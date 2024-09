De beste spillene som aldri ble utgitt

HQ

Det er selvfølgelig som regel en god grunn til at spill blir kansellert midt i utviklingen. Mange spill har møtt den skjebnen, men det er også mange tilfeller der i hvert fall jeg synes det kan ha vært litt ufortjent og forhastet. Det er selvfølgelig ekstremt vanskelig å vite hvordan disse spillene ville ha blitt til slutt, det er ingen garantier for at noen av dem ville ha blitt bra. Jeg spekulerer derfor selvsagt vilt her, utelukkende basert på potensialet jeg så i disse nå dessverre nedlagte prosjektene. Det er mange interessante titler som dessverre aldri så dagens lys, og det er alltid interessant å tenke på hva som kunne ha vært, selv om det i utgangspunktet er ganske håpløst. Du kan ha felt en tåre eller to mens du leste om noen av disse fem titlene nedenfor.

Det vi fikk lovet var enormt. En kort, spillbar teaser som skremte vettet av alle som våget å spille den. Det var skummelt, det var stemningsfullt og så fullt av potensial. Hideo Kojimas versjon av Silent Hill var noe spillverdenen virkelig trengte, noe vi fortjente å spille. Jeg hadde virkelig, virkelig lyst til å praktisk talt drite på meg av frykt. Men som vi alle vet, ble Kojima og Konami uvenner, noe som førte til at han forlot giganten, sannsynligvis for godt. Ti år har nå gått, og i stedet fikk vi Death Stranding . Selv om Silent Hill har våknet fra sin dvale, kan jeg ikke la være å lure på hva som kunne ha skjedd hvis Kojima og Konami hadde holdt sammen. Det får vi sannsynligvis aldri vite.

Jeg elsker Fable, til tross for alle feilene og til tross for alt Peter Molyneux lovet, men aldri kunne holde. Fable Legends føltes utrolig ambisiøst og kom faktisk veldig langt. Med et budsjett på 75 millioner dollar fikk vi i det minste en lukket flerspillerbeta. Det hele skulle foregå flere hundre år før den originale trilogien og fokusere betydelig mer på samarbeid mellom fire helter, enten du kunne spille alene og fylle ut de andre plassene med datastyrte figurer eller venner kunne bli med online. Det var et interessant konsept, og etter alt å dømme var det så godt som klart da Microsoft i stedet valgte å avlyse det kostbare prosjektet. Begrunnelsen var at det var for dyrt, og at interessen fra spillerne selv ikke var helt på det nivået man hadde forventet. Samtidig ble også Lionhead lagt ned. Kanskje hadde de også gått lei av alle Peter Molyneaux' vanvittige løfter.

The Last of Us: Factions (Naughty Dog)

Det faktum at denne er på listen svir virkelig, skal jeg være ærlig. Det som en gang ble beskrevet som Naughty Dogs mest ambisiøse prosjekt noensinne, endte opp med å bli skrotet etter flere års utvikling. Bare tanken på å spille en mer opphausset versjon av den fortsatt noe undervurderte flerspillermodusen Factions fra det første spillet gjorde meg utrolig begeistret, ettersom jeg brukte godt over hundre timer på den modusen. Men så begynte folk å snakke om hvor problematisk utviklingen var, Bungie hadde vurdert prosjektet, og så sa Naughty Dog opp en masse folk og erklærte spillet mer eller mindre dødt allerede da. Der og da visste jeg innerst inne at The Last of Us Online aldri ville bli noe av, men jeg fortsatte å leve i fornektelse helt til det ble offisielt bekreftet. Det vil ta meg en stund å komme over denne skuffelsen, det er helt sikkert.

Det svenske Stockholm-baserte indie-studioet The Outsiders hadde noe virkelig interessant på gang med sin debut Darkborn. Premisset var at du spilte som en rase hatet av vikingene, der dine artsfrender ble slaktet ned på meningsløst vis av disse barbarene. Tanken var at du skulle starte ditt blodige hevntokt som en liten og relativt ufarlig monstervalp som er avhengig av å snike deg innpå vikingene, for så å vokse sakte og låse opp nye evner i løpet av spillet for til slutt å bli et svært skremmende og mektig rovdyr. Det føles som om dette kunne ha blitt et veldig bra spill, men det var åpenbart over the top, og David Goldfarb har i ettertid sagt at det var beslutningen om å gjøre det i en åpen verden som var spillets fall. At de da også brøt med utgiveren Take-Two gjorde heller ikke oddsen bedre, da det også ble et økonomisk problem. I 2020 trakk de derfor ut ledningen og gikk videre med andre prosjekter i stedet.

LMNO (Electronic Arts)

Dette er det spillet jeg er minst sikker på at ville ha blitt bra til slutt av de allerede nevnte, til tross for at Steven Spielberg var delvis involvert. Det ser ut til å ha vært planlagt å være en salig blanding av parkour, rollespillelementer og eventyr, så det var kanskje litt overambisiøst også. Når det er sagt, er jeg fortsatt ekstremt nysgjerrig på hvordan det kunne ha sett ut, og ikke minst hvordan det ville ha vært å spille det. Det hadde vært ganske interessant å redde et romvesen og så ta det med på en biltur, litt som i filmen Paul, men mest sannsynlig mye mer seriøst? Det tror jeg i hvert fall, men samtidig tror jeg ikke det ville falt i god jord hos allmennheten. Det trodde nok ikke EA heller, og i 2010 kunngjorde de at de hadde avlyst prosjektet.

