Dead Space-skaperen Glen Schofield er "klar til å sette i gang" med Dead Space 4

Glen Schofield mener at tiden nå endelig kan være inne for et fjerde Dead Space-spill. Skaperen av Dead Space og The Callisto Protocol har ikke vært involvert i den tidligere serien på mange år, men han er klar til å ta regien igjen.

Som han avslørte til IGN mens han nylig var på Gamescom Asia, har Schofield til og med ringt til EA om ideene sine. "Jeg gikk til [EA] nylig, og de sa nei, vi er ikke interessert lenger," sa han. "Jeg sa: Jeg kan få tilbake lederteamet. Jeg trenger modellene fra EA Motive [som bygde Dead Space Remake i 2023], og jeg kan spare dere for 30 til 40 millioner dollar på ideen jeg har. Og de sa bare 'nei'."

Men med nytt eierskap som kommer til EA takket være avtalen med Silver Lake, Saudi PIF og Affinity Partners, tror Schofield at en retur til Dead Space har en sjanse. "Jeg har ganske mange ideer som jeg er klar til å gå i gang med, og en av dem er Dead Space 4. Det faktum at EA nettopp ble kjøpt opp, tror jeg det er en mulighet. Jeg er allerede i gang med å ringe rundt."

Schofield forlot Striking Distance Studios rundt ett år etter utgivelsen av The Callisto Protocol. Siden da hadde han jobbet med et lidenskapsprosjekt sammen med datteren sin, som han måtte legge bak seg. I juli i år sa Schofield at han trodde han kanskje hadde regissert sitt siste spill, men det ser ut til at han ikke helt kan motstå lysten til å lage flere spill.