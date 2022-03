Dead Space Remake skal vises frem igjen på fredag

HQ

Mange jublet for full hals da Electronic Arts og EA Motive bekreftet at de lager en remake av Dead Space i fjor, og gledelig nok har utviklerne vært ganske åpne om arbeidet siden den gang. Et halvt år uten noe nytt er likevel lang tid, så nå er det tid for en oppdatering.

Det tenker heldigvis Motive også, for utviklerne avslører at de vil ha en ny livestream hvor de snakker om og viser mer av Dead Space Remake den 11. mars. Om vi skal bedømme ut ifra sendingen som var i august kan vi dermed se frem til å se grafiske forbedringer og snakk om endringer på fredag.