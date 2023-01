De beste overhalings-moddene å holde utkikk etter i 2023 og fremover

HQ

Modding er på ingen måter et nytt fenomen for spillindustrien, og det har til og med blitt født noen store titler ut ifra klassiske mods som Garry's Mod eller DOTA 2. Likevel føles behovet for svære modder på størrelse med hele utvidelser større enn noensinne for å hjelpe oss å overleve den stadig lengre ventetiden mellom spill.

Heldigvis for oss virker det som at moddere blir stadig dyktige for hvert år som går, og vi har fått noen massive prosjekter å se frem til i 2023 og årene som kommer. Fra utvidelser på størrelse med DLC-er til de fine kvalitetsforbedringene som bare gjør spillopplevelsen mer komplett får du her noen av de beste og største moddene som kommer snart.

La oss sparke det hele i gang med Fallout: London, et utvidelsesprosjekt som har vært under utvikling i flere år. Ved å bruke Fallout 4-motoren har teamet som jobber med Fallout: London mer eller mindre laget en hel setting komplett med unik bakgrunnshistorie, rollefigurer og fiender. Folk har i flere år lurt på hvordan Fallout-universet ser ut i andre land, og gjennom Fallout: London kan de kanskje få svaret.

Fallout: London er planlagt å lanseres en gang i år, og det ser ut som at de på god vei til å nå dette målet. Vi har sett mye spillmekanikker og oppdateringer fra moddeteamet, hvor deres nyeste video viser et fungerende t-banesystem. Hvis det ikke imponerer deg vet jeg ikke hva som skal til.

Med Fallout 5 fortsatt mer enn ti år unna (trolig), må vi lene oss på modde-miljøet for å få postapokalyptisk innhold i tiden fremover. Hvis de derimot fortsetter å skape prosjekter som Fallout: London, vil ventetiden til det neste Fallout-spillet kanskje ikke bli så ille.

Videre skal vi ta en kikk på Bethesdas andre enormt populære IP i form av The Elder Scrolls, og her jukser vi litt med å pakke flere store prosjekter inn i én helhet, men de omfatter alle den samme ideen om å porte et eldre Elder Scrolls-spill inn i ett av seriens nyeste innslag.

Skywind tar Morrowind og porter det over til Skyrim, og Morroblivion gir også det tredje spillet en oppgradering, men fører det over til The Elder Scrolls IV: Oblivion i stedet. Det mest populære av disse prosjektene er Skyblivion, som du kanskje klarer å gjette handler om å porte hele Oblivion over til Skyrim-motoren og gi det gamle spillet et sårt tiltrengt oppdatert utseende.

Skyblivion vil dessverre ikke vandre iblant oss før 2025, noe teamet bak nylig har fortalt oss. Men hvis teamet får nok støtte og noen flere frivillige kan denne lanseringsdatoen bli skjøvet fremover. Uansett vil Skyblivion trolig lande på Nexus Mods-siden før The Elder Scrolls VI. Vi er ikke sikre på om det gjør oss glade eller triste for øyeblikket.

Vi går videre bort fra Bethesda, selv om fansen av The Elder Scrolls of Fallout lager herlige og ekspansive mods nokså ofte. FromSoftware-fanskaren lager imidlertid også noen utmerkede mods for de som elsker utfordringen i Soulsborne-spillene, men som har blitt lei av den grunnleggende spillmekanikken i titlene som nå er lansert.

Dark Souls: Archtrones er en DLC-størrelsesmod til Dark Souls III som fortsetter å imponere fansen med hver oppdatering som slippes av utviklerteamet. Det omstrukturerer spillet totalt og gir spillerne nye områder å utforske, nye fiender basert på dem vi møter i Bloodborne og Sekiro: Shadows Die Twice å kjempe mot og flust av ny bakgrunnsinformasjon å dykke ned i.

Det har ikke kommet en lanseringsdato for Dark Souls: Archthrones ennå, men med tanke på at vi har fått 15 minutter med spill i starten av året og prosjektet har vært under utvikling i to år på dette tidspunktet klarer vi ikke la være å håpe på at vi får høre noe snart.

Fra en mod som har en ukjent lanseringsdato til to som nylig ble lansert, nemlig Mass Effect: Legendary Edition Citadel Epilogue- og Happy Ending-moddene som gir romeventyret ditt en overhaling. Fremfor å legge til en hel haug med innhold til et spill tar disse moddene faktisk bort en hel del for å endre på den kontroversielle slutten til Mass Effect 3.

I kjølvannet av lanseringen til Mass Effect 3 slapp BioWare en DLC kalt Citadel, som i praksis er en haug med fan service som lar seg ha en siste hurrafest med mannskapet før dere møter de siste oppdragene i spillet. Citadel Epilogue-modden plasserer denne DLC-en på slutten av spillet i stedet, hvor alle referanser til Reapers og krigen blir fjernet for å gi deg en mye lykkeligere slutt.

Happy Ending-modden jobber også med dette og fjerner Shepards nesten helt sikre død fra slutten av Mass Effect 3 og justerer på de siste filmsekvensene som spilles av når du avslutter spillet. Det legges også til en ekstra siste overraskelse i denne modden til når du kommer tilbake til Normandy, men du får laste den ned for å finne ut hva den er.

En siste overhalings-modd bringer oss til Cyberpunk 2077 og går under navnet Time Dilation Overhaul, som endrer spillmekanikken i CD Projekt Reds dystopiske tittel betraktelig ved å legge til nye egenskaper.

Katana Reflect lar deg sende fiendenes kuler tilbake mot dem, teleportering gjør akkurat det som står på boksen, og du kan også påvirke kjøretøy når du bruker tidsutvidelse, som Franklin i GTA V.

Alle disse egenskapene er knyttet til tidsutvidelsesmekanikken, og den forandrer ikke bare måten spillerne kan benytte hurtighacking, men også hvordan NPC-er oppfører seg.

Dette er bare noen av de beste og skarpeste overhalings-moddene som enten er tilgjengelige allerede eller på vei til å lanseres snart. I disse dager hvor modder gjør det mulig å få utvidelser på størrelse med en DLC, virker det som at ventetiden etter nye titler ikke er så smertefull som vi en gang trodde.