Dead Island 2 er plutselig på Game Pass

For bare noen få dager siden rapporterte vi om de planlagte nyhetene på Game Pass (både Xbox og PC) i løpet av de kommende dagene og ukene. Listen inneholdt en rekke interessante titler, som Madden NFL 24, Tales of Arise, Warhammer 40,000: Boltgun, med mer, men Dead Island 2 ble ikke nevnt.

Det er overraskende, for spillet er nettopp blitt lagt til i abonnementstjenesten. Haken er at dette bare gjelder for Xbox Game Pass -biblioteket, og spesifikt for Xbox Game Pass Ultimate -abonnenter. Hvis du har det nivået på abonnementet, kan du dykke inn og sjekke ut Dambuster Studios' nyeste zombieslaktetittel fra og med nå.

Glem heller ikke å ta en titt på vår anmeldelse av Dead Island 2 her, samt våre tanker om Haus-utvidelsen til spillet.