De fem beste Thanksgiving-filmene

I dag er en av årets største dager for amerikanerne, da det er den årlige Thanksgiving-feiringen, en dag som er en stor helligdag over hele landet, og som i utgangspunktet ser mye av det hele stoppe opp for i stedet å preke familieverdier. Vi i Europa feirer ikke Thanksgiving, men siden mange filmer er utviklet og laget i USA og av amerikanske filmskapere, finnes det en mengde alternativer som går direkte inn i høytidens tema.

Så hvis du er ute etter litt tematisering, la oss hjelpe deg med det vi mener er de fem beste filmene (enten det gjelder høytiden eller på en severdig måte) som er basert på eller utspiller seg rundt Thanksgiving.

5. Spider-Man

Litt av en klassiker og fan-favoritt i disse dager, men det er lett å glemme at det første kapittelet i Sam Raimis nett-slyngende trilogi utspiller seg rundt høsttakkefesten. Samtidig som vi får se Tobey Maguires Peter Parker utvikle kreftene sine, får vi også se Peter, tante May, Mary Jane og Harry og Norman Osborn komme sammen for å feire høytiden med hjemmelaget mat og koselig stemning. Det som kan virke som et herlig øyeblikk, polariseres av en kamp som fant sted noen timer tidligere mellom Spider-Man og Green Goblin (Norman Osborn, ikke at figurene visste det på dette tidspunktet), en hendelse som forstyrret dette universets versjon av den berømte Thanksgiving-paraden i New York City. Et virkelig flott Thanksgiving-alternativ og en like underholdende film som alle kan glede seg over.

4. Rocky

Rocky befinner seg i et underlig limbo der den er delvis Thanksgiving-film og delvis jul-/nyttårsfilm. Vi tar den med her fordi første akt og litt utover foregår rundt Thanksgiving og leverer noen av de mest minneverdige og ikoniske scenene i hele Rocky-serien. Den er kanskje ikke like sunn som noen andre høytidsfilmer du kan finne, ettersom dette er en ganske turbulent tid i livet til Sylvester Stallones berømte bokser, men det er også en av de beste filmene som noensinne er laget, og det er mer enn nok grunn til å gjøre Rocky til din Thanksgiving-film i år.

3. Addams Family Values

Wednesday er i vinden i disse dager, men alle som har sett de fantastiske live-action-filmene fra tidlig 90-tall, vet at The Addams Family var på sitt beste i denne perioden. Derfor er Addams Family Values en herlig film som bør underholde hele familien, spesielt de som har falt for Jenna Ortegas versjon av den unge, skumle og sprø datteren. Filmen er ideell for folk utenfor USA, for selv om den henter tydelig inspirasjon fra Thanksgiving, vender den også fokus bort fra høytiden, og bruker den ganske enkelt som en plattform for å samle en større og merkeligere familie til et spesielt og utrolig minneverdig måltid.

2. Høsttakkefest (2023)

Du kan ikke ha en Thanksgiving-liste uten en film som bokstavelig talt heter og er helt basert på høytiden. Denne er riktignok ikke for hele familien, da det er mer en film å sette på på slutten av kvelden når bare de voksne står igjen. Denne skrekkfilmen er en enkel slasher på mange måter, en film der en Pilgrim-inspirert morder terroriserer en by i Massachusetts i dagene som følger etter den årlige familieferien. Forvent blod, blodige scener, vold, kalkuner og nydelige høstkulisser.

1. Fly, tog og biler

Uten tvil, uten tvil, den fineste og beste Thanksgiving-filmen av dem alle: Planes, Trains and Automobiles. Denne filmen er kanskje den mest ikoniske av John Candys beundringsverdige filmer, og her spiller komikerlegenden sammen med den like talentfulle Steve Martin i en film av filmskaperen John Hughes. Den perfekte treenighet, vil noen kanskje si. Planes, Trains and Automobiles har et enkelt plot der en reklamemann reiser hjem fra New York til Chicago for å være sammen med familien i ferien, men møter hindringer hele veien, og må finne nye måter å tilbakelegge distansen på for å komme tilbake i tide. Den er morsom, den er familievennlig, den er alt du kan ønske deg av en film, uansett årstid eller høytid. Den må ikke gå glipp av, og den er vårt klare førstevalg.