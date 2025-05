De ti ondeste lederne i filmhistorien

HQ

Vi har allerede tatt for oss de ti beste og mest rumpeslikkende filmpresidentene gjennom tidene, så det er bare naturlig at vi også tar for oss en tilsvarende liste for skurker. For akkurat som den gode siden trenger sine gallionsfigurer å samle seg bak, trenger også ondskapen en karismatisk slyngel til å lede an i ødeleggelsen. Disse lederne er mer enn bare skurker - de er speilbilder av frykten vår. Frykten for maktmisbruk, for stormannsgalskap, for det lille mennesket som får for mye ansvar og ikke har noe hjerte. Men de er også utrolig underholdende å se på - så lenge de blir værende på skjermen.

De dominerer og hersker, med jernhånd, laservåpen, undertrykkelse og generell idioti. Filmverdenens mest ondskapsfulle ledere er ofte skremmende karikaturer, underholdende, men også tidvis ganske skumle. Noen av dem bærer kappe, andre dress, men felles for dem er et brennende hat mot alt som er sunt og vakkert i livet. Bli med oss når vi går gjennom de ti verste (men også) mest underholdende lederne som noen gang har plaget filmlerretet. En studie i hvordan makt korrumperer med eksplosivt drama.

(10) Amon Goeth - Schindlers liste (1993)

Jeg begynner listen med en juksemaker. Kall det hva du vil. For selv om han ikke hersket over noe land eller rike, var han den ubestridte kongen av sin egen lille verden. Et av de mørkeste hullene i verdenshistorien. Jepp, nå er det på tide å bli alvorlig igjen og ta et dypdykk i historiebøkene. Amon Goeth var, for de av dere som vet litt om andre verdenskrig, en av de mest usympatiske og forferdelige personene som har vandret på jorden. En regelrett nazioffiser som boblet over av sadistiske impulser i alle ledd. Han styrte den beryktede konsentrasjonsleiren Kraków-Płaszów med jernhånd, og torturerte krigsfanger som om de var lunsjunderholdning. En forferdelig mann med et svart hull der hjertet burde ha vært, spilt med isnende kulde og ubehagelig distanse av Ralph Fiennes i Schindlers liste. Men det verste av alt er kanskje at det ubehagelige portrettet av Goeth vi ser i filmen, er en sterkt nedtonet versjon. Tenk over det et øyeblikk.

(9) Lord Farquaad - Shrek (2001)

John Lithgows eventyrskurk er kanskje tre epler høy - men Farquaad er faktisk et skoleeksempel på tyranni i miniatyr. Han forviser minoriteter, bygger et kongerike rundt seg selv og prøver å gifte seg inn i maktens korridorer. Han er kort sagt alt vi vanligvis forbinder med narsissisme og stormannsgalskap, men i en veldig liten kropp. Satiren er like tydelig som den er skarp: Han drømmer om perfeksjon, orden og ikke minst status - men bak den tynne fasaden skjuler det seg en svært liten mann med et gigantisk kompleks. Med andre ord akkurat slik mange av historiens virkelige tyranner ofte blir beskrevet.

(8) General Zod - Mannen av stål (2013)

Tanken er absolutt god, å redde sin egen rase. Dessverre betyr det også at Zod må utslette menneskeheten for å nå målet sitt. Du vet, små detaljer. Nei, Michael Shannons Zod er en iskald, rabiat og intens dust med tunnelsyn som minner veldig om et sint forummedlem på Reddit. Hans utlegning til Supermann om at det er hans plikt å sørge for Kryptons overlevelse, er svært urovekkende, kanskje først og fremst fordi han virkelig er så fullstendig overbevist om at dette er hans store kall i livet. En messias med laserfokus og tyranniske undersåtter.

(7) Kong Edward I - Braveheart (1995)

I historiebøkene omtales han gjerne som Longshanks, en høyst reell person på den tiden for mer enn 700 år siden. I Mel Gibsons manusforfatters hender ble han imidlertid forvandlet til en sadistisk tyrann. En middelaldersk superskurk som fryder seg over å slakte skotter og håne frihetskjempere. Patrick McGoohan er strålende i rollen, boblende av ondskap, selv om portrettet er ganske urettferdig i forhold til hvordan Edward faktisk er beskrevet i historiebøkene.

(6) President Snow - The Hunger Games (2012-2015)

En treffsikker karikatur som er så unødvendig, overdrevent ond at man nesten setter kaffen i halsen. Man kan si hva man vil om filmene, men Sutherland kaster jernet i ilden og går for fullt i rollen som Snow. En tyrann som gladelig drikker te mens han bomber barnesykehus. Kontrollert og stillferdig truende, noe som kombinert med hans prangende antrekk og giftige smil bare er prikken over i-en. President Snow er en despot for Instagram-generasjonen.

(5) Admiralgeneral Aladeen - Diktatoren (2012)

Vi ler av Aldeen i all hans absurditet. Sacha Baron Cohens karikatur, der han har tatt forfengeligheten, grusomheten og den totale virkelighetsfjernheten til alle moderne diktatorer og kokt det ned til en uhellig, elendig klump. Han skyter folk fordi de trumfer ham i konkurranser, skriver sin egen ordbok og undertrykker folket sitt som ingen andre. Og likevel kan du ikke slutte å le, selv om det gjør litt vondt inni deg.

(4) Hynkel - Den store diktatoren (1940)

Sannsynligvis den mest definitive og berømte satiren av dem alle. Chaplins parodi på Hitler var modig, skapt i en tid da det ikke var helt trygt å spøke med ham. Hynkel er pompøs, barnslig, hatefull og latterlig selvrettferdig - og det er nettopp det som gjør ham så farlig. Han leker symbolsk med jordkloden som om den var en ballong, noe som sannsynligvis er filmhistoriens mest elegante langfinger til fascismen. Men Den store diktatoren er så mye mer enn en blendende treffsikker satire, den er en kraftfull påminnelse om at latterliggjøring er et av de mest effektive og skarpeste våpnene du kan bruke mot tyranni.

(3) Immortan Joe - Mad Max: Fury Road (2015)

Er det dette verden ville fått se hvis apokalypsen kom og en avdød WWE-stjerne tok lederskapets krone? Vel, sannsynligvis. For det er akkurat det Immortan Joe er, Hugh Keays-Byrnes postapokalyptiske diktator med et gudekompleks og en forkjærlighet for innavl og kromsminke. Han holder kvinner som avlsdyr og kontrollerer ressursene med jernhånd. En grotesk avspeiling av ødemarken han hersker over her, komplett med et råttent smil gjemt bak en respirator. En ekte tosk som også er en av de mest motbydelige drittsekkene vi har vært vitne til på filmlerretet.

(2) Voldemort - Harry Potter (2001-2011)

Harry Potter-bøkene (og -filmene) er kanskje først og fremst rettet mot barn og unge, men når det gjelder tematikken i serien, og ikke minst hovedantagonisten, har Rowling ikke spart på noe. Hun har tydeligvis latt seg inspirere av noen av de mest avskyelige personene som har vandret på denne jord, og Voldemort er intet mindre enn en fullblods fascist med ambisjoner som ville gjort Adolf Hitler misunnelig. Han drømmer om rent blod, tar over mediene, kontrollerer makthaverne og sender sine dødsetere ut på morderiske oppdrag som om de var Gestaposoldater med tryllestaver. Metodene hans er uhyggelig gjenkjennelige, og han er en av de mest usympatiske drittsekkene i filmhistorien. Tyranni kommer ikke alltid i uniform, noen ganger er det nok med filler og dårlige sosiale ferdigheter.

(1) Keiser Palpatine - Star Wars (1977-2019)

Den ubestridte kongen av ondskap, den største og slemmeste av dem alle - ondskapen personifisert. En manipulerende senator med universets mest effektive pokerfjes, komplett med et flirende smil og en "stol på meg"-metodikk som får folk til å falle. Rakettkarrieren hans ville helt sikkert ha vært noe for LinkedIn, selv om det rynkete rosinansiktet hans kanskje ikke gjorde noe godt førsteinntrykk på dem som besøkte profilen hans. Men spøk til side, Darth Sidious og hans mesterlige Order 66 er et skoleeksempel på diktatur. At han også klarte å overbevise galaksens mest velmenende og noble jedi-ridder om å bli barnemorder, sier mye om hans ekle karisma. Palpatine er ondskapens administrerende direktør, universets mørke marionettfører.

