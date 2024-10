De 5 verste filmene fra DC/Marvel

HQ

5. Joker: Folie à Deux (2024) - DC

Ikke en eneste levende person kunne ha gjettet at den etterlengtede og mye hypede oppfølgeren til den beste filmen i 2019 (alle kategorier) ville bli en ren, uforfalsket fiasko. Men det ble den. Todd Phillips' fortsettelse av Arthur Fleck-sagaen står igjen som en av de verste høybudsjettsoppfølgerne vi noensinne har sett, og den femte dårligste DC/Marvel -filmen noensinne, mye takket være et forferdelig manus, et utrolig stillestående tempo og forferdelige musikalnummer.

4. Batman & Robin (1997) - DC

Hvorfor Joel Schumachers latterlige 90-tallsfilm er med på denne listen trenger kanskje ingen nærmere forklaring. Warner Bros. hadde her fokus på å selge leker, og bestilte derfor en film som utelukkende var rettet mot barn, med plastnippler og elendig rollebesetning. En dårligere rollebesetning har vel heller aldri blitt sett.

3. Catwoman (2004) - DC

Hvis du har gått glipp av den franske rockevideoregissøren og fotografen Pitofs hysterisk dårlige tolkning av DC-karakteren Catwoman, foreslår jeg at du... aldri noensinne ser den heller. For denne filmen er virkelig forferdelig, noe som selvfølgelig betyr at den ligger på tredjeplass på denne skammens liste.

2. Fantastic Four (2015) - Marvel

Regissør Josh Trank og 20th Century Fox ønsket å "modernisere" Fantastic Four på samme måte som Christopher Nolan gjorde med Batman. "Mørk, jordnær og moden" var nøkkelordene, noe som til slutt førte til en film som føles som en dårlig vits. I ettertid er det vanskelig å se hvordan en filmskaper kunne gjort en dårligere jobb enn Fox gjorde her.

1. Venom: Let There be Carnage (2021) - Marvel

Den første filmen om Todd McFarlanes Spider-Man-skurk var ikke særlig god, men den var aldri i nærheten av å være så forferdelig forferdelig som oppfølgeren, der regien til Gollum-skuespilleren Andy Serkis skilte seg ut som fascinerende forferdelig. Det finnes ikke en eneste scene i denne filmen som fungerer, ikke en eneste dialogutveksling som ikke fremstår som ulidelig merkelig eller direkte ulogisk, og mengden av klissete, stygge spesialeffekter som tilbys den siste timen er så overveldende at det er direkte smertefullt å holde øynene åpne til rulleteksten.