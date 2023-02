De beste strategispillene som kommer i 2023

HQ

I løpet av de siste ukene har vi sett fremover over 2023, og utforsket hva hver store sjanger av spill har i vente for fans. Vi har allerede dekket Racing, Action, RPG og Horror, men nå vender vi oppmerksomheten mot strategisiden av ting - og gutt ... det er mange.

Company of Heroes 3

Release: Februar 23, 2023 / Plattform: PC - Xbox Series & PlayStation 5 på et senere tidspunkt

Andre verdenskrig er et av de mest dekkede temaene i media. Dette gjelder også spillmediet. Relic Entertainment er ingen nykommer i å produsere spill om emnet. Begge forgjengerne til den lovende tredjedelen har vært fenomenale strategiopplevelser. I en tid der utviklere våger å våge seg litt mer inn i sanntidsstrategisjangeren, er dette noe å se frem til. Ødeleggbare miljøer, flerspiller, det tyske Wehrmacht og dets Afrikakorps.

Falling Frontier

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

En av de store overraskelsene de siste årene har vært Falling Frontier. Utviklet av Todd D'Arcy er dette romeposet satt i vårt solsystem. Du skal kontrollere romskip i det som best kan beskrives som noe som ligner på Nexus: The Jupiter Incident. Forskjellene gjelder skala og det faktum at det foregår i sanntid over solsystemet kontra små fokuserte oppdrag. Grafikken har gulv oss på Gamereactor og dens langsommere tempo lover godt.

Homeworld 3

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Det var stille i mange år før Gearbox ga ut en remaster av de to klassiske spillene Homeworld og Homeworld 2. Så fikk vi en landbasert tolkning med Homeworld: Deserts of Kharak. Gjennom en kickstarter-kampanje samlet utviklerne inn penger og renter for en skikkelig oppfølger. Planlagt for utgivelse i 2023, vil Homeworld 3 tilby klassisk sanntids romkamp i alle tre dimensjoner, med basebygging i bikubeskipene og ressursforvaltning.

Men of War 2

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Den neste andre verdenskrig-fokuserte tittelen er utviklet av Best Way fra Ukraina. I motsetning til Company of Heroes, fokuserer Men of War mer på individuelle soldater. De bærer ammunisjon, våpen, forsyninger og kan utstyres med det du finner. De bruker mer realisme i skildringen, og dine detaljkontrollevner blir satt på prøve. Du kan til og med ta direkte kommando over visse enheter. Kampanjene vil la deg se krigen fra det allierte perspektivet på vestfronten og fra Soviet Union's perspektivet på østfronten. Det vil tilby 45 bataljoner, over 300 modellerte kjøretøy, flerspillerstøtte og samarbeidsmodus.

War Hospital

Utgivelse: 2023 / Plattform: PlayStation 5, Xbox Series, PC

Har du noen gang lurt på hvordan det ville være å være ansvarlig for et feltsykehus under en rasende krig. Brave Lamb Studio S.A. stiller deg det spørsmålet. Du tar på deg rollen som leder med ansvar for et feltsykehus under første verdenskrig på vestfronten. Bygg opp din medisinske tjeneste, ta vare på soldater og opplev en ganske uutforsket side av konflikten i mediet. Du må ta strategiske, taktiske og moralske beslutninger. Du vil søke realistisk, for tiden, medisinsk utstyr under autentiske omstendigheter.

Frostpunk 2

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Frostpunk var litt av en positiv overraskelse. Hva ville skje hvis du bygde en superfokusert bybygger der overlevelse er i fokus. Tradisjonelt handler disse titlene om å tjene så mye som mulig og utvide byene. På denne måten må du sørge for at innbyggerne ikke fryser i hjel, er fornøyd med innsatsen din, og sørge for at du får beholde jobben som ordfører i en av de siste byene på jorden. Oppfølgeren lover mer av det samme; en vanskelig simulering av å drive en by i iskaldt.

11 Bit Studios lover at oppfølgeren vil utvide alt som gjorde originalen god og dykke dypere inn i menneskehetens natur som en skapning. Du vil bli tilbudt flere verktøy enn før for å skape samfunnet ditt, i henhold til forholdene du blir kastet inn i.

Manor Lords

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Å bygge byer har blitt en stor sjanger de siste årene. De kommer i alle forskjellige former. Manor Lords kaster deg inn i livet til en hersker i middelalderen. Din oppgave vil være å bygge og drive et middelaldersamfunn, inkludert å tegne veier og forme samfunnet med lover. Du får også kjempe i virkelige kamper, ikke ulikt de som finnes i Total War. Denne hybriden av sjangere får det nyeste spillet til Slavic Magic's å se utrolig lovende ut på forhånd.

Builders of Egypt

Utgivelse: Q1-Q2 2023 / Plattform: PC

Å se Pharaoh få en remaster i 2023 har vært spennende. Builders of Egypt ser mer ut som en moderne tolkning av sjangeren satt i en lignende tidsperiode. Spillmessig minner det veldig om hvordan moderne historiske bybyggere jobber. Det antas også at Kina og antikkens Hellas vil få et motstykke i 2023. Om utviklerne klarer å få ut alle tre titlene i løpet av året, gjenstår å se. Builders of Egypt er tittelen som ser ut til å ha vært i produksjon lengst og forventes å bli utgitt en gang før sommeren.

Broken Arrow

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

To hete strategispill med lignende spill forventes i løpet av året. Den ene heter Warno og ligner på Steel Division og European Escalation (samme utvikler) med fokus på den kalde krigen. Den andre er Broken Arrow, som tilbyr fantastisk grafikk og en enestående modularitet av krefter. Du kan tilpasse individuelle våpensystemer og plattformer i detalj. Bytt våpen på stridsvogner og tilpass funksjonaliteten. Tidsperioden er satt i nåtiden, men bør tilby samme type grandios skala som Warno, for eksempel. Du kontrollerer et høyt antall tropper, kjøretøy og andre ting på store slagmarker. Både Broken Arrow og Warno ser veldig lovende ut, selv om de ligner på hverandre. Hvis du liker krigsspill som Ruse, European Escalation, Steel Division og World in Conflict, er disse verdt å holde øye med.

Stargate: Timekeepers

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Stargate har en lang historie i film- og tv-verdenen. I denne bransjen er antall titler desto færre. Stargate: Timekeepers vil forhåpentligvis endre det. Du tar på deg rollen som en av Special Forces i samme univers som SG-1. Historien tar seg opp kort tid etter sesong 7 med over 14 oppdrag. Spillmessig har den et taktisk oppsett i sanntid. I løpet av eventyret vil du først og fremst kjempe mot den onde Goa'uld. Du vil oppleve opprør, møte ikoniske raser og karakterer. Det gjenstår å se om det kan gjøre merkevaren rettferdighet.

Songs of Conquest

Utgivelse: Q3 2023 / Plattform: PC

Heroes of Might and Magic på Super Nintendo Entertainment System er nok ikke helt riktig beskrivelse. Det som imidlertid er klart, er at Songs of Conquest er en kjærlighetserklæring for King's Bounty, Heroes of Might and Magic og Disciples. Du samler ressurser, bygger byer i en turbasert modus. Deretter kjemper du med heltene dine som generaler og troppene dine i et turbasert brettspilllignende system. Du kan kaste staver og flytte krefter over sekskanter. Hver tropp på kartet er representert med et tall for å representere antall soldater eller monstre. Din rolle er ikke bare å vinne på slagmarkene, men også å erobre fiendens festninger. Hvis du vokste opp med noen av de nevnte seriene, er dette en tittel å holde øye med.

Dune: Spice Wars

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Å se Dune få en tilpasning i spillverdenen var ikke overraskende. Dune: Spice Wars er et 4X sanntidsspill. Du bygger byer og prøver å konkurrere mot andre fraksjoner om ressurser og byer i ørkenverdenen Arrakis. Du kan velge å ta på deg rollen som en av fem fraksjoner. Hver fraksjon opererer forskjellig med forskjellige mekanismer for å vinne og beseire fienden. Selv soldatene er forskjellige. Det er også nøytrale fraksjoner å bli venn med eller erobre. Hvis du likte seriens beryktede gigantiske sandormer, er disse også inkludert her. De kan raskt spise dine sterkeste enheter hvis du ikke er forsiktig.

The Great War: Western Front

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Hvis du er interessert i første verdenskrig, har du sannsynligvis blitt skuffet over det smale spekteret av spill som er tilgjengelige. Utviklet av de tidligere Westwood Studios (Red Alert og Command and Conquer) folkene under navnet Petroglyph Games, kommer en grandios vri på den store krigen. Akkurat som navnet antyder, er dette satt på vestfronten med fokus på skyttergravskrigføring og permanent ødeleggelse. Skaden du påfører slagmarken blir reddet, og neste gang fortsetter ødeleggelsen fra det tidspunktet. Tanken er at du vil se prosessen fra vakre landskap til ingenmannsland. Du vil lede krigsinnsatsen på to måter. Den ene er en mer Total War-lignende modus der du styrker, flytter krefter, forsker og utfører andre aktiviteter. Den andre aktiviteten er store trefninger i sanntid. Petroglyph Games har lagt mye fokus på utforskning og å gjøre den så virkelighetstro som mulig.

Espiocracy

Utgivelse: 2023 / Plattform: PC

Storstrategi venter på deg i Espiocracy. Selv om oppsettet ligner på noe som Europa Universalis eller Hearts of Iron, er det et spesielt fokusområde. Under den kalde krigen var spionasjen utbredt fra alle stormaktene. Du kan velge å spille som en av over 70 nasjoner. Ditt oppdrag er å bruke din intelligens, dine spioner og alt i mellom for å forandre verden. Du kan gjennomføre kupp, føre proxy-konflikter og bruke spionene dine til å skape forhold som gagner deg. I stedet for å kjøre store styrker, styrer du landets etterretningsoperasjoner.

King's Orders

Utgivelse: 2023 / Plattorm: PC

Har du noen gang lurt på hvem som forteller troppene dine ordrene du gir. I de fleste strategispill er du en form for høyere makt hvis krefter beveger seg umiddelbart ved å trykke på en knapp. King's Orders ser ut til å tukle med dette konseptet og forankre det i noe mer virkelighetsbasert. I middelalderen ble ordrer vanligvis sendt via budbringere. Hele denne opplevelsen handler om å sende bestillinger via en mellommann, dvs. Dine styrker vil ikke handle uten ditt ord, men det tar litt lengre tid enn du er vant til fra andre spill. Selvfølgelig kan du bruke dette til din fordel og hindre motstandernes budbringere. Akkurat som fienden kan hindre din fra å nå rett sted. Dette gir en litt mer nedstrippet, strømlinjeformet opplevelse der kontrollen over kreftene dreier seg om hvordan kommandoene dine kommer gjennom eller ikke. Hele metaspillet dreier seg om å manipulere og sabotere fiendens kommandosystem. Dette er noe vi i Gamereactor sjelden har sett i sjangeren, derfor er vi nysgjerrige og interessert i Afterlife's kommende tittel.