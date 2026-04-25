De 10 flotteste omslagene: Game Boy/Color/Advance

De gode gamle dagene med håndholdte konsoller. Game Boy, uten bakgrunnsbelyst skjerm, der det var umulig å spille i mørket, og der det å spille i bilen om natten betydde å fange et flyktig glimt av lys under hver gatelykt. Hvor fargepaletten besto av grønt og gråsvart. Color, som la til farger, og Advance, som var den mest avanserte av de tre. Disse er egentlig Switchens oldefar. Der Game & Watch regnes som en slags merkelig slektning.

For å lokke spillere bort fra NES og SNES var førsteinntrykket selvsagt viktig, og Game Boy-coverne var jo helt fantastiske, ikke sant? Nei, egentlig ikke. Sleng hovedpersonen i midten med en halvferdig bakgrunn. Dette gjelder alle tre generasjonene av Game Boy. For det meste fra Nintendos egne serier. Samtidig finnes det også noen fantastisk underholdende, eller det det engelske språket ville kalt "quirky", omslag, og det er nettopp disse jeg vil rangere nedenfor. Det er viktig å merke seg at det ikke er tatt med noen omslag som er like (eller veldig like) de til andre konsoller (Donkey Kong Country, Street Fighter II og Super Mario Bros. 3, for eksempel). Her er de ti flotteste omslagene fra den originale Game Boy, Game Boy Color og Game Boy Advance. Ettersom jeg har presset hele Game Boy-familien inn på en liste med bare ti bidrag, er konkurransen om plassene hard, og mange flotte omslag har blitt utelatt - de som kanskje kunne ha kommet med på tre separate lister. Til slutt rangerer jeg bare europeiske utgivelser her, så ingen superkule japanske omslag. Når det er sagt: La oss komme i gang!

10) Pokémon Red/Blue/Yellow (Game Boy)

La oss starte med en ekte klassiker. Jeg vil rangere disse coverne på linje med Silver/Gold, men Red- og Blue-versjonene tar likevel førsteplassen på grunn av sin klassikerstatus. Red og Blue gjør dessuten noe som svært få omslag har gjort, enten det er på Game Boy, Game Boy Color eller Game Boy Advance. Kunstverket - i dette tilfellet Blastoise og Charizard - strekker seg utover det venstre sølvfargede området der konsollnavnet er trykt. Dette er svært uvanlig; vanligvis er kunstverkene begrenset til de fire høyre femtedelene. De japanske omslagene til deres versjoner (med grønt i stedet for gult) er også fantastiske og utvilsomt kulere, men som sagt, det er de europeiske som blir rangert her.

9) Final Fantasy VI Advance (Game Boy Advance)

Mindre er mer. Mens alle andre fokuserte på å gjøre alt så fargerikt og prangende som mulig, valgte Final Fantasy VI Advance å gå i helt motsatt retning. En tittel i blodrødt og svart. En bakgrunn med en svak skisse av hovedpersonen Terra. Det er enkelt, det er elegant, og det skiller seg ut ved å være den rake motsetningen til nesten alle andre omslag.

8) Mario Kart: Super Circuit (Game Boy Advance)

Mens nesten alle omslagene til de tre Game Boy-konsollene har en eller annen form for tegneseriestil, har Mario Kart: Super Circuit satset på 3D. Det er en personlig favoritt, selv om det ikke helt kan måle seg med Super Mario Kart på SNES. Det er noe med omslaget som bare gir meg lyst til å kjøre. Det fremhever Mario som en slags mester med kransen rundt seg, en bakgrunn med det rutete flagget og det frekke lille ansiktet som sier: "Fang meg hvis du kan!" Det er ikke det mest begivenhetsrike omslaget, med bare en figur, en tittel og en enkel bakgrunn, men det fanger essensen av hva Mario Kart handler om. Konkurranse og ønsket om å slå de andre førerne på banen.

7) Metroid Fusion (Game Boy Advance)

Metroid-serien har hatt et vell av virkelig flotte omslag, og blant de beste er dette til Fusion. Den japanske versjonen er også stilig (kanskje enda bedre), med Samus stående oppreist i et ellers ganske likt bilde. Denne listen rangerer imidlertid omslag for de europeiske versjonene, og det er vanskelig å argumentere for at dette omslaget ikke er et av de beste for Game Boy-konsollene. Vår heltinne ser ut som en skikkelig superhelt foran de mindre attraktive monstrene, som sannsynligvis ikke har innsett at de ikke kommer til å være her særlig mye lenger.

6) Skate Or Die: Bad 'N Rad (Game Boy)

Det er vanskelig å ikke elske absolutt alt ved dette coveret. En skateboarder iført alt verneutstyret (som alle burde ha!) hopper over et gap i et fjellpass med utsikt over havet. Han jages av et helikopter med en gripekrok og blir nesten slukt av den dragelignende monstergreia. Dessuten ser det ut til at enorme mengder vann fosser ned fra fjellet på venstre side. Uansett hvor du ser, er det ACTION!

5) Ghosts 'n Goblins (Game Boy Color)

Her er et eksempel på et cover som har tatt et gammelt cover (i dette tilfellet NES-versjonen) og gjort det mye bedre. NES-coveret er faktisk ganske stygt. Her er det den samme ridderen som løper (eller går) vekk fra det samme monsteret, men det ser mye bedre ut. Og logoen står i brann! Et stort pluss. Dette er et godt eksempel på når noe er slående uten å være over the top.

4) Advance Wars (Game Boy Advance)

Jeg elsker den tegneserieaktige stilen på dette omslaget. Den røde stridsvognen som kjører opp bakken med hovedpersonene våre mens kampene raser bak dem. Den ensomme soldaten som synes det er en god idé å løpe over broen med geværet sitt, rett inn i stridsvognduellen. Skiftenøkkelen med spillets tittel øverst. Dette er et fantastisk cover, og jeg skjønner virkelig ikke hvordan de da klarte å rote til oppfølgerens cover så til de grader - det er utrolig mye kjedeligere.

3) Castlevania II: Belmont's Revenge (Game Boy)

Jeg skal ikke sette spørsmålstegn ved selve teknikken med å svinge en pisk med ryggen til en fiende, sannsynligvis i en utrolig kul spinnende bevegelse. Mr. Belmont har tross alt dokumentert at han har beseiret langt flere monstre enn meg. Hvis du slår opp ordet kult i en ordbok, vil ikke dette omslaget dukke opp, men det burde det. Kampen, slottene, utsikten, tittelen som bare eksploderer i øynene våre. Testosteronet flyter.

2) Kingdom Hearts: Chain of Memories (Game Boy Advance)

Hvor skal jeg begynne? Fargeskjemaet med overveiende sølv og grått er fantastisk. De små, kroneformede bildene av ulike figurer - inkludert en spesielt snedig Donald Duck og Fedtmule - fyller bakgrunnen bak en vakkert tegnet hovedfigur i midten. Dette er utrolig stilig, det er det ingen tvil om. Re:chain of Memories, som ble utgitt til PlayStation 2, var ikke i nærheten av å være like stilig som dette. Dette er så nær perfeksjon man kan komme når det gjelder spillomslag.

1) Super Mario Ball (Game Boy Advance)

Her er det, det beste coveret i Game Boy-familien! Vinneren er et obskurt Mario-flipperspill kalt Super Mario Ball (Mario Pinball Land i Nord-Amerika). Jeg elsker dette coveret. Det er morsomt, det er stilig, det er fargerikt, og det viser Mario som et flipperspill. Dette er den typen omslag som gjør meg glad bare av å se på det, og jeg tviler på at det finnes noe konsollflipperspill som har en bedre eske enn dette. Mario øverst på en liste om Nintendo - det føles veldig passende, ikke sant?