utgiver: Serafini Productions, Shochiku
- Utgivelsesdato:16. januar
- Lenke til nettsiden
"Det tredje spillet i BrokenLore-serien ser ut til å levere ikke bare ren skrekk, men også tung angst i form av psykologisk terror. Sosiale medier og mobbing er sentrale temaer her, sammen med ekle japanske monstre."
Cairn
- Genre: Eventyr, Action
- Utvikler: The Game Bakers
- Utgiver: The Game Bakers
- Utgivelsesdato:29. januar
- Lenke til nettsiden
"Cairn skulle egentlig vært utgitt i fjor, og vi var litt triste da det ble forsinket, men nå er ventetiden over, og forhåpentligvis har The Game Bakers bakt kaken ordentlig denne gangen."
Kassettgutt
- Genre: Action, RPG, Puslespill
- Utvikler:Wonderland Kazakiri inc.
- Utgiver: Pocketpair Publishing
- Utgivelsesdato: 14. januar
- Lenke til nettside
"Et 2D-spill som leker med perspektivet, der du kan vri og vende på verden for å finne nye veier og hemmeligheter. Det ser veldig koselig ut, med en stil som er en slags fusjon mellom eldre 8-bits titler og nyere 3D-spill."
Castle Come
- Genre: Action, Roguelike
- Utvikler: lauflauf
- Utgiver: lauflauf
- Utgivelsesdato: Q2
- Lenke til nettstedet
"Et roguelike der du vandrer rundt med festningen din. Oppgrader festningen din med alt fra kanoner til raskere ben og påfør mer og mer skade."
Crowsworn
- Sjanger: Metroidvania, Eventyr
- Utvikler: Mongoose Rodeo
- Utgiver: Mongoose Rodeo
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettsiden
"Crowsworn har blitt forsinket en håndfull ganger allerede, etter en svært vellykket Kickstarter-kampanje som opprinnelig planla en utgivelse i 2023. Det minner ganske mye om Hollow Knight, og det er forståelig at Mongoose Rodeo ønsker å sikre at spillet er så polert som mulig."
Knust i tid
- Sjanger: Pek og klikk, Puslespill
- Utvikler: Draw Me a Pixel
- Utgiver: Draw Me a Pixel
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Mange av oss i redaksjonen har lengtet etter et ambisiøst pek-og-klikk-spill der humor er en av hjørnesteinene i designet, og Crushed in Time ser ut til å kunne bli nettopp det spillet. Forhåpentligvis kan det leve opp til vår interne hype."
Decrepit
- Sjanger: Sjelelig, Action
- Utvikler: Jämmerdal Games
- Utgiver: Three Friends
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettsiden
"Nok et spill som debuterte på Game Awards, og det svenske spillmirakelet ser ut til å fortsette å levere kvalitetsspill. Decrepit ser utrolig blodig og ubehagelig ut, men samtidig selvfølgelig svært underholdende."
Hjort og gutt
- Sjanger: Eventyr, Plattformer
- Utvikler: Lifeline Games
- Utgiver: Dear Villagers
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Deer & Boy ser ut som spillet som setter C-en i koselig. Her følger vi en duo bestående av en liten gutt og en hjort. Det ser filmatisk og nesten poetisk ut, samtidig som det oser av kos."
Demon Tides
- Sjanger: Plattformspill, Eventyr, Action
- Utvikler:Fabraz
- Utgiver: Fabraz
- Utgivelsesdato: 19. februar
- Lenke til nettsiden
"Selv om åpent hav er viktig i Demon Tides, er det plattformhopping som appellerer til de av oss som gleder oss til det. Fabraz ser ut til å ha bygget et spill med utrolig smidig kontroll, der selve reisen ser ut til å være det største høydepunktet."
Denshattack!
- Sjanger: Arkade, Plattformer
- Utvikler: Undercoders
- Utgiver: Fireshine Games
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Denshattack! tar togsimulatorer inn i en verden av ekstremsport. Sjekk traileren, så skjønner du hva vi mener, og ja, det er virkelig så sprøtt som det høres ut, men også utrolig morsomt."
Ikke stopp, jentepop!
- Genre: Action, FPS
- Utvikler: Funny Fintan Softworks
- Utgiver: Kwalee
- Utgivelsesdato: 29. januar
- Lenke til nettsiden
"Tenk deg at Doom Eternal endret utseende og ble designet av en gjeng tenåringsjenter som liker Girl Power, fargen rosa og regnbuer. Det er litt sånn Don't Stop, Girlypop! føles ved første øyekast. Men én ting er sikkert: Det ser ikke ut som noe annet spill."
Dosa Divas
- Sjanger: RPG
- Utvikler: Outerloop Games
- Utgiver: Outerloop Games, Outersloth
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Et utrolig fargerikt og stilig rollespill som kanskje ikke ser ut som et klassisk JRPG, men som låner mye inspirasjon fra den sjangeren. Og å kjempe mot et grådig og ondt matimperium høres ikke så verst ut det heller."
Dreadmoor
- Sjanger: Eventyr, Rollespill, Simulering
- Utvikler:Dream Dock
- Utgiver: Digital Vortex Entertainment
- Utgivelsesdato: Q4
- Lenke til nettsiden
"Dreadmoor er mer eller mindre Dredge, men i førsteperson. Vi kan forvente oss mange muterte skapninger, Cthulhu-aktige dyphavsmonstre og pirater med tvilsomt moralsk kompass. Dette ser veldig lovende ut!"
Slutten av avgrunnen
- Genre: Eventyr, Action
- Utvikler: Section 9 Interactive
- Utgiver: Epic Games Publishing
- Utgivelsesdato: Ukjent
- Lenke til nettstedet
"Sverige står bak nok et spill på denne listen med End of Abyss. Atmosfærisk, stilig og spennende er noen av tankene som dukker opp når man tar en nærmere titt på det Malmö-baserte Section 9 har skapt."