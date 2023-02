De beste sportsspillene i 2023

HQ

Vi har nå kommet til sportskampene som kommer ut i 2023. I tillegg til de åpenbare årlige utgivelsene av topptitlene, er det også noen mindre spill å holde øye med. Vi har allerede dedikert et stykke til racingspillene i 2023, så hvis du er nysgjerrig på det, sjekk ut artikkelen vår her.

Undisputed

Release: Ut nå (Early Access) / Plattform: PC (PlayStation 5 og Xbox Series X / S kommer med full utgivelse)

Boksing har vært nede for tellingen i lang tid nå, men det ser ut til å stige snart med Undisputed. Vi har testet det og var veldig imponert over det vi så. Spillet er tilgjengelig på Steam i Early Access, og i løpet av året vil ting som en karrieremodus og muligheten til å lage din egen bokser bli lagt til. Boksingen føles bra, og vi har store forhåpninger til spillets fulle utgivelse.

Blood Bowl III

Release: 21 februar / Plattformer: PC, PlayStation, Switch, Xbox

Super Bowl er nettopp avsluttet, og selv om mange spillere sannsynligvis er såre flere steder, er det ingenting sammenlignet med skadene som vises i Blood Bowl III. Dette er den ultravoldelige versjonen av amerikansk fotball med turbaserte kamper satt i Warhammer-verdenen. Spark, kjemp og bruk våpen for å komme seg helt til seier. Alt du ikke kan gjøre i Madden-serien. Hvis du har lyst på et litt mer taktisk og mye mer voldelig sportsspill, kan dette være noe å sjekke ut.

WWE 2K23

Utgivelse: 17. mars / Plattformer: PC, PlayStation, Xbox

Selv om det kan diskuteres om bryting er en sport, faller WWE 2K23 under kategorien sport, og derfor er den inkludert i denne listen. Det har vært noen vanskelige år for WWE 2K-serien med über-fiaskoen som var WWE 2K20. Franchisen trengte et års pause etter det, og forhåpentligvis har de nå begynt å varme opp maskinen for endelig å tilby et godt polert brytespill. Som vanlig vil vi se mye av den nåværende oppstillingen av brytere sammen med legender og legender som Hulk Hogan og "Macho Man" Randy Savage.

EA Sports PGA Tour

Utgivelse: 24. mars / Plattformer: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Det er ingen hemmelighet at golfens storhetstid var da Tiger Woods-serien var på topp. Imidlertid klarte 2K å snu den trenden med PGA Tour 2K21, men det var ikke noe spill året etter. I stedet kom PGA Tour 2K23 ut i fjor til helt ok anmeldelser. Nå er det på tide for EA Sports å prøve seg på golfkunsten med den helt nye EA Sports PGA Tour, som vil være selskapets retur til sporten etter åtte år (Rory McIlroy PGA Tour ble utgitt i 2015).

MLB The Show 23

Release: 28 mars / Plattformer: PlayStation, Switch, Xbox

År etter år tilbyr MLB The Show kanskje den beste spillingen innen sportsspill. Dessverre er sporten ikke veldig stor utenfor noen få land, og spillet er ikke så populært som det burde være. Vi kan forvente å se Diamond Dynasty-modusen (sportsspillets beste Ultimate Team-modus) sammen med forhåpentligvis noen nye tillegg til karrieremodusen og franchise-modusen. Årets covergutt er Miami Marlins-stjernen Jazz Chisholm, og vi har en følelse av at spillet blir like spennende som Chisholm.

eFootball 2024

Utgivelse: 29. september / Plattformer: PC, PlayStation, Xbox

Pro Evolution Soccer er begravet og eFootball er det Konami nå velger å kalle sin en gang klassiske fotballserie. Det er lenge siden de kunne ta fatt på EA Sports' FIFA-serie, og det forventer vi heller ikke i år. Det er ikke lenger en årlig utgivelse, men serien har et grunnspill med årlige oppdateringer til lagoppstillinger og lignende. Utseendet må virkelig være bedre enn det vi har sett siden serien skiftet navn, men på banen har det ikke vært helt fryktelig.

Madden NFL 24

Utgivelse: 2023 (sannsynligvis august) / Plattformer: Multiplatform(TBA)

Madden-serien har blitt utgitt i august de siste 22 årene, så vi skal våge en gjetning om at det er da spillet vil bli utgitt i år også. Super Bowl, som nevnt tidligere, har nettopp blitt avgjort etter en thriller, men vi må vente seks måneder til vi kan spille neste kamp i serien. Det betyr selvfølgelig at det vil bli oppdaterte lagoppstillinger og et spill i franchisen som ikke inneholder den pensjonerte Tom Brady (for han har vel pensjonert seg på ordentlig nå?). Madden-serien har blitt kritisert for å være stillestående på mange fronter, og vi trenger noe nytt i år. Ultimate Team vil selvfølgelig være der, og vi håper på en mer polert Franchise-modus.

NBA 2K24

Utgivelse: 2023 (sannsynligvis september) / Plattformer: Multiplatform (TBA)

I likhet med Madden har NBA 2K-serien blitt utgitt samme måned i flere år. Faktisk, åtte år på rad har spillet kommet i september, så det er der vi setter det på kalenderen i år også. Selvfølgelig forventer vi å se sportsspillets beste (og snart eneste) historiemodus i karrieremodus. De siste årene har 2K bakt dette inn som et knutepunkt for online spill også, så det er vanskelig å se at den store delen blir tatt bort. MyTeam (Ultimate Team-modusen) vil garantert være der sammen med andre spillmoduser. Presentasjonen har vært på punkt i lang tid, så vi kan forvente en veldig fin jakt spill med forhåpentligvis solid basketball gameplay.

NHL 24

Utgivelse: 2023 (sannsynligvis oktober) / Plattformer: Multiplatform (TBA)

De siste årene har oktober brakt årets hockeyopplevelse, NHL-serien. Ishockey, som baseball, er ikke veldig populært utenfor noen få land. Vi fikk endelig en ny grafikkmotor for noen år siden etter at den forrige hadde blitt brukt i en evighet for lenge. Vi ser frem til World of Chel, som er et utmerket og fartsfylt online spill som er mye moro å spille, spesielt med venner. Ellers forventer vi de vanlige spillmodusene, men vi trenger å se noe nytt. NHL 23 var tross alt en karbonkopi av NHL 22, noe som ikke er greit når spillet setter seg inn i den nye konsollgenerasjonen.

Football Manager 24

Utgivelse: 2023 (sannsynligvis november) / Plattformer: Multiplatform (TBA)

Hvert år i november forsvinner timene på mystisk vis. Vi sitter ved datamaskinen eller konsollen, og plutselig er klokken 04.00 og solen begynner å stå opp. Det er det Football Manager-serien gjør med spillerne sine. Det vanedannende "bare en kamp til" eller "Jeg skal bare prøve å signere en ny midtstopper" tar mye lengre tid enn du kanskje tror. Vi vet hva vi kommer til å få ut av serien hvert år, og det er en dyp, dyp managererfaring der vi kan kontrollere alt klubben vår gjør. Massevis av statistikk og andre tall å sjekke og spill å spille. Dette er konge når det gjelder managerspill.

EA Sports FC

Utgivelse: 2023 / Plattformer: Multiplatform (TBA)

Skilsmissen mellom EA Sports og FIFA er fullført, og fra i år må vi venne oss til EA Sports FC. Spørsmålet er hvor mye spillet vil skille seg fra det vi ble vant til i FIFA-serien. Følelsen er imidlertid at det meste vil være det samme med de samme spillmodusene, men med en ny logo og færre lisenser. EA Sports snappet imidlertid opp lisensen til Premier League for noen dager siden for tilsvarende 6,15 milliarder pund. Ikke småpenger akkurat. Forvent en FIFA-opplevelse, med tilhørende Ultimate Team, under et annet navn. FIFA har i mange år blitt lansert i begynnelsen av september og oktober, og EA Sports FC skal også være rundt den tiden, men med en helt ny spillserie er ingenting sikkert.

UFL

Utgivelse: 2023 / Plattformer: PC, PlayStation, Xbox

Siden Konami har bestemt seg for å gå bort fra kampen med EA Sports, er det behov for nye rivaler. Den splitter nye spillserien UFL vil i det minste prøve. Spillet fra utviklerne Strikerz vil være gratis å spille ("uten pay-to-win") og har slått seg sammen med FIFPro (en internasjonal fagforening som representerer 65.000 profesjonelle fotballspillere). Vi har sett noen små teasere, og det ser lovende ut. Noe bekymringsfullt ble spillet forsinket fra august i fjor og har fortsatt ingen lanseringsdato bortsett fra løftet om at det kommer en gang i år.

AEW kjempe for alltid

Utgivelse: 2023 / Plattformer: PC, PlayStation, Switch, Xbox

I likhet med WWE-spillet ovenfor faller AEW Fight Forever under sportskategorien, enten du liker det eller ikke. I det virkelige liv har AEW vært et godt alternativ til WWE, og i store perioder har det til og med vært det bedre produktet. Både WWE og spillserien WWE 2K har virkelig trengt litt konkurranse, og vi håper AEW Fight Forever kan ta opp kampen i brytespillverdenen. Det skal være en åndelig etterfølger til titler som WWF No Mercy og Virtual Pro Wrestling og tilbyr en karrieremodus og ni forskjellige kamptyper. Vi har ikke en dato ennå, men spillet skal slippes en gang i år.

Tape to Tape

Utgivelse: 2023 / Plattformer: PC, PS4, Switch, Xbox One

Etter alle de store titlene med den nyeste grafikken, er det forfriskende å se et spill som Tape to Tape. Dette retroinspirerte hockeyspillet vil tilby virkelig sjarmerende grafikk der kampene er helt uten regler. Takle og stå for offside så mye du vil. Vi vil kunne spille mot flere forskjellige morsomme lag med morsomme logoer. En av kampene vi har kunnet se på nettet er mot et lag med dommere der de kan utelukke et av dine vanlige mål, le av det og deretter gi seg selv et mål i stedet. Utviklere Null Games beskriver spillet som et "roguelite hockeyspill der hvert valg betyr noe på reisen din for å bygge det beste hockeylaget". Hvor fristende høres det ut? Spillet vil bli utgitt en gang i år.

Skate 4

Utgivelse: Potensielt 2023 / Plattformer: TBA

Når kommer neste avdrag i Skate-serien? Vi har ventet i 13 år nå, og mange lurer på om Skate 4 noen gang vil bli utgitt. Etter mange ifs og buts og Twitter innlegg og ulike bilder, ser det ut til at dette året kan være året som Skate 4 endelig kommer. Vi vet at spillet kommer som EA kunngjorde det tilbake i 2020 på et EA Play-arrangement. Det ville imidlertid ikke være overraskende om vi ikke ser spillet i år, og i stedet er det en lansering neste år.