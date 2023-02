De beste actionspillene for 2023

HQ

Stalker 2: Hjertet av Chornobyl

Utgivelse: 2023 / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Sommeren 2010 annonserte GSC Game World oppfølgeren til actionrollespillet Stalker. 13 år senere (!), skal vi endelig spille det, og mange av oss her på Gamereactor er ivrige etter å krype rundt strålingsskadet Chornobyl, lete etter forsyninger, ta ned andre Stalkers og passe på de muterte monstrene som streifer rundt i den mørke skogen. Fra det vi har sett så langt, ser grafikken og atmosfæren i det minste i stand til å knekke det meste av det som er på markedet for øyeblikket, og selvfølgelig håper vi at spillbarheten vil opprettholde en lignende kvalitet.

Warhammer 40 000: Space Marine II

Utgivelse: 2023 / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Tidligere Doom/Quake-skaper og engangsnøkkelspiller hos Id Software Tim Willits fungerer som kreativ direktør og hovedprodusent for den kommende oppfølgeren til Space Marine fra 2011. Kaptein Titus er tilbake, og som før blir han sittende fast i brutale, massive kamper mot rommonstre, fra et klassisk tredjepersonsperspektiv og gjengitt med Unreal Engine 5.

Atomic Heart

Utgivelse: 21. februar / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Helt siden vi så det første av det Bioshock-inspirerte Atomic Heart, har vi gledet oss enormt til det. Grafisk ser det ut til å være en skikkelig godbit, og det dystopiske Sovjetunionen ser ut til å være et utrolig musky miljø å oppleve. Men mest av alt kommer det til å bli veldig spennende å oppleve et actionspill som føles som Bioshock og lar deg slå dritten ut av fiendene dine med kraftige superkrefter. Vi håper bare at historien blir like interessant som spillet som helhet ser ut til å være.

Wanted: Dead

Utgivelse: 14. februar / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Dead or Alive og Ninja Gaiden-skaperen Tomonobu Itagaki er tilbake i februar med Wanted: Dead, et tredjepersons actionspill der vi påtar oss rollen som den Hong Kong-fødte løytnant Hannah Stone. Utviklernes tidligere arbeid med Ninja Gaiden er tydelig i den flytende spillingen, som innebærer å stadig bevege seg rundt og angripe det store utvalget av fiender fra uventede vinkler. Her er imidlertid skytevåpen viktigere enn katanas i det som lover å være et rotete eventyr, fylt til randen med minispill og en østasiatisk atmosfære som forhåpentligvis kan være en returbillett tilbake til finalen for Itagaki (hvis fargerike PR-spiel vi ærlig talt har savnet her i redaksjonen).

Suicide Squad: Kill the Justice League

Utgivelse: 26. mai / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Teamet bak Batman: Arkham Asylum og Arkham City er tilbake med et annet lisensiert DC-spill dynket i steinkald, kjevefallende action. Denne gangen er det Suicide Squad vi skal styre rundt, jage en gal Supermann hvis intensjoner har gått fra gode til direkte morderiske. Det er en frisk holdning, tegneseriefigurtolkninger tro mot originalverket, og samarbeidende tredjepersonshandling med samme DNA som Arkham-serien.

Dead Island 2

Utgivelse: 28. april / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Etter år med å være i limbo og oppleve forsinkelse etter forsinkelse, er det nesten på tide for oss å slå zombie-hodeskaller inn igjen. Det er litt over ti år siden vi la ut på en herlig ferie, men hvor vi endte opp i alt annet enn et avslappende miljø, og selv om Dead Island kanskje ikke var det fenomenale spillet vi håpet på, ser oppfølgeren ut til å være langt mer interessant. Mer fargerikt, brutalt vakkert, morsomt og morsomt. Det ser definitivt ut som det har vært verdt tiden i limbo og alle forsinkelsene.

Marvel's Spider-Man 2

Utgivelse: Høsten 2023 / Plattform: PlayStation 5

I 2018 klarte Insomniac endelig å levere en sterk Marvel-konkurrent til Rocksteadys Batman-serie. Da Marvel's Spider-Man ble lansert, viste det seg å være et av de absolutt beste superheltspillene vi noensinne har spilt, og definitivt det beste Spider-Man-spillet. Noensinne. Insomniac fortsatte å levere med Marvel's Spider-Man: Miles Morales, og vi er veldig glade for å spille som både Peter og Miles i oppfølgeren og sette en stopper for Venoms onde planer. Så langt har vi ikke sett noe av spillet i det hele tatt annet enn en trailer som bare ga oss en liten smakebit. For nå, la oss håpe at forbrytelsene ikke er like repeterende som i de forrige titlene, og at kampene er raffinert litt for å gjøre det enda jevnere. Ellers er alt Insomniac har å gjøre å gi oss mer av nettsvingende fortreffelighet.

The Division: Heartland

Utgivelse: 2023 / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Nei, Heartland er ikke en DLC-pakke for The Division 2, og det er heller ikke The Division 3, i stedet er det en overdådig tittel utviklet av Red Storm Entertainment, som grunnla Rainbow Six og utviklet de to første titlene i den serien. Heartland ble annonsert for tre år siden, men har vært i utvikling siden 2018 og ryktes nå å rulle ut i høst. Fokuset til Heartland vil være på Storm Operations-spillmodusen der 45 spillere vil kjempe mot hverandre, samt datastyrte fiender i byen Columbiana, Ohio.

Aliens: Dark Descent

Utgivelse: 2023 / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Det var lenge siden da vi ble introdusert for Xenomorphs i spillform, men snart er det på tide å møte de skremmende skapningene igjen. Vi har fortsatt ikke sett mye av Aliens: Dark Descent og vet derfor veldig lite om det, men siden det er gjengen bak Battlefleet Gothic: Armada 2, er det umulig å ikke bygge opp høye forventninger. I motsetning til Alien: Isolation handler ikke dette om å gjemme seg for det skremmende førstepersons rommonsteret, dette handler om å sprenge hull i dem i en strategisk modus ovenfra og ned. Hvis det ikke høres ut som et utmerket lovende oppsett, vet vi ikke hva som gjør det.

Hyenas

Utgivelse: 2023 / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Creative Assembly er studioet bak den bestselgende, langvarige og universelt anerkjente Total War-serien. Men nå har de skiftet fokus nesten helt, og i år ruller de ut sin egen konkurrent til Valorant, Apex Legends og Overwatch. Hyenas er et fargerikt, tidsmessig, designfeil gratis-å-spille skytespill der menneskeheten har startet gladiatorspill på Mars etter å ha kolonisert planeten. Det ser ut som fem lag med tre spillere i hver vil kvadrat av i hver kamp, og det ser ut til å være veldig fartsfylt og gjennomvåt i holdning.

Armored Core VI: Branner av Rubicon

Utgivelse: 2023 / Plattform: Xbox, PlayStation, PC

De som ledet det fjerde spillet i Armored Core-serien er de samme gutta som satte sammen Dark Souls, Bloodborne og Elden Ring, noe som i utgangspunktet fikk de fleste til å tro at Fires of Rubicon ville være et "Souls-lignende" actionspill, med alt det innebærer. Men det vil ikke være tilfelle, ettersom Fromsoftware har lovet å være tro mot spillserien, med alt det innebærer. Vi vet ikke så mye mer enn det for øyeblikket, men det er nok til å begeistre oss uansett.

Star Wars Jedi: Survivor

28. april / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Som med sin anerkjente forgjenger, fungerer tidligere God of War-seriens designsjef Stig Asmussen som produsent for den kommende Star Wars Jedi: Survivor, som vil bli utgitt om bare et par måneder. Vi får nok en gang kontroll over Jedi-krigeren Cal Kestis når han denne gangen reiser til planeten Coruscant for å ta ned en spesielt ond kommandant i imperiet.

The Finals

Utgivelse: 2023 / Plattformer: Xbox, PlayStation, PC

Da The Finals ble vist i fjor høst, satt vi foran skjermene med munnen vidåpen. Svetten begynte å renne nedover kroppene våre, og så satt vi der i et lite basseng med svette. Fordi The Finals ser sinnsykt fantastisk ut. Både visuelt og spillmessig. Helsinki-baserte Embark Studios ser ut til å ha skapt et ufattelig kaotisk actionspill med eksplosjoner og kollapsende bygninger rundt deg mens du må ta potshots på andre spillere og smette unna kulene deres. Vi venter tålmodig på å se mer av skuespillet og håper inderlig at det ikke vil ta for lang tid før vi får det.

Robocop: Rogue City

Utgivelse: Juni 2023 / Plattformer: Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC

Hvis noen bare nevner Robocop, spør vi hvor mye penger vi kan betale. Fordi Robocop er hellig. Sånn er det bare. Spillstudioet Teyon har absolutt ingen bemerkelsesverdige titler på CV-en tidligere, men å dømme etter traileren som ble vist i fjor sommer, ser det ut til at de virkelig har klart å fange estetikken til den første filmen. Fra designet til de voldelige kampene ser det veldig lovende ut, og vi kan ikke vente med å få tak i Robocop: Rogue City. Det faktum at Peter Weller også kommer tilbake for å låne stemmen sin til spillet, gjør det absolutt ikke verre.

Redfall

Utgivelse: 2 mai 2023 / Plattformer: Xbox, PC

Teamet bak 2017s Prey står bak Xbox-tittelen Redfall, som slippes 2. mai etter å ha blitt forsinket i fjor høst. Her skal fire spillere, hver med sine egne karakterklasser, kjempe mot datastyrte vampyrer som har tatt over den fiktive byen Redfall. Designmessig ser det ut som en blanding mellom Fortnite og Scooby-Doo, og actionbitene ser fartsfylte og morsomme ut fra det vi har sett så langt.