De beste skrekkspillene som kommer i 2023

Outlast Trials

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Har du savnet å bli misbrukt både fysisk og psykisk i en avsidesliggende mentalinstitusjon av en av verdens mest sadistisk forvridde organisasjoner? Det har vi også! Akkurat som Outlast, Outlast Whistleblower og Outlast 2, vil vi i Outlast Trials bli utsatt for en forferdelig rekke grusomheter, men med en betydelig forskjell fra de tidligere spillene; du er ikke alene. Jada, du kan velge å torturere deg selv på egen hånd også, men i kjernen er Outlast Trials designet med samarbeid i tankene, for opptil fire spillere. Du og dine venner er fanger av den nevnte organisasjonen og er tvunget til å gjennomgå en rekke grusomme prøvelser på ulike nivåer designet for å teste din psyke og din evne til å samarbeide. At vi da får selskap av andre innsatte som ikke lenger kan gjenkjennes som fungerende mennesker, er noe som er så hårreisende som du forventer av en Outlast-kamp, og vi ser frem til, til tross for risikoen for vårt mentale velvære, å igjen være sammenkrøpet i et beksvart hjørne med nattsynbriller over øynene våre, batteriet på kameraet vårt som er farlig nær rødt, mens en vridd galning søker etter oss bare noen få meter unna.

Alan Wake 2

Utgivelse: 2023 / Plattformer: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

Vi i redaksjonen husker fortsatt følelsen av nervøst å hoppe gjennom en beksvart skog, der skyggemonstre lurer bak hvert tre, kun bevæpnet med lommelykten som har verdens svakeste batteri, og en bitte liten pistol. Alan Wake var en psykologisk thriller om den prisbelønte forfatteren med samme navn, som nå kommer tilbake i 2023 med en annen mørk og mystisk historie. Remedy er selvfølgelig nok en gang ansvarlig for utviklingen, og siden studioets siste tittel, Control, hevet listen betydelig for hvordan atmosfærisk gåtefulle actionspill kan se ut, samtidig som vi avslører at Alan Wake er en del av det samme universet, kan vi ikke unngå å grøsse av forventning når vi forestiller oss hvordan den uhyggelige oppfølgeren vil bli.

Alone in the Dark

Utgivelse: 2023 / Plattformer: PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S

Tretti år etter at det originale spillet først så dagens lys, er det på tide å bringe Edward Carnby tilbake til livet og dra til de amerikanske sørstatene, dypt inn i landlige Louisiana, for å sette foten igjen i den hjemsøkte Derceto Manor. Denne gangen kan vi oppleve neglebiteren fra to perspektiver, både som seriens ikoniske hovedperson privatdetektiv Carnby eller som Emily Hartwood. Nok en gang håper vi spillet vil bli fylt med en tung dose monsterslakting, en fantastisk historie, herlig utforskning og vanskelige gåter. Men hvis du trodde dette var en rett nyinnspilling, tro om igjen, da dette er mer en "gjenoppfinnelse" som utvikleren kaller det, en slags gjenskapelse av originalen Alone in the Dark. Jada, de av oss som har spilt spillet før vil kunne nikke anerkjennende fra tid til annen, men i det store og hele blir vi like overrasket som alle andre. Uansett, vi her i redaksjonen er veldig opptatt av å se hva Mikael Hedberg, mannen bak historien om SOMA og Amnesia, kan blande oss sammen i gryten for å skremme oss alle tilbake til nittitallet og nok en gang få oss til å bruke de berømte brune buksene i skam.

Resident Evil 4 Remake

Utgivelse: 24 mars 2023 / Plattformer: PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox Series X|S, PC

Close kutter det ikke, som det sies, men nå er vi veldig, veldig nær målstreken for utgivelsen av et av de mest etterlengtede spillene på lenge. For atten år siden ga Capcom oss et nytt utseende horror som byttet ut den forrige cringe-inducing creepiness for ren hjertepumpende stress-horror som hadde oss alle kjører skrikende som galninger ringer for mumie med en stort sett tom pickadoll blir jaget av en horde av sinte spanske bønder bevæpnet med ulike oppdrett verktøy, på jakt etter blod og langsom tortur. Og nå er det endelig nesten på tide å oppleve spillet igjen med kraftig finjustert grafikk og mer responsive kontroller, og vi i redaksjonen gleder oss. Vi klør etter å bli jaget av Dr. Salvatore og hans trofaste motorsag som drypper av blod, vi vil sparke ræva på smultringer som går glipp av god deilig fylling, og vi kan ikke vente med å møte kjøpmannen igjen og høre hans raspende klassiker "Hva kjøper du?" Resident Evil 4 var det ultimate skrekkspillet da det kom ut i 2005, og etter å ha sett hva Capcom oppnådde med Resident Evil 2 Remake, vet du i ryggraden at dette kommer til å bli bra. Det eneste spørsmålet er hvor bra.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

Utgivelse: 9. mars / Plattformer: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S Nintendo Switch

Fatal Frame, eller Project Zero som serien til forveksling kalles i Europa, har eksistert en god stund nå. Med særegen inspirasjon fra japansk skrekkfilmestetikk (som The Ring), er serien nå mer enn 20 år gammel, men mellom starten i 2001 og det siste originale spillet, Fatal Frame: Maiden of Black Water fra 2014, hadde spillene aldri solgt mer enn en million eksemplarer over hele verden. Dette kvalifiserer serien til å bli kalt litt av en "kultklassiker" snarere enn en sann utfordrer til Resident Evil eller Silent Hill, men til glede for fansen fikk nevnte Maiden of Black Water i det minste en remaster for litt under to år siden, og nå er det på tide at neste Fatal Frame får en fornyelse; nemlig Mask of the Lunar Eclipse. Det ble opprinnelig utgitt i 2008 for Nintendo Wii, og da bare i Japan. Så dette er første gang vi vestlige får sjansen til å avverge spøkelser med lommelykter og spillets patenterte kamera på Rogetsu Island, og finne ut hvorfor Ruka Minazuki, Misaki og Madoka blir holdt fanget på den skremmende øya ...

Ad Infinitum

Utgivelse: 20. april / Plattformer: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

2023 er unektelig fylt med - riktignok etterlengtede - oppfølgere og nyinnspillinger/remastere på skrekkfronten, men det er også et stort ønske om noen nye navn, ikke minst etter at fjorårets nykommer Callisto Protocol var noe av et vannskille. En av 2023s nye IP-er er stavet Ad Infinitum, som ifølge et Google-søk viser seg å bety "uten ende", "om og om igjen uten ende" og "for alltid". En skremmende klingende tittel som ser ut til å henspille på hovedpersonens traumatiske stresslidelse og tilbakevendende mareritt fra første verdenskrig. Traileren fra i fjor hinter til P.T. og Amnesia-aktig gameplay med en dæsj førstepersons gangsimulator, der grusomme drømmesekvenser smelter sammen og bryter seg inn i minnene fra skyttergravene og sykesengene. De tyske utviklerne hos Hekate holder seg også konsekvent til morsmålet, noe som skaper en ekstra form for autentisitet.

System Shock

Utgivelse: Mars 2023 / Plattformer: PC, PlayStation, Xbox

Blant mange eldre spillere endret System Shock, utgitt i 1994, måten vi ser på spill. Å løpe rundt på Citadel stasjon og prøve å overleve SHODAN's onde planer, møte en AI på frifot og vise alle tydelig og stolt det lille hun synes om mennesker, gjorde alt for en uforglemmelig opplevelse i det originale System Shock. Mange fikk ikke oppleve dette spillet, men dette er i ferd med å endre seg. En trofast nyinnspilling med et drømmelag skulle slippes i 2022, men det gikk ikke slik. Nå i mars 2023 vil dette bli utgitt sier de. Nesten 30 år senere vil alle se om spillet lever opp til sitt rykte eller om det bare er nostalgi.

Layers of Fears

Utgivelse: Tidlig 2023/ Plattformer: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Må ikke forveksles med spillet Layers of Fear, til tross for at du deler navnet på 2016-tittelen. Layers of Fears, flertall, er en omarbeidet versjon av Layers of Fear 1 og 2. Tanken er at den skal veve sammen historiene fra de to spillene, samt vise nye perspektiver på hva som skjedde fra nye karakterer. Alt dette gir også bedre grafikk takket være Unreal Engine 5. Så i år kan vi forvente skrekk der folk som lager kunst blir gale og deres forferdelige fortid kommer til å gjøre livet vanskelig for dem.