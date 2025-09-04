De verste skuespillerprestasjonene noensinne

HQ

10. Robert Downey jr - Dolittle

Like skarp som Robert Downey Jr. er i Kiss Kiss, Bang Bang og i rollen som Tony Stark, spesielt i den første Iron Man -filmen og Avengers, like forferdelig er han i rollen som Doctor John Dolittle i Traffic -forfatteren Stephen Gaghans problemfylte tolkning av Hugh Loftings barnebøker. Downeys merkelige aksent er så merkelig at man for det meste ikke engang forstår eller hører hva han sier, og det er tydelig at han ikke bryr seg, men bare spankulerer rundt på lerretet og mumler mens han venter på å få gå hjem.

9. Gal Gadot - Zack Snyders Justice League

"Kaal-Eeel!" Nå forstår vi alle at Gal Gadot fikk rollen som Wonder Woman og dermed sitt store Hollywood-gjennombrudd utelukkende på grunn av sitt unektelig attraktive utseende. For når det kommer til troverdig skuespill, kan hun bare ikke gjøre det. Ikke et sekund. Man kan faktisk ta en hvilken som helst film fra hennes CV og plukke ut en hvilken som helst scene for å innse at kvinnen bare leser replikker, uten tilstedeværelse eller empati, men aller tydeligst blir det når hun forsøker å roe en forvirret Superman i Zack Snyders ensembleinnsats. Så flat. Så livløs. Så dårlig.

8. Mike Myers - Kjærlighetsguruen

Mike Myers forsøkte visstnok å inkludere sin forhatte kjærlighetsguru som en karakter i alle de tre Austin Powers -filmene, men manuspartneren Michael McCullers truet med å forlate prosjektene hvis det skjedde, og der og da burde Wayne's World-komikeren ha skjønt at Guru Pitka var en karakter som var ment for søpla, ikke for hans egen film. The Love Guru er en av tidenes dårligste komedier, og Myers er så utrolig kjedelig og blottet for komisk talent at det er vanskelig å forestille seg at dette er den samme mannen som ga liv til Austin Powers bare noen år tidligere.

7. Nicolas Cage - Wicker Man

"Not the beeeeeeees!" Det fantes en tid da Oscar-vinnende Nicolas Cage hadde drukket en slurk for mye av sin egen Kool Aid, hoppet mellom ulike produksjoner og fremførte en slags skrikende improversjon av Con Air -karakteren Cameron Poe. Nyinnspillingen av 1970-tallsklassikeren The Wicker Man er en slik film, og her er Cage så sørgelig dårlig at mange scener der han bare begynner å skrike ut av ingenting, blir ufrivillig komiske. Mange scener her er minneverdig fantastiske, ikke minst den der han får hodet sitt fanget i en hjemmelaget bikube og begynner å skrike før de dataanimerte vepsene i det hele tatt dukker opp på skjermen.

6. Tom Hanks - Elvis

Tom Hanks har, som vi alle vet, gjennom så å si hele sin fantastiske karriere gitt flere minneverdige prestasjoner enn de fleste av oss kan telle. Hanks er fenomenal. Han er fenomenal i Forrest Gump, Philadelphia, Cast Away, The Green Mile, Saving Private Ryan, Road to Perdition, , og Captain Phillips. Han er imidlertid ikke spesielt imponerende i rollen som Elvis Presleys grådige manager Tom Parker. Her virker Hanks helt fortapt, og i kombinasjon med proteser som får ham til å ligne Elephant Man, er det umulig å komme utenom at dette er Hanks' dårligste prestasjon. Måten han velger å portrettere Parker på, som en endimensjonal, latterlig flat Bond-skurk, kombinert med hans forferdelige forsøk på aksent, må sies å være fascinerende beklagelig.

5. Judi Dench - Katter

Lønnssjekkene som ble delt ut til de stort sett ypperlige skuespillerne som valgte å takke ja til denne fantastisk forferdelige musikaltolkningen, må ha vært grotesk store. Dame Judi Dench skal ha vært den som tjente mest, da hun nesten ødela karrieren sin med sin tolkning av kattedyret Old Deuteronomy. Fullstendig latterlig skuespill, Dench. Det er slik klokkene stopper.

4. John Travolta - Battlefield Earth

Hollywood-filmen som ofte omtales som den dårligste noensinne, er 25 år senere virkelig fascinerende på mange måter. Den da rødglødende John Travolta snappet opp rollen som den hensynsløse romskurken Terl, og mengden overspill han disker opp med her kan bare oppsummeres på én måte: makaber, ufrivillig superkomedie. En film du må se.

3. Keanu Reeves - Dracula

Den som så Point Break og bestemte seg for at den evig treige Keanu Reeves kunne spille en høydramatisk rolle som stoisk, britisk adelsmann i en teatertolkning av Dracula, burde ha blitt kølhalet på stedet. Men slik ble det ikke. Reeves fikk frie tøyler til å spankulere rundt på lerretet og oppføre seg som en komplett idiot, noe som på mange måter ødelegger hele filmen.

2. Eddie Redmayne - Jupiter Ascending

Matrix-søstrene Wachowski-søstrenes sci-fi-epos står som en av tidenes dårligste storbudsjettproduksjoner (i alle kategorier), og joda, alle, inkludert Channing Tatum, er forferdelige i denne forferdelige filmen. Men ingenting er så ille (på noen som helst måte) som den ellers så hyllede Oscar-vinneren Eddie Redmayne i rollen som superskurken Abrasax. Måten han former munnen og myser med øynene når han hveser replikkene sine, gjør meg alltid i veldig godt humør. Det er vanskelig å finne dårligere skuespill.

1. John Malkovich - Rounders

John Malkovich har bevist at han kan overstråle nesten hvem som helst, ikke minst i filmer som In the Line of Fire og Of Mice and Men. Men selv den beste kan gjøre en glipp. Det gjelder også Malkovich, som spiller den russiske gangsteren Teddy i pokerfilmen Rounders og gjør det så forferdelig dårlig at det er umulig å se på uten å le ukontrollert og høylytt. Malkovich overspiller så brutalt at hver eneste del av hver eneste scene føles som en parodi. Det var visstnok enda verre i begynnelsen (tro det eller ei), som Matt Damon nevnte i et podcastintervju nylig. Regissør John Dahl måtte tone ned Malkovichs prestasjon flere nivåer før de kunne begynne å filme, noe som, med tanke på det endelige resultatet, virker helt absurd.