De fem beste skrekkfilmene til jul

HQ

Julefilmer i juletiden er en selvfølge for mange for å få mest mulig julestemning. Det kan være alt fra Love Actually til Die Hard til A Christmas Carol - hva som helst som gir det lille ekstra til stemningen. Jeg er i det selskapet. Julefilmer er til og med et must for å få julestemningen til å stige. For undertegnede har også juleskrekkfilmer blitt en fast del av forberedelsene til crescendoet den 24. desember. De siste fem årene har jeg tatt en fredag eller lørdag relativt tett opp mot julaften og valgt ut tre juleskrekkfilmer å se - et juleskrekkfilmmaraton om du vil. Jeg tenkte jeg skulle presentere hva som er mine favoritter når det gjelder juleskrekkfilmer. Denne listen er ikke rangert etter hvilke fem filmer jeg mener er de beste, men etter den julefølelsen jeg er ute etter.

5. Julens ondskap (1980)

En morsom slasherfilm fra sjangerens storhetstid, utgitt samme år som klassikerne Friday the 13th og Prom Night. Filmen, også kjent som You Better Watch Out, dreier seg om karakteren Harry, som i ung alder så sin mor ha seksuell omgang med selveste julenissen. Dette barndomstraumet, som er et tilbakevendende tema i slasherfilmer, bidrar senere til at Harry blir en juleelsker som voksen. Han elsker julen så høyt at han til og med jobber på en leketøysfabrikk. Harry kan ikke for sitt liv forstå hvordan noen ikke kan elske høytiden; i Harrys verden er det en selvfølge å følge alle julens uskrevne lover. Det går så langt at Harry på julaften kler seg ut som julenisse og går på drapsturné. Filmen inneholder flere komponenter som er stemningsskapende for undertegnede, blant annet et lite snev av magi på slutten av filmen. For alle vet jo at julen er full av magi, ikke sant?

Dette er en annonse:

4. Gremlins (1984)

Jeg var vel 8-9 år gammel da jeg så Gremlins for første gang, så den har alltid vært en klassiker for meg. En skremmende julefilm der du virkelig føler kulden og snøen som omgir den lille byen. I sammenheng med juleskrekkfilmer er den altfor mye komedie til å ta en høyere plass på denne listen, da det egentlig ikke er det jeg er ute etter når jeg har mitt maraton. Julestemningen er det absolutt ingenting i veien med, derav en hederlig fjerdeplass.

3. Rare Exports: En julefortelling (2010)

En finsk rampete film tar seg inn blant de tre beste. Filmen foregår høyt oppe i finsk Lappland, der amerikanske forskere tror de har funnet julenissen dypt begravd i et fjell. Julenissen i denne filmen ser ikke akkurat ut som den nissen vi ser foran oss, og hjelperne hans er ikke de søte nissene vi er vant til, men nakne, livsfarlige skurker. Det iskalde landskapet i Lappland får meg til å fryse i sofaen, men jeg koser meg også når filmen treffer den julefølelsen i kroppen som jeg ikke helt klarer å sette fingeren på og oppsummere på en fornuftig måte. Er det på grunn av snølandskapet, eller fordi nissen fremstilles som ond (noe som er det motsatte av hva vi er vant til) som bidrar til dette? Jeg vet egentlig ikke helt.

Dette er en annonse:

2. Black Christmas (1974)

Kan dette være den aller første slasherfilmen? Black Christmas kom ut samme år som Motorsagmassakren, som ikke er en slasherfilm, men Black Christmas har mange av de komponentene som kjennetegner en slasherfilm. En av grunnene til at jeg fortsatt forsiktig, men bestemt, hevder at Halloween (1978) er den første slasherfilmen, er at morderens motiv i Black Christmas er ukjent gjennom hele filmen, noe som ikke er en typisk tilnærming for sjangeren. Men jeg skal ikke henge meg opp i en sjangerdiskusjon nå - det får bli en annen gang! Black Christmas utspiller seg ved juletider på et campus et sted i Nord-Amerika og handler om en gruppe kvinnelige studenter som bor sammen i et stort hus på campus. Innenfor husets vegger befinner det seg en morder som plukker ut kvinnene en etter en i klassisk slasherfilmstil. Min forkjærlighet for sjangeren kombinert med det faktum at jeg så denne på julaften for 15 år siden, sammen med foreldrene mine, bidrar til julefølelsen. Et snødekt og kaldt campus ødelegger heller ikke denne følelsen.

1. Krampus (2015)

Lite ante jeg at Krampus skulle bli min favorittjulsskrekkfilm (så langt). Den har alt - onde pepperkakemenn, en menneskeetende Jack-in-the-box, snøstormer, bamser med skarpe tenner og snømenn. De er fascinerende motstykker, i dette tilfellet til troen på julenissen og til en viss grad også Jesus/kristendommen. Krampus er den siste man ønsker skal dukke opp på julaften - snakk om en julespoiler. Filmen er imidlertid den juleskrekkfilmen som øker julestemningen min mest.

Silent Night, Deadly Night (1984), en annen slasherfilm fra sjangerens gullalder, men den havnet akkurat ikke på listen. Nå er jeg ikke helt sikker på hvilke filmer jeg kommer til å se i år, men i skrivende stund heller jeg mot Krampus, Silent Night, Deadly Night og Don't Open till Christmas (1984). Men det er fortsatt en stund til, så det kan endre seg.

Gikk vi glipp av noen av dine favorittjulsskrekkfilmer?