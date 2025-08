De kuleste protagonistene i videospill

HQ

Det finnes så mange kule hovedpersoner i videospill, personer som vi flokker oss rundt og husker for deres sjarmerende personlighet og elegante måte å oppføre seg på. Men hvem er de kuleste av dem alle, hvilke karakterer skiller seg ut ved å ha en stil som er litt over resten? Gamereactor-redaksjonen har plukket ut en rekke ikoner.

Ezio Auditore da Firenze

Altair fikk ballen til å rulle, men det var Ezio som virkelig plukket den opp og løp med den. Den definitive snikmorderen i Assassin's Creed var så kul at Ubisoft nektet å gå videre fra ham i tre spill, og har egentlig ikke funnet en mann eller kvinne som kan matche hans aura. Enten han sjarmerer italiensk adel eller eliminerer historiske skikkelser som om det skulle gå av moten, er Ezio fortsatt en av de kuleste figurene jeg noensinne har spilt. Det hjelper at hans parkour og øyeblikkelige motangrep bare bidro til hans generelle kule meter, noe som gjorde ham til en udødelig tilstedeværelse i mine øyne så snart han satte den kappen over ansiktet.

Bayonetta

Spillverdenens ultimate femme fatale, Bayonetta, gjorde seg bemerket så snart hun ble presentert for verden. Selvtilliten hennes fløt fra skjermen som det overdådige håret hennes, og kampstilen hennes var fylt med personlighet, noe som gjorde henne til en bærebjelke før hun i det hele tatt hadde en franchise. Tiden har kanskje ikke vært snill mot Bayonettas stemmeskuespiller, men den har vært snill mot karakteren, som for hver nye utgivelse bare har føltes kulere og kulere.

Bigby Wolf

Bigby Wolf er kanskje en av de mest produktive aura-bøndene i spillverdenen, og er - på papiret - litt av en taper. Han har ingen kjæreste, ingen penger og er en rasende alkoholiker, men han er så flink til å posere, har et grånende skjegg og en kjekk stemme at vi tilgir ham for alt sammen. Bigby står opp om morgenen og gjør jobben sin. Med en sigarett i munnen og blåmerker på knokene er han ikke redd for å skitne til hendene for å komme til bunns i en sak, og etter hvert som vi ser hvordan reisen hans utvikler seg i A Wolf Among Us, blir han bare kulere etter hvert som vi får vite mer om varulvkreftene hans.

Cloud Strife

Hva mer er det å si om helten fra Final Fantasy VII? Han har kanskje den mest ikoniske og råeste frisyren i hele spillverdenen, han svinger et sverd som alle menn misunner ham, og han har to sexy kvinner som slåss om ham gjennom hele spillet. Cloud er den ultimate kule fyrpakken, og slik var det da FFVII først ble lansert, og slik er det fortsatt i dag, hvor moderne grafikk og teknologi har gjort ham enda mer episk. Hvem trenger lange monologer og emosjonell dybde? Cloud er en mann av få ord, selve symbolet på en fyrs fyr, og derfor ville det føles helt feil å ikke ta ham med på denne listen.

Lara Croft

Hvis du skulle velge én karakter å klassifisere som det kvinnelige videospillikonet, er det egentlig bare én person du kan velge: Lara Croft. Denne ikoniske eventyrheltinnen har i flere tiår vært den kuleste kvinnen i videospillverden, og har slått ut flere andre gode alternativer. Lara har alt som gjør en person "kul" i ordets rette forstand, det være seg en fullstendig fryktløs natur, et konstant behov for å trosse alle odds og et antrekk som mange har latt seg inspirere av. La oss ikke glemme at uten Lara hadde det ikke vært noe Uncharted eller Prince of Persia slik vi kjenner dem, og både Nathan Drake og The Prince er to alternativer som er kule nok til å komme på denne listen alene...

Agent 47

Flytt deg James Bond, ikke engang du er like elegant og kul som Agent 47. Den ikoniske leiemorderen har stått i spissen for IO Interactives stealth-actionserie i årevis, og med god grunn. Agent 47 er den ultimate kameleonen, selve innbegrepet av en moderne mann, et vesen som er så komfortabel og sikker på hvem han er at han uanstrengt kan veksle mellom personligheter og forkledninger og lure hvem som helst til å tro at han hører til. Agent 47 ser ut til å føle seg hjemme i en skyskraper i Dubai, på strendene på et luksuriøst feriested i Stillehavet, vandrende rundt i en søramerikansk slumby eller på de idylliske strendene ved Middelhavet. Det eneste som skuffer Agent 47 er at han dreper for penger, for husk barn, drap er ille, med mindre det er av en veldig, veldig god grunn.

Aloy

Aloy of the Nora var en sann revolusjon, og ikke bare fordi hun ble det nye livsprosjektet hos Guerrilla Games, Horizon-serien. Den unge rødhårede jenta som overlever og faktisk blir det beste håpet for menneskeheten, er et symbol i seg selv på hvordan du kan bygge sterke kvinnelige karakterer uavhengig av alle mannlige arketyper som fremdeles er assosiert med dem i videospill. Det er ikke så vanlig nå, men for at andre skulle kunne løpe, måtte Aloy gå (og jakte på gigantiske maskiner i prosessen). 38 millioner solgte eksemplarer av spillene hennes gir meg rett.

Doom Guy/Doom Slayer

Dette er et atypisk tilfelle, ettersom hans utvikling som karakter har mer å gjøre med hvordan vi oppfatter ham enn med hva som skjer med ham i fortellingen i spillene hans. For i Doom er historien ... likegyldig, og hovedpersonen bak den grønne hjelmen er i utgangspunktet en ustoppelig naturkraft som bærer oss i sine tonede armer for å knuse alt som dukker opp foran ham og beveger seg, uansett hvor mange ben, armer eller tannrader han har. Doom Guy er kul fordi han ikke trenger å snakke for å uttrykke seg: Han er den perfekte legemliggjøringen av hva det vil si å spille et videospill: ren eskapistisk underholdning. Doom Guy, ikke forandre deg.