De ti beste banene i Mario Kart 8

(10) Animal Crossing

Det bys på fanservice deluxe Animal Crossing-banen, som har alt vi har lært å elske fra Nintendos The Sims-utfordrer. Men det skjuler seg også en veldig smart bane her med mye variasjon, hvor det er viktig å holde tungen rett i munnen for å treffe ønskelige spørsmålstegnbokser. Farten er jevnt over høy, og det er derfor også konsekvent en utfordring å passe på at jeg absolutt ikke blir truffet hvorpå jeg fort risikerer å miste verdifulle posisjoner.

(09) Toad Harbor

Nintendos syn på San Francisco (antar jeg) er en mye bakker og topper, og selvfølgelig trikker. Storheten her ligger i mengden av alternative ruter Nintendo kaster mot oss i høy fart, hvor det ikke nødvendigvis er et åpenbart alternativ som er rett. Minst like ofte handler det om å holde styr på hvilke gjenstander motstanderne har og planlegge reisen deretter. Banen har også et jevnt høyt tempo og et sleipt sett med spørsmålstegnbokser mot slutten som har gjort mange matcher i siste liten til frustrerende latter.

(08) Ninja Hideaway

Den klart beste av de nye banene som ble lagt til forrige måned er Ninja Hideaway. Den er forholdsvis kort med et perfekt ninja-tema som lar oss konkurrere i et japansk slott, fullt av alternative ruter. Dette betyr at du ikke hele tiden møter andre sjåfører, og det kan være en taktikk å noen ganger ta en lengre rute bare for å unngå hooligans med rødt skall, ildblomstfantomer eller terroristene med stjerner. Alt i alt en bedre variant av Yoshi's Valley med litt mer finesse.

(07) Excitebike Arena

Dette er et vannskille. Noen mennesker hater virkelig at banen endres hver gang man spiller den, og egentlig er det bare en trist stadion uten finesse. Men noen ganger er det fint med baner som ikke har for mye galskap, hvor ferdigheter blir litt ekstra fremtredende. Det faktum at banen ikke er lik hver gang tilfører akkurat passe mye uforutsigbarhet til at det fortsatt er en smule friskhet hver gang, selv om svingene er på samme sted hver gang. En perfekt hybrid mellom Nintendos muligens to beste racingspill gjennom tidene.

(06) Wario's Gold Mine

Jeg elsker en god berg-og-dal-bane, og det er ganske nøyaktig hva Wario's Gold Mine tilbyr med ekstremt bratte bakker, høy hastighet og rette strekninger som skiller nybegynnerne fra proffene. Det er akkurat passe mengde hindringer og en veldig smart bruk av antigravitasjon som gjør dette til en bane så hektisk at jeg nesten ikke tør å blunke mens jeg kjører.

(05) Hyrule Circuit

Det vill vært så enkelt for Nintendo å bare piske opp en Zelda-bane med Zelda-temaet vel viten om at folk vil være fornøyde med den uansett hva. Men Nintendo tok likevel et ekstra steg og la til alt vi elsker ved Links eventyr med ekstra fanservice til de som elsker Ocarina of Time og Majora's Mask, komplett med Rupees i stedet for mynter og snarveier som krever mer risikotaking enn mange andre baner. Til syvende og sist er dette et kjærlighetsbrev fra Nintendo, tvers gjennom, og en himla bra bane.

(04) Sunshine Airport

Super Mario Sunshine står som Marios kanskje verste store eventyr, men miljøene vi ble kjent med i eventyret var desto bedre. Sunshine Airport føles som flyplassen i et ferieparadis og er i perfekt synergi med rullebanedesignet som inkluderer alle aspekter ved en flyplass innbakt i utfordringene, som den strålende bruken av et bagasjebånd. Det er generelt et høyt tempo, med en spesielt god og risikabel siste strekning.

(03) DK Jungle

Teknisk sett ble denne banen allerede utgitt i Mario Kart 7, men det er den tekniske finishen og rebalanseringen i Mario Kart 8 som virkelig løfter den. Til de rocka tonene fra Donkey Kong Country tilbys vi en akkurat passe smal jungelbane som gjør det mulig å faktisk holde på farten gjennom nesten hele, komplett med et par virkelig smarte snarveier, hvorav den ene kan brukes uten behov for en soppbost. En virkelig fremtredende bane vel verdt en bronsemedalje.

(02) Big Blue

Nintendo nekter konsekvent å lage noe nytt F-Zero av en eller annen obskur grunn. I Mario Kart 8 viste de imidlertid i DLC-banen Big Blue at de fortsatt kan hvis de vil, med en rasende rask bane som nailer kunsten å kombinere det beste fra F-Zero med Mario Kart. Her vil den beste spilleren konsekvent vinne takket være at farten er så høy, og mulighetene til å beskytte seg mot alt annet enn blå skall er dermed ekstra gode. Kombiner dette med det klassiske F-Zero-lydsporet og du har en moderne (vel, åtte år gammel) klassiker.

Og den desidert beste banen i Mario Kart 8 Deluxe:

(01) Mount Wario

Dette er ikke bare den beste banen i Mario Kart 8 Deluxe, det er faktisk den beste banen i et Mario Kart-spill noensinne. Og til og med uten noen reell konkurranse. Den tilbyr alle aspekter av det som gjør en Mario Kart-bane så bra, nemlig; tema, utførelse, variasjon og underholdningsfaktor. Temaet er en slalåmbakke, som er pent realisert og utformet på en slik måte at vi aldri trenger å kjøre en eneste meter av banen mer enn én gang, dette fordi den er en eneste lang strekning. Den er pent realisert med utsøkt design og mye Nintendo-kjærlighet langs kantene (i den grad jeg har tid til å nyte det som vises fordi hastigheten alltid er så høy). Variasjonen er førsteklasses med høyt tempo, vaskeekte slalåmpassasjer, en distanse der rutevalg spiller en rolle og den mest spennende avslutningen i ethvert Mario Kart-spill hvor du kan snipe lederen fra veldig lang avstand med et velberegnet skudd med selv grønne skall. Alt dette resulterer i en bane som kan spilles om og om igjen med uovertruffen underholdningsverdi.

... og med det sagt, hvilke baner er dine favoritter i Mario Kart 8 Deluxe?