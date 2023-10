Dead Island 2s første utvidelse kommer i november

HQ

Utviklerne hos Dambuster Studios var svært fornøyde da de avslørte at Dead Island 2 hadde fått en fantastisk kommersiell start tidligere i år, så det tok ikke lang tid før de kunngjorde at utvidelser var på vei. Vi ble fortalt at den første ville komme i siste kvartal i år, og nå vet vi nøyaktig når.

Dead Island 2-utvidelsen "Haus" blir tilgjengelig 2. november. Den tar oss med til en mystisk villa i Malibu, for det er her den tidligere avslørte techno-dødskulten har bestemt seg for å forskanse seg. Et nytt sted betyr også nye måter å slåss på, så vi får tre nye våpen å leke oss med:



Dead Islands : for å avlaste skuldrene dine mens du knuser de levende døde fiendene.

Hog Roaster : Den ultimate inngangsbilletten til visceral slakting mens du både slakter og griller zombier.

K-ROSSBOW: er laget for presisjon og dødelighet, og du kan bruke den til å skyte på lang avstand og lett sprenge zombiehjerner.



Legg til åtte nye ferdighetskort og de nye bildene nedenfor, og det virker som om det kan være verdt å vende tilbake til Dead Island 2 mot slutten av året.