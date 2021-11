De beste skrekkspillene i 2021

HQ

Finnes det virkelig noen bedre måte å tilbringe Halloween-sesongen på enn å skremme seg selv med noen av de nyeste og beste skrekkutgivelsene? Svaret er selvfølgelig et rungende nei. Dette er spesielt sant, siden vi i år har blitt velsignet med noen virkelig skremmende utgivelser, selv om noen av våre mest etterlengtede valg som Dying Light 2 Stay Human og The Outlast Trials har blitt forsinket til 2022. Her er noen av våre personlige favoritt-skrekkutgivelser fra de siste ti månedene:

Kan vi virkelig sette sammen en skrekkliste som denne uten å inkludere en Resident Evil-oppføring? I Resident Evil Village trer du igjen inn i skoene til Ethan Winters. Her er hans seks måneder gamle datter kidnappet, og han må begi seg inn i en mystisk landsby full av farer for å redde henne. Village ble lansert i mai og mange spillere ble forelsket i den altfor høye antagonisten Lady Dimitrescu, mens andre berømmet overgangen til en mer actionorientert stil.

Little Nightmares II

Lille Six med sin gule regnfrakk var et annet skrekkikon som kom tilbake tidligere på året. Little Nightmares II bygger på det allerede solide fundamentet til forgjengeren ved å legge til et mer variert utvalg av lokaliteter og mer komplekse gåter som dreide seg om Six' nyfunne allierte, Mono. Spesielt jaktsekvensene her er rett og slett urovekkende, og vi har fortsatt mareritt etter å ha blitt forfulgt av The Teacher og hennes bøyelige spaghetti-liknende hals. Det får absolutt vår anbefaling, men ikke si at vi ikke advarte deg.

Ok, så dette er strengt tatt ikke skrekk, men dets innflytelse fra sjangeren er åpenbart tilstede (det har tross alt Dread i tittelen). Under Samus' reise til overflaten blir hun forfulgt av flere skremmende roboter kjent som E.M.M.I som er desperate etter å trekke ut Metroid-DNAet hennes. Disse robotene forfølger deg nådeløst når du er i sonene deres, og det er ganske ekkelt når de fanger deg og spidder deg brutalt i brystet med en metallpigg. Det som også er urovekkende er at hver av disse robotene forfølger deg på forskjellige måter, noen zapper deg og etterlater deg paralysert og andre beveger seg i vanvittig høye hastigheter.

Denne åndelige oppfølgeren til Left 4 Dead byr på kanskje den mest underholdende co-op-spillingen i år, og du bør absolutt sjekke det ut, spesielt hvis du abonnerer på Xbox Game Pass. Back 4 Blood er langt fra bare et typisk skytespill. Det har et kortbasert system som gjør at hver av gjennomgangene dine føles unike. Det er kort her som du vil velge før et nivå som gir deg aktive og passive buffs, og det er også kort kjent som korrupsjonskort som forsterker utfordringen, men som kan føre til noen fine belønninger. Jada, det er ikke et spesielt skummelt spill egentlig, men hva annet sier Halloween som å blåse hodet av en haug med zombier?

Selv om den åttende delen er årets store utgivelse bør VR-spillere som eier en Oculus Quest virkelig sjekke ut den nylige lanseringen av RE4VR. Ja, det er den femte versjonen av Capcom-klassikeren som definerte tredjepersons action på GameCube og fremtiden til Resident Evil, men nå er det ikke i tredjeperson, men i første, fra Leon S. Kennedys øyne. Kontrollene er gode, men dets infiserte spanske mordere er ikke så skumle med den originale utdaterte grafikken, likevel blir det hele mye mer intenst i VR.

Hva annet fint kan vi som om denne Xbox 360-klassikeren som ikke allerede har blitt sagt? Den titulære forfatterens desperate leting etter sin savnede kone fikk oss klistret til skjermene våre da spillet ble lansert for mer enn et tiår siden på grunn av dets skumle atmosfære og unike fortellermetode. En ekte oppfølger har dessverre ikke kommet, men Alan Wake holder seg fortsatt meget godt etter alle disse årene, og remasteren er vel verdt å sjekke ut hvis du ikke allerede har gjort det. Remasteren ser bedre ut enn noen gang før da den kjører i 4K/60fps, og gjør også spillet tilgjengelig på PlayStation-konsoller for aller første gang.

Inscryption

Selv om det i utgangspunktet ikke var på radaren vår, viste Inscryption seg å være en virkelig positiv overraskelse for oss da det ble lansert tidligere denne måneden. Denne uhyggelige kortbaserte tittelen kommer fra de kreative folka bak Pony Island og The Hex, og blander sammen rømningsoppgaver, roguelike-elementer og psykologisk skrekk for å lage en kombinasjon vi ikke har opplevd før. Den eneste klagen vi har med dette er at vi skulle ønske det var tilgjengelig på andre plattformer enn PC, slik at et bredere publikum av spillere får muligheten til å nyte magien.

Dying Light: Platinum Edition

Ja, akkurat som Alan Wake er dette teknisk sett en eldre utgivelse, men mengden ekstra innhold her på toppen av kjernespillet er rikelig og vel verdt å sjekke ut. Denne pakken er perfekt for å vekke appetitten i forkant av den kommende oppfølgeren, siden den inneholder alle de fire store DLC-pakkene og 17 skin-pakker. Dying Light er kanskje neste sju år gammelt, men underholdningsverdien har ikke blitt dårligere med årene. Å klatre på bygninger føles jevnt som bare det, og det nærkampfokuserte kampsystemet føles alltid intenst siden du aldri er langt unna farene, og våpenet ditt kan også bli ødelagt når som helst.

Dette er bare noen av våre favoritt-skrekkspill fra året. Skriv gjerne om dine favoritter i kommentarfeltet.