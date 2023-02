De beste rollespillene som kommer i 2023

HQ

Akkurat som vi nylig gjorde med Racing Games, er det på tide å se fremover mot resten av 2023, og se hva året har i vente, spesielt for de som elsker et dypt og langt RPG-eventyr. Vi har sett på de største og mest spennende utgivelsene som er planlagt for 2023, og samlet denne listen over årets meste etterlengtede rollespill.

Wo Long: Fallen Dynasty

Lansering: mars / Plattform: Multiformat

Det er overraskende få spill som utforsker den rike og enorme kinesiske mytologien, men i det kommende Wo Long: Fallen Dynasty får vi gjøre nettopp det. Spillet utvikles av Team Ninjas Nioh-gjeng, noe som gir en indikasjon på hva slags actionrollespill vi kan forvente. Blant annet er vi lovet gode muligheter til å lage vår egen hovedperson både når det gjelder utseende og spillestil. På toppen av det hele er det også støtte for samarbeid, slik at du kan utforske den tilsynelatende mektige spillverdenen sammen med andre. At det følger med Game Pass helt fra lanseringsdagen er heller ikke verst.

Dette er en annonse:

Octopath Traveler II

Lansering: februar / Plattform: Multiformat

Octopath Traveler stormet inn på scenen i 2018. For alle som synes Square Enix har gått for langt med sine pikselrollespill som nå stort sett er actiontitler, føltes det befriende å se at de fortsatt har magien når de vil utforske den. Og i stedet for å prøve å finne opp hjulet på nytt kommer de tilbake denne måneden med en oppfølger av en mer klassisk stil. Det vil si et eventyr som følger i forgjengerens fotspor og tilbyr mer av det som allerede var bra, komplett med akkurat den rette mengden nytt innhold.

Dette er en annonse:

Final Fantasy XVI

Lansering: juni / Plattform: PlayStation 5

Vi elsker Final Fantasy-serien og har spilt stort sett alt den har å tilby. Selvfølgelig vil vi også spille Final Fantasy XVI, som forhåpentligvis vil overraske oss på en positiv måte og tilby et episk eventyr, til tross for tilsynelatende med utdatert grafikk og en kjedelig presentasjon.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Lansering: 2023 / Plattform: Multiformat

Folk tryglet og tryglet i årevis Konami om å lage et nytt Suikoden, men selskapet nektet (å lage noen spill i det hele tatt egentlig). Etter å ha sett hvor godt Castlevania-legenden Koji Igarashi gjorde det med sin åndelige Castlevania: Symphony of the Night-oppfølger, Bloodstained: Ritual of the Night, på Kickstarter bestemte Suikoden-hodene seg for å gjøre det samme. Og det var tilsynelatende en genistrek, fordi Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes samlet inn vanvittige mengder penger, og fra det vi har sett av eventyret, ser det ut til at det kommer til å bli rett og slett kriminelt bra. Hvis du har gått glipp av episke eventyr og muligheten til å lage din egen gjeng fra et stort ensemble er dette sannsynligvis det du skal gå for.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Utgivelse: 2023 / Plattform: Multiformat

Det gikk absolutt ikke bra for CD Projekt Red med Cyberpunk 2077, det eneste spillet vi vet om som hadde "gone gold" og deretter ble forsinket og utgitt i en fryktelig tilstand. Studioet måtte gå i gapestokken og prøve å fikse eventyret, noe som tok nesten to år. I dag er Cyberpunk 2077 ganske underholdende, og rett rundt hjørnet venter Phantom Liberty-utvidelsen, som utviklerne sier er den største DLC-en de noen gang har laget - som igjen betyr mer omfattende enn The Witcher 3: Wild Hunt-beistene. Kort sagt, større enn de fleste moderne spill, og med all kritikken CD Projekt Red har fått og deres ønske om comeback kan vi med rimelighet forvente noe ganske spektakulært.

Baldur's Gate III

Lansering: august / Plattform: PC

Det føles som om hypen for Baldur's Gate III har avtatt noe som et direkte resultat av at det faktisk har vært tilgjengelig via Early Access siden 2020, men det er vanskelig å ignorere det mektige og semi-uvirkelige faktum at 23-åringen Baldur's Gate II (et av de beste rollespillene gjennom tidene!) får en oppfølger i år. I august er det lanseringstid, og nok en gang er det på tide å utforske fantasiverdenen. Denne gangen med et kampsystem basert på D&D's 5th Edition. Early Access-versjonen har gradvis blitt forbedret takket være tilbakemeldinger fra spillerne, og alt tyder på at utvikleren Larian Studios har en skikkelig godbit på lur.

Lies of P

Lansering: 2023 / Plattform: Multiformat

Det har vært fryktelig mye Pinocchio i det siste. Hovedsakelig i filmer, og i år fortsetter trenden med Lies of P. Et spill som ble enormt hypet etter sin første trailer i 2021. Det tilbyr en mye mørkere versjon av den klassiske historien enn vi er vant til. Her må Pinocchio lete etter den savnede Geppetto i byen Krant, og blir også tvunget til å lyve, noe som får ytterligere konsekvenser for historien - som du i stor grad kan påvirke selv. Lies of P byr på mye utforskning, tilsynelatende fin action og en forhåpentligvis matchende genial historie. Et utrolig lovende eventyr som også er inkludert fra dag én med Game Pass.

Diablo IV

Lansering: juni / Plattform: Multiformat

Trenger man egentlig å si noe særlig om Diablo-spillene. I flere tiår har de underholdt oss med heftig action, nydelige omgivelser, en heseblesende historie og en evig jakt etter bedre utstyr. Det fjerde hovedspillet i serien virker å bygge videre på og forbedre alt dette, så det er ingen tvil om at Diablo IV blir ett av årets høydepunkter.

Final Fantasy VII: Rebirth

Lansering: i løpet av "vinteren" / Plattform: PlayStation 5

Vi skal være ærlige og si at vi faktisk ikke tror dette vil bli utgitt i år. Offisielt vil det imidlertid komme i vinter, noe som kan være sent i 2023 eller tidlig i 2024. Jeg håper på førstnevnte, selv om jeg faktisk ikke var helt solgt på actionoppsettet i Final Fantasy VII: Remake (nei, jeg synes ikke strategimodusen var godt utført) samt hva de har gjort med fortellingen, men det spiller ingen rolle. Final Fantasy VII er en av de beste spillopplevelsene til dags dato, og bare tanken på å henge med Cloud og de andre heltene igjen er faktisk nok for en plass her.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lansering: mai / Plattform: Switch

Jada, vi kan ha en diskusjon om The Legend of Zelda er rollespill eller ikke, men svaret må rimeligvis være at noen spill er - andre er det ikke. Blant rollespillene finner vi The Legend of Zelda II: The Adventure of Link og The Legend of Zelda: Breath of the Wild, samt selvfølgelig det kommende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Og med tanke på hvor fryktelig god forgjengeren var er det faktisk nok hvis dette til og med er halvparten så bra. Men... Mine forventninger er mye høyere enn det, og jeg tror dette eventyret vil være minst like bra som forgjengeren og en solid kandidat til Game of the Year.

Starfield

Utgivelse: De hevder fortsatt i sommer / Plattform: PC og Xbox Series

Det er litt surrealistisk at Bethesdas første nye spillserie på over 25 år nesten er her, i tillegg til å være deres desidert største tittel til dags dato. Det har blitt beskrevet som en Han Solo-simulator, Skyrim i verdensrommet og NASA-punk - som selvfølgelig høres nesten for godt ut til å være sant. Vi er lovet mange planeter (både bebodde og helt øde), muligheter til å skape våre egne liv blant stjernene, romaction, enorme mengder sideoppdrag, utrolige innstillingsalternativer og hva mer; Alt dette ser ut til å være pakket inn i veldig kul grafikk. Siden Bethesda nå sover med Microsofts lommebok under puten er det ingen grunn til å forhaste eventyret, som dermed har fått den nødvendige utviklingstiden, og dette tyder på at vi kan se frem til noe helt spesielt når det har premiere. Det er også inkludert i Game Pass fra dag én, som for å gjøre alt enda litt bedre.