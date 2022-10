Dead Space Remake løfter klassikeren til nye høyder

HQ

Med tanke på at det originale Dead Space ble utgitt så sent som i 2008, kan man godt hevde at en remake er litt unødvendig. Men igjen, vi drukner nesten i remakes og remastere, så hvorfor ikke gi et av tidenes mest ikoniske overlevelsesskrekkspill en ny sjanse? EA Motive har tatt det elskede spillet og ikke bare gitt det et friskt lag med maling, men også en større overhaling av flere spillsystemer. Det har resultert i et enda bedre spill - i hvert fal basert på de tre første kapitlene som jeg nylig fikk sjansen til å spille på EAs kontorer i London.

Før jeg går inn på hvordan denne remaken skiller seg fra originalen, la meg snakke om noen av likhetene. For det første er denne remaken veldig tro mot originalen fra 2008. De ulike historiesekvensene serveres i den vante rekkefølgen, om enn med penere grafikk, og det er fortsatt like skremmende og brutalt som da hovedpersonen Isaac Clarke først kjempet seg gjennom det alvorlig skadede USG Ishimura-skipet fylt med skumle monstre for nesten 15 år siden.

Men siden dette tross alt er en fullstendig remake, har EA Motive tatt noen kreative friheter for å sikre at gameplayet ikke føles utdatert og drar nytte av den kraftigere maskinvaren. Selvfølgelig, som jeg har nevnt flere ganger, har grafikken blitt kraftig forbedret. Isaacs drakt ser mye mer detaljert ut, Ishimura er enda skumlere, mørkere og mer atmosfærisk enn det noen gang har vært, og måten lyset reflekterer fra skipets overflater på, bidrar til opplevelsen på måter som aldri før var mulig. Lyden er også forbedret slik at den realistisk gir gjenklang gjennom Ishimuras trange korridorer, noe som noen ganger kan gjøre det enda mer utfordrende å bedømme hvor monstrene kommer fra - spesielt i sekvensene hvor lyset er sparsomt eller helt fraværende.

Det audiovisuelle er imidlertid langt fra det eneste området som drar nytte av den nyere teknologien. Ishimura er ikke lenger delt opp av lasteskjermer, noe som betyr at du kan spille gjennom hele spillet uten å bli avbrutt av noe annet enn filmsekvenser. Dead Space-serien, med sitt sparsomme grensesnitt (HUD-elementene er fortsatt på Isaacs drakt) og intelligente design, har alltid vært veldig oppslukende, men det har blitt tatt til et helt nytt nivå her. Dette skyldes ikke minst de mer realistiske Necromorphs. På utsiden er monstrene de samme skremmende, blodtørstige skapningene som alltid. Men på innsiden har de et mer avansert skjelett med realistisk anatomi, som Isaac kan ødelegge på et utall måter med sine forskjellige våpen. Plasmakutteren skjærer store biter av fiendene, mens flammekasteren smelter kjøttet rett fra beina, noe som gjør det enda lettere å fjerne spesifikke kroppsdeler fra overkroppen deres. Det er utrolig brutalt, men også en velkommen forbedring.

Forbedringene gjør Dead Space enda skumlere og får nesten denne remaken til å føles som et helt nytt spill. De miljøpåvirkende sci-fi-evnene (som kinesis og stasis) er også mer imponerende enn noen gang, og har selvfølgelig fortsatt stor innvirkning på sjansene dine for å overleve. Men det er verdt å merke seg at monstrenes AI ikke ser ut til å være særlig forbedret. De er fortsatt skumle, spesielt når de angriper fra mørket eller tvinger deg til å flykte, men det faktum at de stort sett er lette å unnslippe og er relativt lette å beseire (forutsatt at du klarer å treffe med skuddene dine) tar liksom litt av "trøkket" ut av gameplayet. Riktignok spilte jeg bare på medium, men jeg tviler på at en høyere vanskelighetsgrad vil gjøre dem mye mer intelligente.

Men alt i alt, når jeg ser tilbake på tiden min med Dead Space Remake, er det med et stort smil om munnen. Dead Space er fortsatt en fabelaktig serie og EA Motive viser med denne remaken at teamet forstår at remakes må være mer enn bare den samme opplevelsen med forbedret presentasjon. De moderniserte funksjonene gjør at spillet føles friskt og unikt, uten å få deg til å glemme at du spiller den ikoniske overlevelsesskrekktittelen. Konkurransen med The Callisto Protocol fra Dead Space-skaperen Glen Schofield vil bli stor når begge spillene lanseres denne vinteren, men det er absolutt for tidlig å avskrive Dead Space Remake.